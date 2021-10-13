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Стремительный рост акциза на сигареты плохо влияет на налоговые поступления, - исследователи

"Своими шагами к повышению акцизного налога государство не зарабатывает средства, а теряет их".

Исследователи независимой неправительственной организации Growford Institute установили, что быстрое увеличение акцизной нагрузки на производство сигарет не приводит к пропорциональному росту налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.

Об этом на круглом столе, организованном Growford Institute, Институт Горшенина, сказала соавтор исследования "Совершенствование политики в сфере акцизного налогообложения табачных изделий и противодействия их незаконному производству и обороту в Украине" Надежда Новицкая.

Стремительный рост акциза на сигареты плохо влияет на налоговые поступления, - исследователи 01

"Мы построили эконометрическую модель, которая показывает, что увеличение цен сигарет на 1% вызывает рост нелегального оборота на 1,22%. То есть динамическое повышение ставок вместе с низкой покупательной способностью стимулируют увеличение нелегального рынка сигарет. Своими шагами к повышению акцизного налога государство фактически не зарабатывает средства, а теряет их", - сказала Новицкая.

По ее словам, этот вывод базируется на опыте интеграции постсоциалистических стран в Европейский Союз с его политикой высоких акцизных ставок на сигареты. На момент вступления в Евросоюз только Кипр имел европейские налоги, тогда как в Латвии налоговая нагрузка составляла только 25% от минимального.

Исследователи установили, что рост минимальной акцизной нагрузки до европейского уровня в этих странах не сопровождался пропорциональным ростом налоговых поступлений.

"Оно сопровождалось существенным ростом теневых продаж и фискальными потерями. В частности, в Болгарии в 2010 году доля незаконного оборота сигарет была на уровне 30,7% при стремительном росте ставок на 49%. В Эстонии в 2009 году при таком же росте акцизной нагрузки незаконный оборот был на уровне 21,8%. В Латвии и Литве при увеличении акцизной нагрузки на 52% и 76% соответственно наблюдался рост доли нелегальной торговли в 2010 году до 37% и 47% соответственно. Подобные тенденции были в Румынии и Венгрии", - заявила она.

В богатых странах эта корреляция была слабее, поэтому исследователи делают вывод, что повышение ставок должно зависеть от покупательной способности.

"Такой негативный опыт позволяет говорить о необходимости взвешенных и экономически обоснованных подходов к дальнейшему повышению акцизной нагрузки. Не нужно слепо стремиться к увеличению акцизных ставок, нужно учитывать покупательную способность, на реальную ситуацию в Украине", - сказала Новицкая.

Автор: 

акциз (385) сигареты (867)


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Топ комментарии
+13
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13.10.2021 16:54
+5
А они что думали? Что можно безконечно повышать акцизы и ставки и деньги будут рекой плыть? 60 грн пачка сигарет, если пачку в день курить, то 1800 грн в месяц надо, кто себе может такое позволить? у кого зарплаты от 30000 грн?
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13.10.2021 17:05
+4
Угу. И стоимость акцизной марки в стоимости пачки 34грн.
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13.10.2021 17:18
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Все більше піплів айкосами димлять.
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13.10.2021 16:53 Ответить
даже не знаю что хуже.
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13.10.2021 16:55 Ответить
До речі, читав у свій час чи не на Цензорові, що в уряду Гройсмана який подав у ВРУ в 2017 році законопроект про доведення акцизів до рівня ЄС, була можливість розтянути цей мазохізм до 2028 року, але він вирішив до 2024 року.
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13.10.2021 17:17 Ответить
Так Гройсман розраховував, що доходи громадян будуть зростати.
Він не розрахував, що наш "мудрий нарід" обере собі скомороха та його квартал в управлінці.
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13.10.2021 17:36 Ответить
Все більше димлять контрафактними цигарками.
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13.10.2021 17:13 Ответить
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13.10.2021 16:54 Ответить
Да-да-да-да.....
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13.10.2021 16:54 Ответить
Державі потрібні гроші. Піднімемо акзизи, щоб владні банди мали що красти.
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13.10.2021 16:54 Ответить
та ти шо?? типа, єто раньше непонятно бьіло что ли?
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13.10.2021 16:57 Ответить
Віталій Ломакович - відомий любитель грошей, у тому числі і від табачних баронів

