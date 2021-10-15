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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ

Военнослужащих Национальной гвардии Украины перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперски винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства", - заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.

Отмечается, что из числа бронированное техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в согласовании со стандартами НАТО.

В планах Национальной гвардии - обеспечение новейшей техникой и оружием всех воинских частей оперативного назначения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ 01

оборона (5215) оружие (10225) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+45
Калашников не изобретал автомат...быдло с 7 классами образования не мог даже чертежи читать простейшие ...а не то что то изобрести...Автомат Уго Шмайсера так точнее... https://i.pinimg.com/236x/4a/f0/ef/4af0ef07c296ac6a78f4485c92a918c7.jpg https://i.pinimg.com/236x/4a/f0/ef/4af0ef07c296ac6a78f4485c92a918c7.jpg видео ютьюб об этом изобретателе
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15.10.2021 09:44
+35
вот она красавица украинского производства фирмы "Зброяр":
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15.10.2021 09:43
+30
лишнехромосомным обьясняю: Нацгвардии нужна зброя-защищать Украину! так понятно?
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15.10.2021 09:41
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Отличная новость ! Прямо с утра настроение подняли )) Молодцы !!! Давно мечтал чтобы гавнокалаши убрали и не рекламировали это совковое устаревшее гавно.
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15.10.2021 10:03 Ответить
мусор?
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15.10.2021 10:19 Ответить
Когда ему зимой зарплаты не хватит оплатить хату,они с соседом пойдут до комика,спрашивать в чем дело,а там их встретят толстомордые опричники с новенькими гранатометами,вот какая радость мля
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15.10.2021 10:26 Ответить
Сутки назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил : МЫ С УКРАИНОЙ!!! Ольга ********* в ярости....
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15.10.2021 10:06 Ответить
https://youtu.be/vGKO71xEans https://youtu.be/vGKO71xEans
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15.10.2021 10:07 Ответить
Зелупа чует конец походу .вооружает опрычников
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15.10.2021 10:06 Ответить
Применение нового вооружения на войне и в случае хороших показателей,составит хорошую рекламу для покупателей.
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15.10.2021 10:10 Ответить
Глава Пентагона прилетает в Киев 20-22 октября...Wellcome to Ukraine Mr. Austin...
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15.10.2021 10:11 Ответить
Виктория Нуланд побывавшая на Мацковии заявила нагло: РАБссия больше не СмехДяржава... мавзолейные согласились..... у бункерного фюрера аж силикон потек...
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15.10.2021 10:19 Ответить
https://youtu.be/W4N3-0u5Z1g классный видос Алексей Гончарен и актер Горбунов,Гончаренко Рулить...
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15.10.2021 10:23 Ответить
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15.10.2021 10:29 Ответить
В столице Португалии завершился Саммит стран НАТО...,где РАБссию предупредили : Украина Независимая республика....получите по роже еси шо....
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15.10.2021 10:35 Ответить
А что, ВСУ уже получили подобное оружие?? Или мусорне это в глубоком тылу важнее!!!!
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15.10.2021 10:37 Ответить
Цікаво, стаття про війскове спорядження, а у коментарях відсутній експерт з усіх питать авіації, флота, бронетехніки, стрілкового озброєння та фортифікаційних споруд - Igor L. Хоча він може бути як той бабак - ви його не бачите але він десь є...
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15.10.2021 10:37 Ответить
Ну, на форуме многие бывают под разными никами, хотя этого узнали бы по почерку.
А вот под ником софия-мария-жанна-дарка работает целая бригада.
Потому и ник такой мудреный.
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15.10.2021 10:47 Ответить
Турция испытала новый боевой дрон-камикадзе под кодовым названием "Kargu"...,кажуть что страшный сильно,когда налетает Рой этих дронов в количестве 20 штук....ничего живого не остается...
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15.10.2021 10:44 Ответить
https://youtu.be/Oqv9yaPLhEk
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15.10.2021 10:51 Ответить
кроме того, что украинский выробнык - такая себе новость, с продолжением..
почему-то новинки в первую очередь идут в войска НКВД защищать закомплексованного, засцаного внучкА НКВДшника..
короче, новьё, для понтов, будет у старых, провереных шакалов - "беркутов"
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15.10.2021 11:22 Ответить
Пару новых боевых дронов изобрели украинские инженеры...,но...какие именно секрет...,злые языки кажуть что круче Байрактаров,особенно тот что испытывают в Житомире...
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15.10.2021 11:24 Ответить
В Байрактаре из крутого это канадская камера с лазерным целеуказателем. Он для того собственно и нужен, чтоб она летала.

