Пять областей близки к переходу в красный уровень карантина, - Ляшко
Пять областей Украины близки к переходу в красную зону карантина.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.
В "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.
Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
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https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
И это кроме пунктов вакцинации, которые открыли практически везде.
Молодой человек, как давно началась массовая вакцинация в мире? А теперь для тебя, Валера, отдельно: ты зебил? или недолугий, как говорят на срабсее?
Anne Wilson - My Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=FW5o2uBeMWQ
Для сравнения:
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/indonesia/
Индонезия
Полностью вакцинировано - 21,4%
Население - 277 млн
Сейчас болеют - 0,5 %
Великобритания
Полностью вакцинировано - 67,3%
Население - 68 млн
Сейчас болеют - 16,6 %
Садись - 2!
Эта одна из самых крутых поликлинник в Украине была открыта при Порошенко. В 2018 году. Насколько я понимаю она державна.
KALUSH - Додому (feat. Skofka)
Tom MacDonald - "America"
https://www.youtube.com/watch?v=RV7oI_Z68Pk
Lil Wayne - Lollipop
Баба не баба, а родная тетка. )))
Ed Sheeran - Shivers
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
А нижче статистика з країни, де значна частина вакцинована (Ізраїль)
https://www.youtube.com/watch?v=VZ0GBWL0OAQ
Батько наш Бандера украинские школьники запустили флешмоб
Хто ще не хворів - вакцинуйтесь та не слухайте відсталих неадекватів, які не вірять у науку, завдякі якій самі і дожили до свого віку. Якби їхні мамки не зробили цим йолопам вакцини, то ці адійоти тут би не мерехтіли.
Пол страны или вакцинированы или переболели, а темпы заболеваемости растут!
Менше 20%. І масками на підборідді всі. Тому і масового ефекту від вакцинації не видно. Ефект тільки для вакцинованих
Потому как ковид никуда не денется. Он останется навсегда как и будет периодически вспыхивать.