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Новости Коронавирус и карантин
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Пять областей близки к переходу в красный уровень карантина, - Ляшко

Пять областей близки к переходу в красный уровень карантина, - Ляшко

Пять областей Украины близки к переходу в красную зону карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

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Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Всё лето была свободная вакцинация чем хочешь - кто хотел, давно получил Файзер или Модерну. Кто виноват в том, что большинство не провакцинировалось?
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14.10.2021 00:13
+10
Умершших вакцинованных тоже хватает
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14.10.2021 00:06
+10
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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14.10.2021 00:07
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Сча антиваксеры снова взвоют - им нигде не рады
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14.10.2021 00:04 Ответить
Антиваксеров в Украине намного больше чем ваксеров.
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14.10.2021 00:06 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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14.10.2021 00:07 Ответить
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14.10.2021 00:08 Ответить
Железная логика
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14.10.2021 00:09 Ответить
Это естественно, 73 % большинство
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14.10.2021 00:08 Ответить
брихня
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14.10.2021 00:22 Ответить
Ты тоже из этих розумовоотсталых зебаранов? Ну что Ослан,доволен Концом эпохи бедности?
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14.10.2021 09:03 Ответить
Я с Вами давно общаюсь на Цензоре. Как Вы думаете, это антиваксеры виноваты что пандемия в Украине набирает обороты? Или может правительство с метанием туда-сюда с закупкой вакцин, ************** на полтора года?
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14.10.2021 00:11 Ответить
Всё лето была свободная вакцинация чем хочешь - кто хотел, давно получил Файзер или Модерну. Кто виноват в том, что большинство не провакцинировалось?
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14.10.2021 00:13 Ответить
Давно это когда? Те кто купил?
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14.10.2021 00:32 Ответить
Как минимум, с 22 июня.
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
И это кроме пунктов вакцинации, которые открыли практически везде.
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14.10.2021 00:35 Ответить
Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає.
Молодой человек, как давно началась массовая вакцинация в мире? А теперь для тебя, Валера, отдельно: ты зебил? или недолугий, как говорят на срабсее?
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14.10.2021 00:43 Ответить
Практически все мои знакомые вакцинировались именно такими мобильными бригадами. В основном потому, что там гарантированно можно было получить Файзер. Я знаю только одного, кто пошел на ВДНХ. Так что не свисти
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14.10.2021 00:47 Ответить
Ты не понимаешь одну деталь. Имитация небольных и почему такое количество заболевших. Ты объясняешь саму вакцинацию. Объясни рост заражений. Ну почему такой патриот как ты не в ВСУ?
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14.10.2021 01:08 Ответить
Ээээээ,куда ты завернул, сразу на ВСУ
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14.10.2021 09:09 Ответить
Да, сразу, слишком много тут "патриотов" диванных.
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14.10.2021 09:18 Ответить
Год дома просидела поливая спиртом все, к чему прикасался кто-либо. Вакцинировалась в первых рядах. Спирт-по назначению теперь. Вата дохнет пачками (Харьков), среди них процентов 80 антипрививочников.
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14.10.2021 02:07 Ответить
Хе-хе. Вам вообще вакцины запретили - только спутник-вектор и всё
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14.10.2021 00:50 Ответить
Дружище. Ты не прав. наш. Порохобот.
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14.10.2021 00:56 Ответить
не прое авли а потратили на дорогу
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14.10.2021 00:56 Ответить
Насчет поздней вакцинации вы правы, но ведь малограмотный и невежественный мудрийнарит не хочет прививаться
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14.10.2021 09:05 Ответить
Утешает что среди умерших большинство идиоты
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14.10.2021 00:04 Ответить
Умершших вакцинованных тоже хватает
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14.10.2021 00:06 Ответить
И сколько умерших, например, В РЕЗУЛЬТАТЕ вакцинирования Файзером?
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14.10.2021 00:08 Ответить
Не в курсах. Родственники с Днепра указали как пример... чувак привился пфайзером и через два дня https://dp.informator.ua/2021/10/06/v-dnepre-umer-hirurg-kotoryj-spas-desyatki-detskih-zhiznej/ умер.
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14.10.2021 00:10 Ответить
От чего умер?
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14.10.2021 00:11 Ответить
На самом деле ХЗ. Но роддственники говорят что от пфайзера.
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14.10.2021 00:13 Ответить
Если б его, к примеру, после завтрака переехал автобус, родственники б заявили, что завтраки вызывают переезжание автобусами?
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14.10.2021 00:14 Ответить
Ну, о том что он умер от пфайзера говорят все в Днепре. Как оно на самом деле хз. Я лишь

