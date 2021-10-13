СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України та Управління протидії контрабанді та порушенню митних правил Одеської митниці виявили контрабанду сигарет в Одеському морському порту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На початку жовтня в Одеський порт прибув контейнер з Індії з вантажем, як було вказано в супровідних документах "велосипедні шини".

13.10.2021 під час його митного оформлення правоохоронці ініціювали проведення огляду, в ході якого замість велосипедних покришок у контейнері виявили понад 1000 коробів сигарет, вироблених в Об’єднаних Арабських Еміратах, без українських акцизних марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж