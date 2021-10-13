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Новости Коронавирус и карантин
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Рекордное количество СOVID-заражений среди детей в Украине. Интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам, - ученые НАН

Рекордное количество СOVID-заражений среди детей в Украине. Интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам, - ученые НАН

В настоящее время в Украине фиксируются самые высокие показатели заболеваемости детей COVID-19 с начала пандемии.

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.

"Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии", - говорится в отчете.

"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", - добавили ученые.

Читайте также: НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября. ИНФОГРАФИКА

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дети (6520) карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Негайно переводити навчальні заклади на дистанційну освіту! Дуже багато дітей хворіють: заражають один одного в душних переповнених класах. Маски ніхто не носять, батьки бігають по кабінетах, в транспорті діти теж без масок з батьками.
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13.10.2021 09:15 Ответить
у нас взрослых никак не уговорят самих вакцинироваться, что уж говорить про детей и подростков - потомков тех дебилов, которые не в состоянии и сами вакцинироваться.
Уточню - это та самая Швеция, которая поначалу даже карантин вводить не хотела.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309237/ В Швеции 15-летним подросткам разрешат вакцинироваться даже вопреки запрету родителей

Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним детям вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей, когда с 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/3/7128555/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.thelocal.se/ The Local.

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим, хотя в нем говорится, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.

"SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше", - сказала руководитель отдела здравоохранения.

Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против Covid-19.

Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как первоначально планировалось.

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13.10.2021 09:22 Ответить
Хоть кто то обратил внимание. Уже какие сутки по полторы тысячи детей заражается и никому до этого нет дела. Власть сбросила свою ответственность на местные советы, а те рулят, как им удобно.
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13.10.2021 09:38 Ответить
А в начале эпидемии Ковид детей, блин, почему-то не трогал.
А теперь вдруг все боты в бешенстве.

Дети в школах мерзнут в неотапливаемых помещениях, и всем нас.ать.
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13.10.2021 11:39 Ответить
 
 