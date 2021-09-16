Более 19 тыс. участников боевых действий - женщины, - Минветеранов
В Украине более 400 тыс. участников боевых действий, из них более 19 тыс. - женщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
"В Украине более чем 400 000 участников боевых действий, из них более 19 000 - женщины. Сейчас до сих пор существуют определенные проблемы в вопросах медицинской помощи женщинам-военнослужащим, и Минвететранов продолжает работать в направлении решения этих вопросов", - сказала глава министерства Юлия Лапутина во время встречи со специальным представителем председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Лилияной Палихович.
"Восьмой год продолжается российско-украинская война, на которой мы потеряли 4410 защитников, 19 из них - это женщины-военнослужащие. Поэтому министерство также поддерживает семьи, детей погибших защитников и защитниц", - добавила министр.
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3 полноценные боевые бригады или полторы дивизии...!
Кто то ВСТРЕЧАЛ на фронте такое число женщин !?
Мне кажется - эта цифра только подтверждает то, что это "воительницы" - на фронте не были...