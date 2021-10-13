УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6742 відвідувача онлайн
Новини
934 10

Рішення УЗ списувати вагони за віком спровокує дефіцит рухомого складу, - Кирикович

Рішення УЗ списувати вагони за віком спровокує дефіцит рухомого складу, - Кирикович

Намір "Укрзалізниці" списувати вагони за терміном експлуатації нелогічний, важливіше вирішити проблему з дефіцитом локомотивів.

Про це заявив головний директор компанії "Амадеус Марін" Андрій Кирикович.

"Я поки не розумію, навіщо вводяться такі обмеження. Але я вважаю, що на ринку будь-яка заборона має бути дуже сильно обґрунтована. Тому забороняючи зараз експлуатацію цих вагонів, я не знаходжу відповіді на питання", - сказав Кирикович.

На його думку, набагато важливішим є технічний стан вагона, який випускається на колії, ніж тривалість його експлуатації. Експерт також не відкидає виникнення дефіциту рухомого складу, у разі якщо УЗ ухвалить рішення про обмеження терміну експлуатації вагонів.

Кирикович підкреслив: проблема УЗ не у вагонах, а в дефіциті локомотивів, що збільшує час на перевезення дорогою і підвищує витрати на логістику для бізнесу.

"Якщо ми нормально подивимося на історію роботи вагона або на історію роботи "Укрзалізниці" і, пріоритет має бути відданий тязі. Це основне. Наявність вагона – це сервісна складова "Укрзалізниці". Її пряме призначення – перевезення, а це тяга і інша інфраструктура, але не вагони", - пояснив Кирикович.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

Зі свого боку ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно порушувати лише після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.

Автор: 

Укрзалізниця (6865) вагони (802)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Кирикович завез из Засрашки списанные вагоны и теперь негодует?
показати весь коментар
13.10.2021 14:12
+1
очередное мнение "эксперта" с трускавецким дипломом
показати весь коментар
13.10.2021 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решить вопрос нехватки локомотивов? Баре пусть купят у США,Как и вагоны..
показати весь коментар
13.10.2021 13:58 Відповісти
Кирикович завез из Засрашки списанные вагоны и теперь негодует?
показати весь коментар
13.10.2021 14:12 Відповісти
не спровоцирует.. разве есть что возить? железка полупустая по сравнению с перриордом до 2014....
показати весь коментар
13.10.2021 14:13 Відповісти
Поверьте, есть что!
показати весь коментар
13.10.2021 14:14 Відповісти
ну не знаю, знакомая работает на железке, что то типа диспетчер составитель составов, говорит перевозки с2014 упали на 80%!! КАК ТО ТАК.. Да и бываю у деда в селе, там у них узловая станция, до железки 100м в окно видно, если раньше стояли постоянно составы товарников, то сейчас нет, если раньше в день штук 60 проходило составов, тог сейчас если 10 пройдет это хорошо... как то тк...
показати весь коментар
13.10.2021 14:55 Відповісти
Зато по трассам такие караваны фур стали ездить что удивляет вообще зачем у нас железная дорога.
показати весь коментар
13.10.2021 15:48 Відповісти
А решение НЕ списывать вагоны по сроку службы приведёт к дефициту безопасности движения! Хотя,какая тут безопасность движения... К УЗ относятся просто как к дойной корове по принципу: что бы корова меньше жрала и больше давала молока, её надо меньше кормить,и больше доить!!!
показати весь коментар
13.10.2021 14:14 Відповісти
Технічний стан вагона, а не строк його служби обумовлюють подальшу його"долю": або- в металолм,або-на лінію. (вирішується спец.комісією). А тут,мабуть, комусь,типа АраХамії прийшла в голову "чудова" ідея як підзаробити на термінах служби рухомого складу десяток-другий лімончиків американських гривень.
показати весь коментар
13.10.2021 14:42 Відповісти
мрази гонят вагоны из параши ...
показати весь коментар
13.10.2021 17:05 Відповісти
очередное мнение "эксперта" с трускавецким дипломом
показати весь коментар
13.10.2021 17:49 Відповісти
 
 