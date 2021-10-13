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Новини Силовики
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СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України та Управління протидії контрабанді та порушенню митних правил Одеської митниці виявили контрабанду сигарет в Одеському морському порту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет 01

На початку жовтня в Одеський порт прибув контейнер з Індії з вантажем, як було вказано в супровідних документах "велосипедні шини".

СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет 02

13.10.2021 під час його митного оформлення правоохоронці ініціювали проведення огляду, в ході якого замість велосипедних покришок у контейнері виявили понад 1000 коробів сигарет, вироблених в Об’єднаних Арабських Еміратах, без українських акцизних марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандну партію сигарет на 27 млн ​​грн готували до відправлення в Угорщину. Перевіряється причетність чиновників Одеської митниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет 03

Автор: 

контрабанда (1823) Одеса (5476) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) цигарки (975) силовики (2514)


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Топ коментарі
+8
Это вам не вагнеровцев задерживать.
Тут нюх нужен!
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13.10.2021 22:43
+3
Какой ужас! Спасибо СБУ, что защищаете всех украинцев от контрабандных сигарет! И правильно, не надо такие важные государственные дела ментам и пограничникм передавать, всё-таки речь идёт о безопасности Украины!
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13.10.2021 23:14
+2
Цыганские бароны срочно проводят пересмотр цены для реализаторов
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13.10.2021 22:55
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Это вам не вагнеровцев задерживать.
Тут нюх нужен!
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13.10.2021 22:43 Відповісти
Цікаво куди їх потім дівають. Мабуть самі шмалять на халяву.
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13.10.2021 22:45 Відповісти
нормальні цигарки
бійцям би згодилися
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13.10.2021 22:45 Відповісти
первая фотка зачётная...
хмельницкого первой степени сотруднику с дачей в конче-заспе...
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13.10.2021 22:46 Відповісти
...в Кейптаунском порту с пробоиной в борту стоял один французский теплоход.....
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13.10.2021 22:49 Відповісти
Цыганские бароны срочно проводят пересмотр цены для реализаторов
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13.10.2021 22:55 Відповісти
А с контрабандным Саакашвили не нашли?
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13.10.2021 22:57 Відповісти
Какой ужас! Спасибо СБУ, что защищаете всех украинцев от контрабандных сигарет! И правильно, не надо такие важные государственные дела ментам и пограничникм передавать, всё-таки речь идёт о безопасности Украины!
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13.10.2021 23:14 Відповісти
А зачем дела передавать ментам? Они им передадут сигареты Правда не бесплатно...а со скидочкой за крупный опт..а те уже цыганам более мелким оптом
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13.10.2021 23:19 Відповісти
Таможня берет добро!
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21.10.2021 20:49 Відповісти
 
 