Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы Полтавы стартует 17 октября
Включить отопление в больницах, детсадах и школах в Полтавской громаде планируют 17 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", такое решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.
Включить отопление должны в воскресенье для того, чтобы в понедельник в учреждениях было тепло, сказал на заседании председатель громады Александр Мамай.
Отопительный сезон для учреждений решили начать в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в громаде. Относительно включения отопления в жилых домах - решение будут принимать отдельно.
По правилам предоставления услуг по централизованному отоплению, тепло в дома и учреждения подают тогда, когда три дня подряд среднесуточная температура не выше +8 градусов. Решение об этом принимают органы местного самоуправления.
В прошлом году отопительный сезон в Полтаве начали 22 октября, а завершили - 12 апреля 2021-го.
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