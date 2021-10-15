Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ
Военнослужащих Национальной гвардии Украины перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
"Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперски винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства", - заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.
Отмечается, что из числа бронированное техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.
Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в согласовании со стандартами НАТО.
В планах Национальной гвардии - обеспечение новейшей техникой и оружием всех воинских частей оперативного назначения.
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А вот под ником софия-мария-жанна-дарка работает целая бригада.
Потому и ник такой мудреный.
почему-то новинки в первую очередь идут в войска НКВД защищать закомплексованного, засцаного внучкА НКВДшника..
короче, новьё, для понтов, будет у старых, провереных шакалов - "беркутов"
Всё остальное у нас есть. И уже давно. В том числе и боеприпасы с лазерным наведением.
В Америке они могут появиться на улице только в случае, если губернатор штата (избранный, а не назначенный из Вашингтона) объявит в штате военное положени и издаст приказ о введении Национальной Гвардии. А у нас эти опричники уже даже рестораны охраняют, слава богу пока без автоматов и не на танках с вертольотами...
Сабаков создал личную гвардию для рейхспрезидента и властьимущих!
Потому теперь шрифт слоновий - место заполняют .
Нет, ну шрифт просто не читабельный для информационного издания . Вот если бы жто был журнал для богатых дурочек с видами товаров- то ещё куда ни шло . Короче жах.
И это я только навскидку подумал, как человек, который никогда не служил и ни разу даже не пулял и автомата. Тот, кто служил, а тем более в условиях текущего конфликта, может добавить ещё охапку негатива к этой новости.
визит Зеленского в Лондон имеент важное стратегическое решение для НАТО и для дальнейшего сотрудничества НАТО-Британия_Украина..хрюкайте дальше ********* Салавьевы...Венгрия просит ваш сраный ГАЗ по 20 копеек... депилы пля...
Одно хорошо - если железо пиндосское, то хоть стрелять будет и походит прилично. А вот с украинской пластмассой могут возникнуть питаннячка, время покажет.