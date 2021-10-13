Пять областей близки к переходу в красный уровень карантина, - Ляшко

Пять областей Украины близки к переходу в красную зону карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

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Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.