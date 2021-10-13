СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил Одесской таможни обнаружили контрабанду сигарет в Одесском морском порту.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В начале октября в Одесский порт прибыл контейнер из Индии с грузом, как было указано в сопроводительных документах "велосипедные шины".
13.10.2021 во время его таможенного оформления правоохранители инициировали проведение осмотра, в ходе которого вместо велосипедных покрышек в контейнере обнаружили более 1000 коробов сигарет, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, без украинских акцизных марок.
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+8 Максим Максимович #492073
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