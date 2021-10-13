Рішення УЗ списувати вагони за віком спровокує дефіцит рухомого складу, - Кирикович

Намір "Укрзалізниці" списувати вагони за терміном експлуатації нелогічний, важливіше вирішити проблему з дефіцитом локомотивів.

Про це заявив головний директор компанії "Амадеус Марін" Андрій Кирикович.

"Я поки не розумію, навіщо вводяться такі обмеження. Але я вважаю, що на ринку будь-яка заборона має бути дуже сильно обґрунтована. Тому забороняючи зараз експлуатацію цих вагонів, я не знаходжу відповіді на питання", - сказав Кирикович.

На його думку, набагато важливішим є технічний стан вагона, який випускається на колії, ніж тривалість його експлуатації. Експерт також не відкидає виникнення дефіциту рухомого складу, у разі якщо УЗ ухвалить рішення про обмеження терміну експлуатації вагонів.

Кирикович підкреслив: проблема УЗ не у вагонах, а в дефіциті локомотивів, що збільшує час на перевезення дорогою і підвищує витрати на логістику для бізнесу.

"Якщо ми нормально подивимося на історію роботи вагона або на історію роботи "Укрзалізниці" і, пріоритет має бути відданий тязі. Це основне. Наявність вагона – це сервісна складова "Укрзалізниці". Її пряме призначення – перевезення, а це тяга і інша інфраструктура, але не вагони", - пояснив Кирикович.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

Зі свого боку ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно порушувати лише після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.