Всё остальное у нас есть. И уже давно. В том числе и боеприпасы с лазерным наведением.
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15.10.2021 11:33 Ответить
Я в курсе...Thanks//
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15.10.2021 11:41 Ответить
На кацапах?
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15.10.2021 22:08 Ответить
О, а як же "прострелити рельсу? І нікуди не попав"!
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15.10.2021 11:26 Ответить
Как обычно, ничего кроме кучи бессмысленных, истеричных комментариев.
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15.10.2021 11:33 Ответить
Всім роздати MG 42 !
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15.10.2021 11:40 Ответить
Истерика на РАБссии ********** начнется немного позднее,когда премьер Британии определится где именно строить базу НАТО в Украине....,Зеля для того и полетел в Лондон
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15.10.2021 11:45 Ответить
Меня вообще интересует назначение НацГадов...
В Америке они могут появиться на улице только в случае, если губернатор штата (избранный, а не назначенный из Вашингтона) объявит в штате военное положени и издаст приказ о введении Национальной Гвардии. А у нас эти опричники уже даже рестораны охраняют, слава богу пока без автоматов и не на танках с вертольотами...
Сабаков создал личную гвардию для рейхспрезидента и властьимущих!
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15.10.2021 12:05 Ответить
"Донбасс", "Азов" и другие подразделения НГУ защищают твой зад, пока ты тут строчишь херню. Назначение его интересует...
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15.10.2021 15:02 Ответить
а армию когда?
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15.10.2021 12:42 Ответить
А знаете как я вычисляю Мавзолейных баранов на цензорЕ с ЛАХТЫ-2 ?вы не читаете новостные ленты радио Свобода, ВВС, и Голос Америки....,за Дойче Велле молчу...,а там все новости...даже о точном визите в Киев главы Пентагона Ллойда Остина...,кстати...ориентировыочный визит премьера Британии Бориса Джонсона в Киев 10-12 ноября...вы хоть об этом знаете...Штирлицы Долбанные рОзведчики Путлера пля..... дятлы....
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15.10.2021 12:54 Ответить
Почему об этом нет новостей на Цензоре ? Журналисты переводят новости с украинского на русский - на все времени не хватает 😀😀😀
Потому теперь шрифт слоновий - место заполняют .
Нет, ну шрифт просто не читабельный для информационного издания . Вот если бы жто был журнал для богатых дурочек с видами товаров- то ещё куда ни шло . Короче жах.
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15.10.2021 13:00 Ответить
Мдя, смешные комменты. Всё в кучу смешалось : кони, люди, мухи, котлеты. И не Калашников придумал АК, и автомат "никакой", и "опричники" Зелика, и зачем их вообще вооружать, они же против народа. Кароче полёт мысли понесло и унесло окончательно. Никто не задумывался, а десятки миллионов патронов в год к этим винтовкам для серьёзной стрелковой подготовки НГУ где брать будем? Про все силовые структуры и полное перевооружение во время войны уже и не говорю, кто-то это считал финансово и логистически?..
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15.10.2021 12:55 Ответить
Патрони винускає "Зброяр", як і самі гвинтівки, і готові повністю забезпечити потреби.
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15.10.2021 16:38 Ответить
Бараны мавзолейные... а знаете хоть кто конструктор танка Т-34? Кошкин или Пушкин?фигас вам...танк придумал генерал армии Павлов...,которого расстреляли за сдачу Белоруссии 28 июня 1941 года...., именно ПАВЛОВ закончил академию бронетанковых войск ССра дохляка...а КОШКИН простой баран как и Калашников...типа создатель автомата Шмайсера
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15.10.2021 13:00 Ответить