За даними YouControl, Ломакович контролює групу з 24 компаній, які спеціалізуються на нерухомості та фінансових послугах. Зокрема сюди входить ТОВ «Компанія з управління активами «Оптима-Капітал» та сонячна електростанція у Київській області ТОВ «АСД Лекс».
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13.10.2021 16:58 Ответить
немає надходжень у буджет?
нада просто паднять акциз!
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13.10.2021 17:02 Ответить
Державе нужны деньги, а деньги дает здоровое работоспособное население. Понятно, что те кто курят, те уже безнадежны, но есть шанс уберечь от этого молодежь. В принципе я сравнивая со своим детством вижу что молодежь нынче меньше ведется на эту дрянь. Это раньше, по телеку бригаду прокрутили где мордовороты в зубах с сигаретами типа крутые ребята и все малолетки бегом за ними повторять. А нынче правят соцсети и тиктоки, где тренды за неделю рождаются и умирают. Нет того накручивания и скрытой рекламы, какое могло себе позволить центральное телевидение. У людей появилось больше источников информации. И вижу что курящих все меньше.
Очень лицемерно травить людей сигаретами и говорить мол за счет этого живет держава. За счет этого живут табачные магнаты, а держава получает копейки налогов, которые еще по пути 10 раз разворовываются.
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13.10.2021 17:02 Ответить
Очень лицемерно говорить, что те кто курят уже безнадежны и не дают денег державе. Вообще-то это никак не связано напрямую. С другой стороны некурящие не дают поступлений в казну от акциза. Так что, как Вы выразились, не приносят денег державе.
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13.10.2021 17:17 Ответить
Некурящие платят налоги другими путями, тратя деньги не на разрушение здоровья, которое потом будет оплачивать держава, в том числе больничными.
Некурящие дольше живут, значит имеют больше времени для реализации себя.
Курящие меньше живут и суммарно платят меньше.
Любой державе выгодно иметь максимально здоровое население, а не стадо чахликов.
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13.10.2021 18:28 Ответить
Чому євреї в Ізраєлі розуміють,що чим менші податки,тим охочіше їх платять і відповідно більші поступлення,а наші жиди до того ніяк не докумекають?..Мабуть,саме тому...Євреї виїхали,жиди залишились з нами...на нашу голову...
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13.10.2021 17:04 Ответить
А они что думали? Что можно безконечно повышать акцизы и ставки и деньги будут рекой плыть? 60 грн пачка сигарет, если пачку в день курить, то 1800 грн в месяц надо, кто себе может такое позволить? у кого зарплаты от 30000 грн?
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13.10.2021 17:05 Ответить
Угу. И стоимость акцизной марки в стоимости пачки 34грн.
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13.10.2021 17:18 Ответить
А лечение курящих как на налогах скажется?
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13.10.2021 17:15 Ответить
А Вы их лечите?
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13.10.2021 17:18 Ответить
Шось не те з антитютюнною кампанією.
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13.10.2021 18:21 Ответить
Така сама маячня як і з ковідом.
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13.10.2021 19:27 Ответить
Схоже, дуже впливові і багаті дядьки, ці тютюнники. І вони дуже не подобаються вакцинаторам.
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13.10.2021 19:37 Ответить
Так же как лечение антивакциноторов голимых.
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13.10.2021 17:35 Ответить
Ну антивакцинаторы свое лечение оплачивают сами своими налогами и своими деньгами за лекарство.
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13.10.2021 19:26 Ответить
Дошло, спустя десять лет.
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13.10.2021 17:17 Ответить
2 году уже курю контрабанду.
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13.10.2021 17:22 Ответить
Як ото Юлька почала піднімати акцизи на цигарки,так ото із тих пір і курю виключно "контрабанду". Дешеіше виходить удвічі, а то й утрічі, так що нехай "мудрі державці" ідуть у п"яту точку із своїм "тютюновим" попвненням бюджету. Хто забагато хоче-той мало отримує!
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13.10.2021 18:57 Ответить
Как известно табачные компании (крупнейшие в мире) в 2019г. были главными плательщиками налогов в Украине. Новое руководство Украины с больной головы на здоровую решило их еще больше "подоить", но сначала, исходя из своих "представлений" о бизнесе предложило им "поделиться". Как говориться "не на тех нарвались". Результат-от тех налоговых поступлений остались "рожки да ножки", а Зеленский и его банда сейчас ищут деньги уже в наших карманах.
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13.10.2021 18:34 Ответить
а как вы хотели? труба заканчивается, а аппетит у горе-депутатов не убавляется.

надо же с чегото воровать... акциз самое то...
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13.10.2021 19:22 Ответить
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13.10.2021 19:31 Ответить
У цих дослідників вчитель не капітан Очевидність?
Ще й грант напевно їм дали на це дослідження!
А любов до підвищень заклав ще гігант фіскально-економічної думки Кіля Азірав.
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13.10.2021 19:32 Ответить
"...мы в академиях не учились, нас Зеля по помойкам собрал... а возле помойки принцип простой: чем выше цена, тем больше прибыль... какие там ещё исследователи-эксперты-экономика и всякая наука-шмаука..."
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13.10.2021 21:25 Ответить
Взагалі було б ідеально вести політику зменшення курців і пропагування здорового способу життя, але ні бабло рулить, а на здоров'я нації пох(
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13.10.2021 22:10 Ответить
Курю контрабас. Покупаю за 22 грн, то, что стоит легально 64 грн.

Повышайте цены дальше. Правильной дорой идете, стая зеленых обезьянок!!!!
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14.10.2021 01:07 Ответить
Курим контрабас, уже третий год, а они пускай акциз понимают. Чем дороже пачка тем больше контрабаса
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15.10.2021 14:03 Ответить
 
 