СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил Одесской таможни обнаружили контрабанду сигарет в Одесском морском порту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В начале октября в Одесский порт прибыл контейнер из Индии с грузом, как было указано в сопроводительных документах "велосипедные шины".

13.10.2021 во время его таможенного оформления правоохранители инициировали проведение осмотра, в ходе которого вместо велосипедных покрышек в контейнере обнаружили более 1000 коробов сигарет, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, без украинских акцизных марок.

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