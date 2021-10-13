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Рада рассмотрит законопроект о местном референдуме до Нового года, - Стефанчук

Рада рассмотрит законопроект о местном референдуме до Нового года, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует, что законопроект о местном референдуме может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении в парламенте до Нового года.

"Это как раз и было моим преткновением с Дмитрием Александровичем (Разумковым, экс-спикером. - Ред.), потому что ещё в июне я попросил направить его (законопроект о местном референдуме. - Ред.) в Венецианскую комиссию, а он ответил мне, что к сожалению, Венецианская комиссия загружена и мы не будем направлять туда законопроект. Поэтому сейчас он находится на рассмотрении в комитете. И я очень надеюсь, что после того, как мы пройдем эту неделю, обязательно внёсем его в повестку дня... Я думаю, что до Нового года, по крайней мере, к первому чтению он будет внесен в зал", - сказал Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Рада и, в частности команда "монобольшинства", намерены завершить "все эти классные инициативы, начатые в плане народовластия".

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"Мы уже приняли закон о всеукраинском референдуме, сейчас мы хотим обсудить и принять сначала в первом, а потом во втором чтении закон о местном референдуме, потом мы хотим узаконить и сделать какую-то общую обязательность петиций. Потом хотим решить вопросы, связанные в расширением народовластия в других сферах, в частности это мировые суды, это суд присяжных чтобы заработал, это коллективный иск, когда люди могут объединиться и подать один иск в суд и коллективно отстаивать интересы", - уточнил спикер.

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ВР (29258) референдум (1504) Стефанчук Руслан (658)


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Рада 19 октября назначит первым вице-спикером моего кореша Корниенко, - Колыван (в девичестве Стефанчук).
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13.10.2021 11:58 Ответить
Это такой характерный отвратительный представитель мерзкой, ущербной , убогой шоблы Зе .
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13.10.2021 11:59 Ответить
все ближе "штанмаеровская" федерализация Украины.Именно для этого Меркельша передала "зе" указание рашиста убрать Разумкова ,и поставить того,кто должен пропихнуть немецко- рашистский план федерализации Украины ,
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13.10.2021 12:02 Ответить
беня сказал 100 лярдов. пока пуйло не заплатит, ничего не случится
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13.10.2021 12:34 Ответить
Де ж ви будете, зелені уроди, коли офіційно на референдумі Донецьк та Луганськ вийдуть зі складу України?
Суд Лінча вам в нагадування....
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13.10.2021 12:15 Ответить
Дограються зелепухи з цими референдумами...
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13.10.2021 12:52 Ответить
 
 