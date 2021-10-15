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Воїнів Нацгвардії переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова, - пресслужба НГУ

Військовослужбовців Національної гвардії України переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпера замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва", - заявив заступник директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії Сергій Гриценко.

Зазначається, що серед броньованої техніки на озброєнні вже стоять БТР-3 та БТР-4 українського виробництва.

Гриценко уточнив, що переоснащення Нацгвардії здійснюється відповідно до стандартів НАТО.

У планах Національної гвардії - забезпечення новітньою технікою і зброєю всіх військових частин оперативного призначення.

Також дивіться: Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

Воїнів Нацгвардії переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова, - пресслужба НГУ 01

Автор: 

оборона (4799) зброя (7478) Національна гвардія (1545)


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Топ коментарі
+45
Калашников не изобретал автомат...быдло с 7 классами образования не мог даже чертежи читать простейшие ...а не то что то изобрести...Автомат Уго Шмайсера так точнее... https://i.pinimg.com/236x/4a/f0/ef/4af0ef07c296ac6a78f4485c92a918c7.jpg https://i.pinimg.com/236x/4a/f0/ef/4af0ef07c296ac6a78f4485c92a918c7.jpg видео ютьюб об этом изобретателе
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15.10.2021 09:44
+35
вот она красавица украинского производства фирмы "Зброяр":
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15.10.2021 09:43
+30
лишнехромосомным обьясняю: Нацгвардии нужна зброя-защищать Украину! так понятно?
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15.10.2021 09:41
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Отличная новость ! Прямо с утра настроение подняли )) Молодцы !!! Давно мечтал чтобы гавнокалаши убрали и не рекламировали это совковое устаревшее гавно.
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15.10.2021 10:03 Відповісти
мусор?
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15.10.2021 10:19 Відповісти
Когда ему зимой зарплаты не хватит оплатить хату,они с соседом пойдут до комика,спрашивать в чем дело,а там их встретят толстомордые опричники с новенькими гранатометами,вот какая радость мля
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15.10.2021 10:26 Відповісти
Сутки назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил : МЫ С УКРАИНОЙ!!! Ольга ********* в ярости....
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15.10.2021 10:06 Відповісти
https://youtu.be/vGKO71xEans https://youtu.be/vGKO71xEans
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15.10.2021 10:07 Відповісти
Зелупа чует конец походу .вооружает опрычников
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15.10.2021 10:06 Відповісти
Применение нового вооружения на войне и в случае хороших показателей,составит хорошую рекламу для покупателей.
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15.10.2021 10:10 Відповісти
Глава Пентагона прилетает в Киев 20-22 октября...Wellcome to Ukraine Mr. Austin...
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15.10.2021 10:11 Відповісти
Виктория Нуланд побывавшая на Мацковии заявила нагло: РАБссия больше не СмехДяржава... мавзолейные согласились..... у бункерного фюрера аж силикон потек...
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15.10.2021 10:19 Відповісти
https://youtu.be/W4N3-0u5Z1g классный видос Алексей Гончарен и актер Горбунов,Гончаренко Рулить...
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15.10.2021 10:23 Відповісти
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15.10.2021 10:29 Відповісти
В столице Португалии завершился Саммит стран НАТО...,где РАБссию предупредили : Украина Независимая республика....получите по роже еси шо....
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15.10.2021 10:35 Відповісти
А что, ВСУ уже получили подобное оружие?? Или мусорне это в глубоком тылу важнее!!!!
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15.10.2021 10:37 Відповісти
Цікаво, стаття про війскове спорядження, а у коментарях відсутній експерт з усіх питать авіації, флота, бронетехніки, стрілкового озброєння та фортифікаційних споруд - Igor L. Хоча він може бути як той бабак - ви його не бачите але він десь є...
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15.10.2021 10:37 Відповісти
Ну, на форуме многие бывают под разными никами, хотя этого узнали бы по почерку.
А вот под ником софия-мария-жанна-дарка работает целая бригада.
Потому и ник такой мудреный.
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15.10.2021 10:47 Відповісти
Турция испытала новый боевой дрон-камикадзе под кодовым названием "Kargu"...,кажуть что страшный сильно,когда налетает Рой этих дронов в количестве 20 штук....ничего живого не остается...
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15.10.2021 10:44 Відповісти
https://youtu.be/Oqv9yaPLhEk
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15.10.2021 10:51 Відповісти
кроме того, что украинский выробнык - такая себе новость, с продолжением..
почему-то новинки в первую очередь идут в войска НКВД защищать закомплексованного, засцаного внучкА НКВДшника..
короче, новьё, для понтов, будет у старых, провереных шакалов - "беркутов"
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15.10.2021 11:22 Відповісти
Пару новых боевых дронов изобрели украинские инженеры...,но...какие именно секрет...,злые языки кажуть что круче Байрактаров,особенно тот что испытывают в Житомире...
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15.10.2021 11:24 Відповісти
В Байрактаре из крутого это канадская камера с лазерным целеуказателем. Он для того собственно и нужен, чтоб она летала.

