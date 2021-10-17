Латвия бесплатно передала Грузии 83 тыс. вакцин от коронавируса

Грузия безвозмездно получила от Латвии 83 000 доз вакцины против коронавируса производства Pfizer / BioNTech.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новости - Грузия".

"Латвия подарила Грузии 83 070 доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении со ссылкой на Минздрав Грузии.

Отмечается, что недавно в Грузии прививки вакциной Pfizer разрешены детям с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет, а также тем, которые планируют выехать за границу. Для остального населения Pfizer разрешено использовать с 16 лет.

В конце октября в Грузии планируют начать бустерные прививки. В случае введения третьей дозы жители страны смогут выбрать вакцины Pfizer, Sinovac или Sinopharm.

В Грузии вакцинация против COVID-19 стартовала 15 марта, поэтапно охватывая различные группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 16 октября в Грузии сделали 1 млн 899 тыс.938 прививок, уточняет издание. Полный курс вакцинации прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.