Понад 19 тис. учасників бойових дій - жінки, - Мінветеранів

В Україні понад 400 тис. учасників бойових дій, з них більш ніж 19 тис. - жінки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"В Україні з понад 400 000 учасників бойових дій, більш ніж 19 000 – жінки. Наразі досі існують певні проблеми у питаннях медичної допомоги жінкам-військовослужбовцям, і Мінветеранів продовжує працювати у напрямку вирішення цих питань", - сказала глава міністерства Юлія Лапутіна під час зустрічі зі спеціальною представницею голови ОБСЄ з гендерних питань Ліліяною Паліхович.

"Восьмий рік триває російсько-українська війна, на якій ми втратили 4410 захисників, 19 з них – це жінки-військовослужбовці. Тому Міністерство також підтримує родини, дітей полеглих захисників та захисниць", – розповіла міністерка.

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