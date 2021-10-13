Решение УЗ списывать вагоны по возрасту спровоцирует дефицит подвижного состава, – Кирикович
Намерение "Укрзалізниці" списывать вагоны по сроку эксплуатации нелогично, важнее решить проблему с дефицитом локомотивов.
Об этом заявил главный директор компании "Амадеус Марин" Андрей Кирикович.
"Я пока не понимаю, зачем вводятся такие ограничения. Но я считаю, что на рынке любая запретительная мера должна быть очень сильно обоснована. Поэтому запрещая сейчас эксплуатацию этих вагонов, я не нахожу ответа на вопрос", - сказал Кирикович.
По его мнению, гораздо важнее техническое состояние вагона, который выпускается на путь, чем продолжительность его эксплуатации. Эксперт также не исключил возникновение дефицита подвижного состава, в случае если УЗ примет решение об ограничении срока эксплуатации вагонов.
Кирикович подчеркнул: проблема УЗ не в вагонах, а в дефиците локомотивов, что увеличивает время на перевозки дорогой и повышает расходы на логистику для бизнеса.
"Если мы нормально посмотрим на историю работы вагона или на историю работы "Укрзалізниці", приоритет должен быть отдан тяге. Это основное. Наличие вагона – это сервисная составляющая "Укрзалізниці". Ее прямое назначение – перевозка, а это тяга и прочая инфраструктура, но не вагоны", - объяснил Кирикович.
Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзалізниці" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.
В свою очередь экс-председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзалізниці" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.
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