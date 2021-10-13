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Новости Силовики
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СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил Одесской таможни обнаружили контрабанду сигарет в Одесском морском порту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет 01

В начале октября в Одесский порт прибыл контейнер из Индии с грузом, как было указано в сопроводительных документах "велосипедные шины".

СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет 02

13.10.2021 во время его таможенного оформления правоохранители инициировали проведение осмотра, в ходе которого вместо велосипедных покрышек в контейнере обнаружили более 1000 коробов сигарет, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, без украинских акцизных марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила незаконную схему перемещения табачной продукции на территорию Украины. ФОТО

СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет 03

Автор: 

контрабанда (2409) Одесса (7901) правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+8
Это вам не вагнеровцев задерживать.
Тут нюх нужен!
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13.10.2021 22:43
+3
Какой ужас! Спасибо СБУ, что защищаете всех украинцев от контрабандных сигарет! И правильно, не надо такие важные государственные дела ментам и пограничникм передавать, всё-таки речь идёт о безопасности Украины!
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13.10.2021 23:14
+2
Цыганские бароны срочно проводят пересмотр цены для реализаторов
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13.10.2021 22:55
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Это вам не вагнеровцев задерживать.
Тут нюх нужен!
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13.10.2021 22:43 Ответить
Цікаво куди їх потім дівають. Мабуть самі шмалять на халяву.
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13.10.2021 22:45 Ответить
нормальні цигарки
бійцям би згодилися
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13.10.2021 22:45 Ответить
первая фотка зачётная...
хмельницкого первой степени сотруднику с дачей в конче-заспе...
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13.10.2021 22:46 Ответить
...в Кейптаунском порту с пробоиной в борту стоял один французский теплоход.....
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13.10.2021 22:49 Ответить
Цыганские бароны срочно проводят пересмотр цены для реализаторов
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13.10.2021 22:55 Ответить
А с контрабандным Саакашвили не нашли?
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13.10.2021 22:57 Ответить
Какой ужас! Спасибо СБУ, что защищаете всех украинцев от контрабандных сигарет! И правильно, не надо такие важные государственные дела ментам и пограничникм передавать, всё-таки речь идёт о безопасности Украины!
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13.10.2021 23:14 Ответить
А зачем дела передавать ментам? Они им передадут сигареты Правда не бесплатно...а со скидочкой за крупный опт..а те уже цыганам более мелким оптом
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13.10.2021 23:19 Ответить
Таможня берет добро!
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21.10.2021 20:49 Ответить
 
 