РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4588 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
884 3

Латвия бесплатно передала Грузии 83 тыс. вакцин от коронавируса

Латвия бесплатно передала Грузии 83 тыс. вакцин от коронавируса

Грузия безвозмездно получила от Латвии 83 000 доз вакцины против коронавируса производства Pfizer / BioNTech.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новости - Грузия".

"Латвия подарила Грузии 83 070 доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении со ссылкой на Минздрав Грузии.

Отмечается, что недавно в Грузии прививки вакциной Pfizer разрешены детям с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет, а также тем, которые планируют выехать за границу. Для остального населения Pfizer разрешено использовать с 16 лет.

В конце октября в Грузии планируют начать бустерные прививки. В случае введения третьей дозы жители страны смогут выбрать вакцины Pfizer, Sinovac или Sinopharm.

В Грузии вакцинация против COVID-19 стартовала 15 марта, поэтапно охватывая различные группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 16 октября в Грузии сделали 1 млн 899 тыс.938 прививок, уточняет издание. Полный курс вакцинации прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это для Михо. И Лизаветы.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:31 Ответить
Молодці.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:50 Ответить
 
 