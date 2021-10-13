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Более трети сотрудников прокуратуры - женщины, - Венедиктова

Более трети сотрудников прокуратуры - женщины, - Венедиктова

В органах прокуратуры работает 37,7% женщин, три департамента возглавляют также женщины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила во время выступления на конференции "Разрушай стереотипы, познавая себя".

"Что касается гендера... У нас 37,7% женщин в прокуратуре. И три департамента у нас возглавляют женщины. Например, департамент "девятки", координирующий деятельность Нацпола, у нас возглавляет женщина. Департамент, который занимается представительством интересов государства в судах, возглавляет женщина. И она даст бой не одному мужчине, а армии адвокатов-мужчин, что она в судах и делает. Департамент ювенальной юстиции возглавляет женщина...", - отметила генпрокурор.

Венедиктова посоветовала женщинам, которые хотят быть успешными, "четко видеть свой фокус и понимать свое предназначение в профессии", а также работать над совершенствованием себя.

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Автор: 

женщины (887) правоохранительные органы (2970) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+3
Ну сама Венедиктова больше напоминает мужика, тем более сама говорит, что действует всегда по пацански, бо родители хотели мальчишку. А получилось ОНО.
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13.10.2021 09:23
+1
Если подумать,то это еще никто не проверял ))
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13.10.2021 09:25
+1
То не "женщини" а "мужики в спідницях"! Кілька років роботи в прокуратурі чи "мєнтовці" і вони починають відрізняться від чоловіків тільки відмінністю в зовнішніх статевих ознаках - і аж ніяк в поведінці Достатньо глянуть на саму Венедіктову!
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13.10.2021 09:26
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Ну сама Венедиктова больше напоминает мужика, тем более сама говорит, что действует всегда по пацански, бо родители хотели мальчишку. А получилось ОНО.
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13.10.2021 09:23 Ответить
Если подумать,то это еще никто не проверял ))
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13.10.2021 09:25 Ответить
генпрокурор прокурор области и окружной прокурор должны ИЗБИРАТЬСЯ народом!!! вроде всё правильно??? но посмотри кого избирает народ 30 лет подряд и увидишь в сскором будущем КИРДЫК государства уКРАИНА
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13.10.2021 09:48 Ответить
"Оно" Ствена Кинга?
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13.10.2021 10:03 Ответить
Женщины - это еще не показатель справедливости. Про богатыршу вспомнилось..
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13.10.2021 09:24 Ответить
То не "женщини" а "мужики в спідницях"! Кілька років роботи в прокуратурі чи "мєнтовці" і вони починають відрізняться від чоловіків тільки відмінністю в зовнішніх статевих ознаках - і аж ніяк в поведінці Достатньо глянуть на саму Венедіктову!
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13.10.2021 09:26 Ответить
А шо ж таке,шо за сим рокив ментив так и не зминылы ?
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13.10.2021 09:28 Ответить
Так куди ж нам! Ти от живеш в незалежній Україні у якій вже тридцять років державна мова - українська а ти так її і не засвоїв!
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13.10.2021 09:35 Ответить
Засвоив. Просто медленнее будет. Но в рамках государства реформ нет. И там много по украински хорошо говорят.
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13.10.2021 09:38 Ответить
А ти кудись поспішаєш?
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13.10.2021 10:29 Ответить
Я же не первобытный, шоб не поспишати ))
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13.10.2021 10:37 Ответить
Ні - ти як раз "первобытный" Бо тільки такі "пітекантропи" як ти не знають що таке "толерантність" і "культура спілкування" Тільки "пітекантроп" відповість "Да что там думать?! Трясти нада!"
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13.10.2021 10:45 Ответить
пОЧИТАЙ КОНСТИТУЦИЮ И... РУССКИЙ ИМЕЕТ ТАКОЕ ПРАВО НА ЭТОМ ФОРУМЕ КАК И УКРАИНСКИЙ... в Швейцарии 4 языка государственных в Финляндии 3 в нидерландах 2 в канаде 2 в Швеции 2 и как народ живёт там как общаются и никто не кичится своим языком....
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13.10.2021 09:52 Ответить
Я це знаю! А ти таке слово "толерантність" - чув? В перекладі на "загальнозрозумілу мову" це принцип що говорить: "Веди себе з оточуючими так як-би ти хотів щоб оточуючі вели себе з тобою" Людина прикрившись українсьеим прапорцем прийшла на український сайт відповідає на коментар україномовного і починає критикувать українські порядки мовою агресора Я маю перевагу - сайт український я - українець і тому я пишу тут українською мовою А які права має він? А може я "расейскава нарєчія" не розумію?!
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13.10.2021 10:27 Ответить
Не спорьте с бараном из мокшандии.
Вывел себя на чистую воду, всего тремя словами)))
Тупой, что с него взять.
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13.10.2021 10:30 Ответить
Так там люди ЗНАЮТ ЭТИ языки и общаются на них)))
А здесь, долбодятлы КИЧАТСЯ тем, что принципиально не хотят знать язык, который ОСНОВНОЙ в Конституции.
Понимаешь разницу мокшанин?
Если не понимаешь, я могу рассказать зачем вам в мокшандии руцкое наречие)
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13.10.2021 10:28 Ответить
Відгадайте загадку: око государєво жєнского пола.)
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13.10.2021 09:28 Ответить
и что?
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13.10.2021 09:31 Ответить
конечно, украинские бабы намного скурвленнее и человеконенавистние мужиков...
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13.10.2021 09:37 Ответить
Ты еще с кацапками не встречался ))
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13.10.2021 09:39 Ответить
Саме тому баба-гінеколог це нонсенс.
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13.10.2021 09:52 Ответить
Продовжуйте спостереження. З вами зв'яжуться.
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13.10.2021 09:39 Ответить
А это хорошо или плохо?
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13.10.2021 10:14 Ответить
Кому интересна эта статистика? Посчитайте продажных негодяев и вы удивитесь их количеству... Хотя, с такими "люстрациями" - ничего удивительного...
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13.10.2021 10:16 Ответить
Врешь, Венедиктова! Тут речь не о "гендерном равенстве". Тут речь о том, что весь 3,14здец, который твориться в прокуратуре могут вынести только терпилы. А женщины, как известно, более терпеливы и главное - послушны.
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13.10.2021 10:20 Ответить
Да уж.Женская логика и стиль борьбы особый.Например Фрейд по моему,сравнивал мужскую и женскую борьбу по внешним половым органам.Если у мужчин борьба открытая,прямая и наружу,как и член...То женская борьба,скрытая,внутренняя и замешанная на интригах
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13.10.2021 11:18 Ответить
 
 