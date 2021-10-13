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Новости Отопительный сезон
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Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы Полтавы стартует 17 октября

Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы Полтавы стартует 17 октября

Включить отопление в больницах, детсадах и школах в Полтавской громаде планируют 17 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", такое решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

Включить отопление должны в воскресенье для того, чтобы в понедельник в учреждениях было тепло, сказал на заседании председатель громады Александр Мамай.

Отопительный сезон для учреждений решили начать в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в громаде. Относительно включения отопления в жилых домах - решение будут принимать отдельно.

По правилам предоставления услуг по централизованному отоплению, тепло в дома и учреждения подают тогда, когда три дня подряд среднесуточная температура не выше +8 градусов. Решение об этом принимают органы местного самоуправления.

В прошлом году отопительный сезон в Полтаве начали 22 октября, а завершили - 12 апреля 2021-го.

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Автор: 

Газ (10232) Тахтаулове (768) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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13.10.2021 13:12 Ответить
Могли бы еще немножко потерпеть.
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13.10.2021 14:30 Ответить
 
 