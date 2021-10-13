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Новини
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Стрімке зростання акцизу на сигарети погано впливає на податкові надходження, - дослідники

"Своїми кроками до підвищення акцизного податку держава не заробляє кошти, а втрачає їх".

Дослідники незалежної неурядової організації Growford Institute встановили, що швидке збільшення акцизного навантаження на виробництво сигарет не призводить до пропорційного зростання податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

Про це на круглому столі, організованому Growford Institute та Інститут Горшеніна, сказала співавторка дослідження "Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні" Надія Новицька.

Стрімке зростання акцизу на сигарети погано впливає на податкові надходження, - дослідники 01

"Ми побудували економетричну модель, яка показує, що збільшення цін сигарет на 1% зумовлює зростання нелегального обігу на 1,22%. Тобто динамічне підвищення ставок разом з низькою купівельною спроможністю стимулюють збільшення нелегального ринку сигарет. Своїми кроками до підвищення акцизного податку держава фактично не заробляє кошти, а втрачає їх", - сказала Новицька.

За її словами, цей висновок базується на досвіді інтеграції постсоціалістичних країн до Європейського Союзу з його політикою високих акцизних ставок на сигарети. На момент вступу до Євросоюзу тільки Кіпр мав європейські податки, тоді як у Латвії податкове навантаження становило тільки 25% від мінімального.

Дослідники встановили, що зростання мінімального акцизного навантаження до європейського рівня у цих країнах не супроводжувалося пропорційним зростанням податкових надходжень.

"Воно супроводжувалось суттєвим зростанням тіньових продажів та фіскальними втратами. Зокрема, в Болгарії у 2010 році частка незаконного обігу сигарет була на рівні 30,7% при стрімкому зростанні ставок на 49%. В Естонії у 2009 році при такому ж зростанні акцизного навантаження незаконний обіг був на рівні 21,8%. У Латвії і Литві при збільшенні акцизного навантаження на 52% і 76% відповідно спостерігалось зростання частки нелегальної торгівлі у 2010 році до 37% і 47% відповідно. Подібні тенденції були в Румунії та Угорщині", - заявила вона.

У багатших країнах ця кореляція була слабшою, тому дослідники роблять висновок, що підвищення ставок має залежати від купівельної спроможності.

"Такий негативний досвід дозволяє говорити про необхідність виважених та економічно обґрунтованих підходів до подальшого підвищення акцизного навантаження. Не потрібно сліпо йти до збільшення акцизних ставок, потрібно зважати на купівельну спроможність, на реальну ситуацію в Україні", - сказала Новицька.

Автор: 

акциз (437) цигарки (975)


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Топ коментарі
+13
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13.10.2021 16:54
+5
А они что думали? Что можно безконечно повышать акцизы и ставки и деньги будут рекой плыть? 60 грн пачка сигарет, если пачку в день курить, то 1800 грн в месяц надо, кто себе может такое позволить? у кого зарплаты от 30000 грн?
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13.10.2021 17:05
+4
Угу. И стоимость акцизной марки в стоимости пачки 34грн.
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13.10.2021 17:18
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Все більше піплів айкосами димлять.
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13.10.2021 16:53 Відповісти
даже не знаю что хуже.
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13.10.2021 16:55 Відповісти
До речі, читав у свій час чи не на Цензорові, що в уряду Гройсмана який подав у ВРУ в 2017 році законопроект про доведення акцизів до рівня ЄС, була можливість розтянути цей мазохізм до 2028 року, але він вирішив до 2024 року.
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13.10.2021 17:17 Відповісти
Так Гройсман розраховував, що доходи громадян будуть зростати.
Він не розрахував, що наш "мудрий нарід" обере собі скомороха та його квартал в управлінці.
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13.10.2021 17:36 Відповісти
Все більше димлять контрафактними цигарками.
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13.10.2021 17:13 Відповісти
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Да-да-да-да.....
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Державі потрібні гроші. Піднімемо акзизи, щоб владні банди мали що красти.
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13.10.2021 16:54 Відповісти
та ти шо?? типа, єто раньше непонятно бьіло что ли?
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13.10.2021 16:57 Відповісти
Віталій Ломакович - відомий любитель грошей, у тому числі і від табачних баронів

