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Рекордное количество СOVID-заражений среди детей в Украине. Интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам, - ученые НАН
В настоящее время в Украине фиксируются самые высокие показатели заболеваемости детей COVID-19 с начала пандемии.
О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.
"Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии", - говорится в отчете.
"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", - добавили ученые.
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Уточню - это та самая Швеция, которая поначалу даже карантин вводить не хотела.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309237/ В Швеции 15-летним подросткам разрешат вакцинироваться даже вопреки запрету родителей
Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним детям вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей, когда с 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/3/7128555/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.thelocal.se/ The Local.
Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим, хотя в нем говорится, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.
"SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше", - сказала руководитель отдела здравоохранения.
Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против Covid-19.
Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.
Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как первоначально планировалось.
А теперь вдруг все боты в бешенстве.
Дети в школах мерзнут в неотапливаемых помещениях, и всем нас.ать.