Anne Wilson - My Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=FW5o2uBeMWQ
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14.10.2021 00:18 Ответить
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14.10.2021 00:19 Ответить
Спорить не буду. Дал инфу от первого лица. Тетка в в больнице имени Руднева работает.
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14.10.2021 00:22 Ответить
Вакцинированная Британия и НЕ вакцинированная Индонезия:

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14.10.2021 00:23 Ответить
Бережіть себе та близьких - вакцинуйтесь!
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14.10.2021 00:25 Ответить
ты откровенную ересь пишешь! Всплеск на твоем ушербном графике приходился на середину лета.

Для сравнения:

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/indonesia/

Индонезия
Полностью вакцинировано - 21,4%
Население - 277 млн
Сейчас болеют - 0,5 %

Великобритания
Полностью вакцинировано - 67,3%
Население - 68 млн
Сейчас болеют - 16,6 %

Садись - 2!
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14.10.2021 02:02 Ответить
опечатка на сайте (или скрипт с ошибкой) - не 16,6 %, а 2%.
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14.10.2021 02:11 Ответить
Первый раз слышу
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14.10.2021 00:28 Ответить
Все бывает в первый раз. Может отстал от жизни )))
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14.10.2021 00:30 Ответить
Возможно и отстал. Частная клиника ( их х.з. сколько) но о смерти тишина. Сегодня была встреча с главврача и х.з
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14.10.2021 00:40 Ответить
Почему частная?
Эта одна из самых крутых поликлинник в Украине была открыта при Порошенко. В 2018 году. Насколько я понимаю она державна.
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14.10.2021 00:45 Ответить
брихун, ты всех жителей опросил, у всех дома был что кудахчешь про "все говорят"?
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14.10.2021 00:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo


KALUSH - Додому (feat. Skofka)
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14.10.2021 00:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
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14.10.2021 00:36 Ответить
Круть!

Tom MacDonald - "America"

https://www.youtube.com/watch?v=RV7oI_Z68Pk
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14.10.2021 00:39 Ответить
*говорят все в Днепре*, рашкотварь падлючая,лживая и подлая ,идешнах...
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14.10.2021 10:34 Ответить
Подскажите о ком речь и я узнаю. Но скорей всего фейк, иначе я бы уже знал
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14.10.2021 00:15 Ответить
Самоваров Леонид Степанович
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14.10.2021 00:18 Ответить
Завтра узнаю, но сегодня в Днепре такого не упоминали .Хотя завтра праздник....На сегодня тишинаЯ
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14.10.2021 00:26 Ответить
Он умер больше недели назад. https://dp.informator.ua/2021/10/06/v-dnepre-umer-hirurg-kotoryj-spas-desyatki-detskih-zhiznej/ 5 октября. Родственники говорят, что весь город по этому поводу гудел.
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14.10.2021 00:27 Ответить
Правда????????
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14.10.2021 00:29 Ответить
Зайди по ссылке. Там нет инфы что от ковида, но врачи поликлиники Руднева, говорят что он привился пфайзером за два дня до этого.
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14.10.2021 00:32 Ответить
Гипотетически все возможно! Я когда-то чуть не помер от прививки столбняка. В жизни всяко бывает
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14.10.2021 00:42 Ответить
Гипотетически да. Но не верить своим родственникам я не могу.
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14.10.2021 00:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jGre930rBt0 https://www.youtube.com/watch?v=jGre930rBt0


