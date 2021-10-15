Воїнів Нацгвардії переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова, - пресслужба НГУ
Військовослужбовців Національної гвардії України переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
"Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпера замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва", - заявив заступник директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії Сергій Гриценко.
Зазначається, що серед броньованої техніки на озброєнні вже стоять БТР-3 та БТР-4 українського виробництва.
Гриценко уточнив, що переоснащення Нацгвардії здійснюється відповідно до стандартів НАТО.
У планах Національної гвардії - забезпечення новітньою технікою і зброєю всіх військових частин оперативного призначення.
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А вот под ником софия-мария-жанна-дарка работает целая бригада.
Потому и ник такой мудреный.
почему-то новинки в первую очередь идут в войска НКВД защищать закомплексованного, засцаного внучкА НКВДшника..
короче, новьё, для понтов, будет у старых, провереных шакалов - "беркутов"
Всё остальное у нас есть. И уже давно. В том числе и боеприпасы с лазерным наведением.
В Америке они могут появиться на улице только в случае, если губернатор штата (избранный, а не назначенный из Вашингтона) объявит в штате военное положени и издаст приказ о введении Национальной Гвардии. А у нас эти опричники уже даже рестораны охраняют, слава богу пока без автоматов и не на танках с вертольотами...
Сабаков создал личную гвардию для рейхспрезидента и властьимущих!
Потому теперь шрифт слоновий - место заполняют .
Нет, ну шрифт просто не читабельный для информационного издания . Вот если бы жто был журнал для богатых дурочек с видами товаров- то ещё куда ни шло . Короче жах.
И это я только навскидку подумал, как человек, который никогда не служил и ни разу даже не пулял и автомата. Тот, кто служил, а тем более в условиях текущего конфликта, может добавить ещё охапку негатива к этой новости.
визит Зеленского в Лондон имеент важное стратегическое решение для НАТО и для дальнейшего сотрудничества НАТО-Британия_Украина..хрюкайте дальше ********* Салавьевы...Венгрия просит ваш сраный ГАЗ по 20 копеек... депилы пля...
Одно хорошо - если железо пиндосское, то хоть стрелять будет и походит прилично. А вот с украинской пластмассой могут возникнуть питаннячка, время покажет.