Всё остальное у нас есть. И уже давно. В том числе и боеприпасы с лазерным наведением.
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15.10.2021 11:33 Відповісти
Я в курсе...Thanks//
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15.10.2021 11:41 Відповісти
На кацапах?
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15.10.2021 22:08 Відповісти
О, а як же "прострелити рельсу? І нікуди не попав"!
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15.10.2021 11:26 Відповісти
Как обычно, ничего кроме кучи бессмысленных, истеричных комментариев.
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15.10.2021 11:33 Відповісти
Всім роздати MG 42 !
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15.10.2021 11:40 Відповісти
Истерика на РАБссии ********** начнется немного позднее,когда премьер Британии определится где именно строить базу НАТО в Украине....,Зеля для того и полетел в Лондон
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15.10.2021 11:45 Відповісти
Меня вообще интересует назначение НацГадов...
В Америке они могут появиться на улице только в случае, если губернатор штата (избранный, а не назначенный из Вашингтона) объявит в штате военное положени и издаст приказ о введении Национальной Гвардии. А у нас эти опричники уже даже рестораны охраняют, слава богу пока без автоматов и не на танках с вертольотами...
Сабаков создал личную гвардию для рейхспрезидента и властьимущих!
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15.10.2021 12:05 Відповісти
"Донбасс", "Азов" и другие подразделения НГУ защищают твой зад, пока ты тут строчишь херню. Назначение его интересует...
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15.10.2021 15:02 Відповісти
а армию когда?
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15.10.2021 12:42 Відповісти
А знаете как я вычисляю Мавзолейных баранов на цензорЕ с ЛАХТЫ-2 ?вы не читаете новостные ленты радио Свобода, ВВС, и Голос Америки....,за Дойче Велле молчу...,а там все новости...даже о точном визите в Киев главы Пентагона Ллойда Остина...,кстати...ориентировыочный визит премьера Британии Бориса Джонсона в Киев 10-12 ноября...вы хоть об этом знаете...Штирлицы Долбанные рОзведчики Путлера пля..... дятлы....
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15.10.2021 12:54 Відповісти
Почему об этом нет новостей на Цензоре ? Журналисты переводят новости с украинского на русский - на все времени не хватает 😀😀😀
Потому теперь шрифт слоновий - место заполняют .
Нет, ну шрифт просто не читабельный для информационного издания . Вот если бы жто был журнал для богатых дурочек с видами товаров- то ещё куда ни шло . Короче жах.
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15.10.2021 13:00 Відповісти
Мдя, смешные комменты. Всё в кучу смешалось : кони, люди, мухи, котлеты. И не Калашников придумал АК, и автомат "никакой", и "опричники" Зелика, и зачем их вообще вооружать, они же против народа. Кароче полёт мысли понесло и унесло окончательно. Никто не задумывался, а десятки миллионов патронов в год к этим винтовкам для серьёзной стрелковой подготовки НГУ где брать будем? Про все силовые структуры и полное перевооружение во время войны уже и не говорю, кто-то это считал финансово и логистически?..
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15.10.2021 12:55 Відповісти
Патрони винускає "Зброяр", як і самі гвинтівки, і готові повністю забезпечити потреби.
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15.10.2021 16:38 Відповісти
Бараны мавзолейные... а знаете хоть кто конструктор танка Т-34? Кошкин или Пушкин?фигас вам...танк придумал генерал армии Павлов...,которого расстреляли за сдачу Белоруссии 28 июня 1941 года...., именно ПАВЛОВ закончил академию бронетанковых войск ССра дохляка...а КОШКИН простой баран как и Калашников...типа создатель автомата Шмайсера
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15.10.2021 13:00 Відповісти
