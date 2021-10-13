РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12450 посетителей онлайн
Новости
934 10

Решение УЗ списывать вагоны по возрасту спровоцирует дефицит подвижного состава, – Кирикович

Решение УЗ списывать вагоны по возрасту спровоцирует дефицит подвижного состава, – Кирикович

Намерение "Укрзалізниці" списывать вагоны по сроку эксплуатации нелогично, важнее решить проблему с дефицитом локомотивов.

Об этом заявил главный директор компании "Амадеус Марин" Андрей Кирикович.

"Я пока не понимаю, зачем вводятся такие ограничения. Но я считаю, что на рынке любая запретительная мера должна быть очень сильно обоснована. Поэтому запрещая сейчас эксплуатацию этих вагонов, я не нахожу ответа на вопрос", - сказал Кирикович.

По его мнению, гораздо важнее техническое состояние вагона, который выпускается на путь, чем продолжительность его эксплуатации. Эксперт также не исключил возникновение дефицита подвижного состава, в случае если УЗ примет решение об ограничении срока эксплуатации вагонов.

Кирикович подчеркнул: проблема УЗ не в вагонах, а в дефиците локомотивов, что увеличивает время на перевозки дорогой и повышает расходы на логистику для бизнеса.

"Если мы нормально посмотрим на историю работы вагона или на историю работы "Укрзалізниці", приоритет должен быть отдан тяге. Это основное. Наличие вагона – это сервисная составляющая "Укрзалізниці". Ее прямое назначение – перевозка, а это тяга и прочая инфраструктура, но не вагоны", - объяснил Кирикович.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзалізниці" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

В свою очередь экс-председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзалізниці" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

Автор: 

Укрзализныця (2753) вагоны (179)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Кирикович завез из Засрашки списанные вагоны и теперь негодует?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:12
+1
очередное мнение "эксперта" с трускавецким дипломом
показать весь комментарий
13.10.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решить вопрос нехватки локомотивов? Баре пусть купят у США,Как и вагоны..
показать весь комментарий
13.10.2021 13:58 Ответить
Кирикович завез из Засрашки списанные вагоны и теперь негодует?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:12 Ответить
не спровоцирует.. разве есть что возить? железка полупустая по сравнению с перриордом до 2014....
показать весь комментарий
13.10.2021 14:13 Ответить
Поверьте, есть что!
показать весь комментарий
13.10.2021 14:14 Ответить
ну не знаю, знакомая работает на железке, что то типа диспетчер составитель составов, говорит перевозки с2014 упали на 80%!! КАК ТО ТАК.. Да и бываю у деда в селе, там у них узловая станция, до железки 100м в окно видно, если раньше стояли постоянно составы товарников, то сейчас нет, если раньше в день штук 60 проходило составов, тог сейчас если 10 пройдет это хорошо... как то тк...
показать весь комментарий
13.10.2021 14:55 Ответить
Зато по трассам такие караваны фур стали ездить что удивляет вообще зачем у нас железная дорога.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:48 Ответить
А решение НЕ списывать вагоны по сроку службы приведёт к дефициту безопасности движения! Хотя,какая тут безопасность движения... К УЗ относятся просто как к дойной корове по принципу: что бы корова меньше жрала и больше давала молока, её надо меньше кормить,и больше доить!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 14:14 Ответить
Технічний стан вагона, а не строк його служби обумовлюють подальшу його"долю": або- в металолм,або-на лінію. (вирішується спец.комісією). А тут,мабуть, комусь,типа АраХамії прийшла в голову "чудова" ідея як підзаробити на термінах служби рухомого складу десяток-другий лімончиків американських гривень.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:42 Ответить
мрази гонят вагоны из параши ...
показать весь комментарий
13.10.2021 17:05 Ответить
очередное мнение "эксперта" с трускавецким дипломом
показать весь комментарий
13.10.2021 17:49 Ответить
 
 