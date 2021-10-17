Латвія безкоштовно передала Грузії 83 тис. вакцин проти коронавірусу

Грузія безоплатно отримала від Латвії 83 000 доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новини - Грузія".

"Латвія подарувала Грузії 83 070 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech", - йдеться в повідомленні з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Грузії.

Відзначається, що нещодавно в Грузії щеплення вакциною Pfizer дозволили дітям з хронічними захворюваннями віком від 12 до 15 років, а також тим, які планують виїхати за кордон. Для решти населення Pfizer дозволили використовувати з 16 років.

У кінці жовтня в Грузії планують почати бустерні щеплення. У разі введення третьої дози жителі країни зможуть вибрати вакцини Pfizer, Sinovac або Sinopharm.

У Грузії вакцинація проти COVID-19 стартувала 15 березня, поетапно охоплюючи різні групи населення. Масового характеру національна кампанія набула 5 липня.

На 16 жовтня в Грузії зробили 1 млн 899 тис.938 щеплень, уточнює видання. Повний курс вакцинації пройшли 892 410 осіб, це 31,2% дорослого населення країни.