Lil Wayne - Lollipop
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14.10.2021 01:39 Ответить
"Одна баба сказала"
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14.10.2021 01:05 Ответить
Ну почему?
Баба не баба, а родная тетка. )))
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14.10.2021 01:08 Ответить
Тоже самое, пардон.
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14.10.2021 01:10 Ответить
И от чего умер? Много пил или мало закусывал? Лично я привился Jensons и как-то вообще не заметил напряга. Друг с женой 2 дня назад привились 1-й дозой чего-то (не помню чем, так что не буду врать). Изменений не заметил. Сегодня неплохо посидели - огурчик. НО: Когда меня зацепило, весь процесс прошел в 4 дня (на 5-й я уже занимался делами). Дети: дочка с зятем, посмеивались над всем. Сейчас уже 2 недели в себя придти не могут. Форма не тяжелая, н тем не менее. Так что делайте выводы.
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14.10.2021 00:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Il0S8BoucSA https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g

Ed Sheeran - Shivers
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g

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14.10.2021 00:50 Ответить
Брехня і шкідлива пропаганда антивакцинаторів

А нижче статистика з країни, де значна частина вакцинована (Ізраїль)

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14.10.2021 01:00 Ответить
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14.10.2021 01:01 Ответить
Хитрожопый паренек, воспроизводишь художественный пригожинский татаромордовский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей ,однозначно идешь на 3 веселых буквы .Отвечать не надо...
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14.10.2021 10:32 Ответить
А уж я то как рад!
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14.10.2021 00:24 Ответить
хиба гундяевсие синагоги православные не побороли заразу молитвой?
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14.10.2021 00:09 Ответить
Slider & Magnit - Out Of My Mind 4K

https://www.youtube.com/watch?v=VZ0GBWL0OAQ
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14.10.2021 00:12 Ответить
ничему жизнь не учит стадо непуганных идиётов...
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14.10.2021 00:22 Ответить
Может они тоже увидели возможность проредить вату...
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14.10.2021 00:33 Ответить
ну якшо на 87% -то хай рідять
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14.10.2021 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1REP_vDYlTA https://www.youtube.com/watch?v=1REP_vDYlTA


Батько наш Бандера украинские школьники запустили флешмоб
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14.10.2021 00:41 Ответить
Антиваксерунів все менше та менше. Або вже захворіли, або повиздихали від «звичайного грипу».

Хто ще не хворів - вакцинуйтесь та не слухайте відсталих неадекватів, які не вірять у науку, завдякі якій самі і дожили до свого віку. Якби їхні мамки не зробили цим йолопам вакцини, то ці адійоти тут би не мерехтіли.
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14.10.2021 01:04 Ответить
Не исходите пеной)))
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14.10.2021 09:25 Ответить
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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14.10.2021 06:35 Ответить
Странная статистика по динамике заболеваемости.
Пол страны или вакцинированы или переболели, а темпы заболеваемости растут!
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14.10.2021 08:33 Ответить
Які там півкраїни?
Менше 20%. І масками на підборідді всі. Тому і масового ефекту від вакцинації не видно. Ефект тільки для вакцинованих
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14.10.2021 08:50 Ответить
С каких это буев,тебе приснилось ,хрюсский,по воздействием тяжелх наркотиков во время запоя?
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14.10.2021 10:42 Ответить
И всё то вы пробывали, и везде то вы побывали.
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15.10.2021 18:38 Ответить
Интересно, и что теперь, вакцинироваться надо каждые полгода?

Потому как ковид никуда не денется. Он останется навсегда как и будет периодически вспыхивать.
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14.10.2021 09:05 Ответить
 
 