За даними YouControl, Ломакович контролює групу з 24 компаній, які спеціалізуються на нерухомості та фінансових послугах. Зокрема сюди входить ТОВ «Компанія з управління активами «Оптима-Капітал» та сонячна електростанція у Київській області ТОВ «АСД Лекс».
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13.10.2021 16:58 Відповісти
немає надходжень у буджет?
нада просто паднять акциз!
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13.10.2021 17:02 Відповісти
Державе нужны деньги, а деньги дает здоровое работоспособное население. Понятно, что те кто курят, те уже безнадежны, но есть шанс уберечь от этого молодежь. В принципе я сравнивая со своим детством вижу что молодежь нынче меньше ведется на эту дрянь. Это раньше, по телеку бригаду прокрутили где мордовороты в зубах с сигаретами типа крутые ребята и все малолетки бегом за ними повторять. А нынче правят соцсети и тиктоки, где тренды за неделю рождаются и умирают. Нет того накручивания и скрытой рекламы, какое могло себе позволить центральное телевидение. У людей появилось больше источников информации. И вижу что курящих все меньше.
Очень лицемерно травить людей сигаретами и говорить мол за счет этого живет держава. За счет этого живут табачные магнаты, а держава получает копейки налогов, которые еще по пути 10 раз разворовываются.
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13.10.2021 17:02 Відповісти
Очень лицемерно говорить, что те кто курят уже безнадежны и не дают денег державе. Вообще-то это никак не связано напрямую. С другой стороны некурящие не дают поступлений в казну от акциза. Так что, как Вы выразились, не приносят денег державе.
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13.10.2021 17:17 Відповісти
Некурящие платят налоги другими путями, тратя деньги не на разрушение здоровья, которое потом будет оплачивать держава, в том числе больничными.
Некурящие дольше живут, значит имеют больше времени для реализации себя.
Курящие меньше живут и суммарно платят меньше.
Любой державе выгодно иметь максимально здоровое население, а не стадо чахликов.
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13.10.2021 18:28 Відповісти
Чому євреї в Ізраєлі розуміють,що чим менші податки,тим охочіше їх платять і відповідно більші поступлення,а наші жиди до того ніяк не докумекають?..Мабуть,саме тому...Євреї виїхали,жиди залишились з нами...на нашу голову...
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13.10.2021 17:04 Відповісти
А они что думали? Что можно безконечно повышать акцизы и ставки и деньги будут рекой плыть? 60 грн пачка сигарет, если пачку в день курить, то 1800 грн в месяц надо, кто себе может такое позволить? у кого зарплаты от 30000 грн?
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13.10.2021 17:05 Відповісти
Угу. И стоимость акцизной марки в стоимости пачки 34грн.
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13.10.2021 17:18 Відповісти
А лечение курящих как на налогах скажется?
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13.10.2021 17:15 Відповісти
А Вы их лечите?
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13.10.2021 17:18 Відповісти
Шось не те з антитютюнною кампанією.
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13.10.2021 18:21 Відповісти
Така сама маячня як і з ковідом.
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13.10.2021 19:27 Відповісти
Схоже, дуже впливові і багаті дядьки, ці тютюнники. І вони дуже не подобаються вакцинаторам.
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13.10.2021 19:37 Відповісти
Так же как лечение антивакциноторов голимых.
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13.10.2021 17:35 Відповісти
Ну антивакцинаторы свое лечение оплачивают сами своими налогами и своими деньгами за лекарство.
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13.10.2021 19:26 Відповісти
Дошло, спустя десять лет.
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13.10.2021 17:17 Відповісти
2 году уже курю контрабанду.
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13.10.2021 17:22 Відповісти
Як ото Юлька почала піднімати акцизи на цигарки,так ото із тих пір і курю виключно "контрабанду". Дешеіше виходить удвічі, а то й утрічі, так що нехай "мудрі державці" ідуть у п"яту точку із своїм "тютюновим" попвненням бюджету. Хто забагато хоче-той мало отримує!
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13.10.2021 18:57 Відповісти
Как известно табачные компании (крупнейшие в мире) в 2019г. были главными плательщиками налогов в Украине. Новое руководство Украины с больной головы на здоровую решило их еще больше "подоить", но сначала, исходя из своих "представлений" о бизнесе предложило им "поделиться". Как говориться "не на тех нарвались". Результат-от тех налоговых поступлений остались "рожки да ножки", а Зеленский и его банда сейчас ищут деньги уже в наших карманах.
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13.10.2021 18:34 Відповісти
а как вы хотели? труба заканчивается, а аппетит у горе-депутатов не убавляется.

надо же с чегото воровать... акциз самое то...
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13.10.2021 19:22 Відповісти
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13.10.2021 19:31 Відповісти
У цих дослідників вчитель не капітан Очевидність?
Ще й грант напевно їм дали на це дослідження!
А любов до підвищень заклав ще гігант фіскально-економічної думки Кіля Азірав.
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13.10.2021 19:32 Відповісти
"...мы в академиях не учились, нас Зеля по помойкам собрал... а возле помойки принцип простой: чем выше цена, тем больше прибыль... какие там ещё исследователи-эксперты-экономика и всякая наука-шмаука..."
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13.10.2021 21:25 Відповісти
Взагалі було б ідеально вести політику зменшення курців і пропагування здорового способу життя, але ні бабло рулить, а на здоров'я нації пох(
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13.10.2021 22:10 Відповісти
Курю контрабас. Покупаю за 22 грн, то, что стоит легально 64 грн.

Повышайте цены дальше. Правильной дорой идете, стая зеленых обезьянок!!!!
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14.10.2021 01:07 Відповісти
Курим контрабас, уже третий год, а они пускай акциз понимают. Чем дороже пачка тем больше контрабаса
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15.10.2021 14:03 Відповісти
 
 