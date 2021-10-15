Воїнів Нацгвардії переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова, - пресслужба НГУ

Військовослужбовців Національної гвардії України переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпера замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва", - заявив заступник директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії Сергій Гриценко.

Зазначається, що серед броньованої техніки на озброєнні вже стоять БТР-3 та БТР-4 українського виробництва.

Гриценко уточнив, що переоснащення Нацгвардії здійснюється відповідно до стандартів НАТО.

У планах Національної гвардії - забезпечення новітньою технікою і зброєю всіх військових частин оперативного призначення.

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