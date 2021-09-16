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Новости Агрессия России против Украины
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Более 19 тыс. участников боевых действий - женщины, - Минветеранов

Более 19 тыс. участников боевых действий - женщины, - Минветеранов

В Украине более 400 тыс. участников боевых действий, из них более 19 тыс. - женщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"В Украине более чем 400 000 участников боевых действий, из них более 19 000 - женщины. Сейчас до сих пор существуют определенные проблемы в вопросах медицинской помощи женщинам-военнослужащим, и Минвететранов продолжает работать в направлении решения этих вопросов", - сказала глава министерства Юлия Лапутина во время встречи со специальным представителем председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Лилияной Палихович.

"Восьмой год продолжается российско-украинская война, на которой мы потеряли 4410 защитников, 19 из них - это женщины-военнослужащие. Поэтому министерство также поддерживает семьи, детей погибших защитников и защитниц", - добавила министр.

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Автор: 

ветераны (1106) женщины (885) оборона (5202) УБД (125) Министерство по делам ветеранов (232)


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Это огромная сила.Слава Защитникам Родины!
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16.09.2021 17:21 Ответить
Цікаво,скількі серед них буцімто учасників бойових дій ???))))
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16.09.2021 17:22 Ответить
Тебе там точно немає
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16.09.2021 17:24 Ответить
Ваши души - солнышки в доспехах, А морщинки - лучики у глаз.
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16.09.2021 17:23 Ответить
Если кто не понял. то это :

3 полноценные боевые бригады или полторы дивизии...!

Кто то ВСТРЕЧАЛ на фронте такое число женщин !?

Мне кажется - эта цифра только подтверждает то, что это "воительницы" - на фронте не были...
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16.09.2021 18:16 Ответить
 
 