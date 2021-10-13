СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України та Управління протидії контрабанді та порушенню митних правил Одеської митниці виявили контрабанду сигарет в Одеському морському порту.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На початку жовтня в Одеський порт прибув контейнер з Індії з вантажем, як було вказано в супровідних документах "велосипедні шини".
13.10.2021 під час його митного оформлення правоохоронці ініціювали проведення огляду, в ході якого замість велосипедних покришок у контейнері виявили понад 1000 коробів сигарет, вироблених в Об’єднаних Арабських Еміратах, без українських акцизних марок.
Топ коментарі
+8 Максим Максимович #492073
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+3 Ben23
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+2 Речь Брежнева
показати весь коментар13.10.2021 22:55
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