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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 19 тис. учасників бойових дій - жінки, - Мінветеранів

Понад 19 тис. учасників бойових дій - жінки, - Мінветеранів

В Україні понад 400 тис. учасників бойових дій, з них більш ніж 19 тис. - жінки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"В Україні з понад 400 000 учасників бойових дій, більш ніж 19 000 – жінки. Наразі досі існують певні проблеми у питаннях медичної допомоги жінкам-військовослужбовцям, і Мінветеранів продовжує працювати у напрямку вирішення цих питань", - сказала глава міністерства Юлія Лапутіна під час зустрічі зі спеціальною представницею голови ОБСЄ з гендерних питань Ліліяною Паліхович.

"Восьмий рік триває російсько-українська війна, на якій ми втратили 4410 захисників, 19 з них – це жінки-військовослужбовці. Тому Міністерство також підтримує родини, дітей полеглих захисників та захисниць", – розповіла міністерка.

Також читайте: Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський

Автор: 

ветерани (1068) жінки (624) оборона (4776) УБД (132) Міністерство у справах ветеранів (304)


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16.09.2021 17:21 Відповісти
Цікаво,скількі серед них буцімто учасників бойових дій ???))))
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16.09.2021 17:22 Відповісти
Тебе там точно немає
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16.09.2021 17:24 Відповісти
Ваши души - солнышки в доспехах, А морщинки - лучики у глаз.
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16.09.2021 17:23 Відповісти
Если кто не понял. то это :

3 полноценные боевые бригады или полторы дивизии...!

Кто то ВСТРЕЧАЛ на фронте такое число женщин !?

Мне кажется - эта цифра только подтверждает то, что это "воительницы" - на фронте не были...
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16.09.2021 18:16 Відповісти
 
 