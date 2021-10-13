Рекордное количество СOVID-заражений среди детей в Украине. Интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам, - ученые НАН

В настоящее время в Украине фиксируются самые высокие показатели заболеваемости детей COVID-19 с начала пандемии.

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.

"Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии", - говорится в отчете.

"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", - добавили ученые.

Читайте также: НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября. ИНФОГРАФИКА