Без образования не бывает процветания..., маршал Жюков закончил 4 класса начальной школы...,генералиссимус Сралин закончил 4 класса церковно-приходской школы...,что и когда заканчивали Билл Гейтс и Илан Маск и даже друг и покровитель Петра Порошенко барон Ротшильд читайте в Ютьюбе... поржем вместе...над ПРОЛЕТАЙрятом
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15.10.2021 13:14 Ответить
Очередной попил и показуха для простачков. Стрелялки эти небось, как обычно, такие же украинские, как и всё остальное, ага. Интересно, там импортных запчастей 90% или всё же 100%? К тому же индивидуальное стрелковое оружие в условиях нашего конфликта имеет значение чуть больше, чем никакое. Основа - это крупняк, миномёты, птрк, индивидуальные дроны и снайпера. К тому же в отличии от 5,45, которых много на складах, 5,56 в распоряжении войск нет вообще. И производства тоже нет. А патроны, даже без активной войнушки, улетают в трубу сотнями тысяч. Т.е. вместо того, что запустить какую-нибудь лёгкую и длительную программу по модернизации более чем актуальных АК под 5,45 для всех (ВСУ, МВД и проч) и программу по обучению и оснащению снайперов (чтобы в случае полномасштабной войны и оккупации городов кацапы из-за снайперов-партизан дохли тысячами), эти выродки, как обычно делают пиар-попил, который не то что не принесёт пользы, а даже навредит. Хотя, если они в рамках этой программы дальше нацгвардии никуда не пойдут (а нацгвардия, по сути- это ни что иное, как цепные псы против народных волнений), тот тут всё понятно.
И это я только навскидку подумал, как человек, который никогда не служил и ни разу даже не пулял и автомата. Тот, кто служил, а тем более в условиях текущего конфликта, может добавить ещё охапку негатива к этой новости.
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15.10.2021 13:26 Ответить
Гвинтівка українська, крім заготовки ствола. Набої теж випускає "Зброяр". Модернізація АК? Лайно неможливо модернізувати. Програма підготовки снайперів давно існує, як і снайперські школи, і оснащають їх гвинтівками українського виробництва. Так що все що ти написав - повна маячня.
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15.10.2021 16:44 Ответить
Ольга ********* сильно возмущам-с.... по поводу МИЛИТАРИЗАЦИИ Украины,даже Байрактарами Эрдогана и ракетами ДЖАВЕЛИН...,а Дима Письков ваще сказал..мы обосрались с Новороссией от Харькова до Одессы..но во всем Виноваты Порошенко и Турчинов...Хотя Легитимным президентом Украины был Хвидарович дважды не сидевший в советском ГУЛАГе Джугашвили...
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15.10.2021 13:31 Ответить
ИЗ ТОГО ЧТО СЕГОДНЯ ПРОЧИТАЛ В БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ...
визит Зеленского в Лондон имеент важное стратегическое решение для НАТО и для дальнейшего сотрудничества НАТО-Британия_Украина..хрюкайте дальше ********* Салавьевы...Венгрия просит ваш сраный ГАЗ по 20 копеек... депилы пля...
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15.10.2021 13:37 Ответить
А нахрена вертухаям новые винтовки
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15.10.2021 13:57 Ответить
отстреливать моль вроде тебя
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15.10.2021 15:10 Ответить
Мусорок?
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16.10.2021 06:57 Ответить
А
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15.10.2021 14:13 Ответить
ЗСУ
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15.10.2021 14:13 Ответить
Шото этот современный украинский винтарь UAR-15 шибко похож на обвешанный новой пластмассой пиндосский винтарь AR-15. Шо характерно, калибр совпадает 5,56 мм, патрон совпадает 5,56×45 мм. А ежели так, то какая UAR-15, в жопу, современная? Пиндосская AR-15 - полуавтоматический винтарь выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и т. п, является штатным оружием полиции.
Одно хорошо - если железо пиндосское, то хоть стрелять будет и походит прилично. А вот с украинской пластмассой могут возникнуть питаннячка, время покажет.
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16.10.2021 17:38 Ответить
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