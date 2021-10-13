Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы Полтавы стартует 17 октября

Включить отопление в больницах, детсадах и школах в Полтавской громаде планируют 17 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", такое решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

Включить отопление должны в воскресенье для того, чтобы в понедельник в учреждениях было тепло, сказал на заседании председатель громады Александр Мамай.

Отопительный сезон для учреждений решили начать в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в громаде. Относительно включения отопления в жилых домах - решение будут принимать отдельно.

По правилам предоставления услуг по централизованному отоплению, тепло в дома и учреждения подают тогда, когда три дня подряд среднесуточная температура не выше +8 градусов. Решение об этом принимают органы местного самоуправления.

В прошлом году отопительный сезон в Полтаве начали 22 октября, а завершили - 12 апреля 2021-го.

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