Без образования не бывает процветания..., маршал Жюков закончил 4 класса начальной школы...,генералиссимус Сралин закончил 4 класса церковно-приходской школы...,что и когда заканчивали Билл Гейтс и Илан Маск и даже друг и покровитель Петра Порошенко барон Ротшильд читайте в Ютьюбе... поржем вместе...над ПРОЛЕТАЙрятом
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15.10.2021 13:14 Відповісти
Очередной попил и показуха для простачков. Стрелялки эти небось, как обычно, такие же украинские, как и всё остальное, ага. Интересно, там импортных запчастей 90% или всё же 100%? К тому же индивидуальное стрелковое оружие в условиях нашего конфликта имеет значение чуть больше, чем никакое. Основа - это крупняк, миномёты, птрк, индивидуальные дроны и снайпера. К тому же в отличии от 5,45, которых много на складах, 5,56 в распоряжении войск нет вообще. И производства тоже нет. А патроны, даже без активной войнушки, улетают в трубу сотнями тысяч. Т.е. вместо того, что запустить какую-нибудь лёгкую и длительную программу по модернизации более чем актуальных АК под 5,45 для всех (ВСУ, МВД и проч) и программу по обучению и оснащению снайперов (чтобы в случае полномасштабной войны и оккупации городов кацапы из-за снайперов-партизан дохли тысячами), эти выродки, как обычно делают пиар-попил, который не то что не принесёт пользы, а даже навредит. Хотя, если они в рамках этой программы дальше нацгвардии никуда не пойдут (а нацгвардия, по сути- это ни что иное, как цепные псы против народных волнений), тот тут всё понятно.
И это я только навскидку подумал, как человек, который никогда не служил и ни разу даже не пулял и автомата. Тот, кто служил, а тем более в условиях текущего конфликта, может добавить ещё охапку негатива к этой новости.
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15.10.2021 13:26 Відповісти
Гвинтівка українська, крім заготовки ствола. Набої теж випускає "Зброяр". Модернізація АК? Лайно неможливо модернізувати. Програма підготовки снайперів давно існує, як і снайперські школи, і оснащають їх гвинтівками українського виробництва. Так що все що ти написав - повна маячня.
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15.10.2021 16:44 Відповісти
Ольга ********* сильно возмущам-с.... по поводу МИЛИТАРИЗАЦИИ Украины,даже Байрактарами Эрдогана и ракетами ДЖАВЕЛИН...,а Дима Письков ваще сказал..мы обосрались с Новороссией от Харькова до Одессы..но во всем Виноваты Порошенко и Турчинов...Хотя Легитимным президентом Украины был Хвидарович дважды не сидевший в советском ГУЛАГе Джугашвили...
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15.10.2021 13:31 Відповісти
ИЗ ТОГО ЧТО СЕГОДНЯ ПРОЧИТАЛ В БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ...
визит Зеленского в Лондон имеент важное стратегическое решение для НАТО и для дальнейшего сотрудничества НАТО-Британия_Украина..хрюкайте дальше ********* Салавьевы...Венгрия просит ваш сраный ГАЗ по 20 копеек... депилы пля...
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15.10.2021 13:37 Відповісти
А нахрена вертухаям новые винтовки
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15.10.2021 13:57 Відповісти
отстреливать моль вроде тебя
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15.10.2021 15:10 Відповісти
Мусорок?
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16.10.2021 06:57 Відповісти
А
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15.10.2021 14:13 Відповісти
ЗСУ
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15.10.2021 14:13 Відповісти
Шото этот современный украинский винтарь UAR-15 шибко похож на обвешанный новой пластмассой пиндосский винтарь AR-15. Шо характерно, калибр совпадает 5,56 мм, патрон совпадает 5,56×45 мм. А ежели так, то какая UAR-15, в жопу, современная? Пиндосская AR-15 - полуавтоматический винтарь выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и т. п, является штатным оружием полиции.
Одно хорошо - если железо пиндосское, то хоть стрелять будет и походит прилично. А вот с украинской пластмассой могут возникнуть питаннячка, время покажет.
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16.10.2021 17:38 Відповісти
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