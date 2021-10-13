Более трети сотрудников прокуратуры - женщины, - Венедиктова

В органах прокуратуры работает 37,7% женщин, три департамента возглавляют также женщины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила во время выступления на конференции "Разрушай стереотипы, познавая себя".

"Что касается гендера... У нас 37,7% женщин в прокуратуре. И три департамента у нас возглавляют женщины. Например, департамент "девятки", координирующий деятельность Нацпола, у нас возглавляет женщина. Департамент, который занимается представительством интересов государства в судах, возглавляет женщина. И она даст бой не одному мужчине, а армии адвокатов-мужчин, что она в судах и делает. Департамент ювенальной юстиции возглавляет женщина...", - отметила генпрокурор.

Венедиктова посоветовала женщинам, которые хотят быть успешными, "четко видеть свой фокус и понимать свое предназначение в профессии", а также работать над совершенствованием себя.

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