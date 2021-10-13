Рішення УЗ списувати вагони за віком спровокує дефіцит рухомого складу, - Кирикович
Намір "Укрзалізниці" списувати вагони за терміном експлуатації нелогічний, важливіше вирішити проблему з дефіцитом локомотивів.
Про це заявив головний директор компанії "Амадеус Марін" Андрій Кирикович.
"Я поки не розумію, навіщо вводяться такі обмеження. Але я вважаю, що на ринку будь-яка заборона має бути дуже сильно обґрунтована. Тому забороняючи зараз експлуатацію цих вагонів, я не знаходжу відповіді на питання", - сказав Кирикович.
На його думку, набагато важливішим є технічний стан вагона, який випускається на колії, ніж тривалість його експлуатації. Експерт також не відкидає виникнення дефіциту рухомого складу, у разі якщо УЗ ухвалить рішення про обмеження терміну експлуатації вагонів.
Кирикович підкреслив: проблема УЗ не у вагонах, а в дефіциті локомотивів, що збільшує час на перевезення дорогою і підвищує витрати на логістику для бізнесу.
"Якщо ми нормально подивимося на історію роботи вагона або на історію роботи "Укрзалізниці" і, пріоритет має бути відданий тязі. Це основне. Наявність вагона – це сервісна складова "Укрзалізниці". Її пряме призначення – перевезення, а це тяга і інша інфраструктура, але не вагони", - пояснив Кирикович.
Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.
Зі свого боку ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно порушувати лише після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль