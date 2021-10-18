Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов, - глава МИД Германии Маас
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко "руководителем переправки мигрантов в Евросоюз".
Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Сегодня мы будем также говорить о Беларуси. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека", - заявил Маас.
По словам главы МИД ФРГ, в Евросоюзе уже ощутили последствия того, что Лукашенко "использует беженцев как инструмент" для оказания давления на страны ЕС.
"Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - сказал Маас перед начало встречи глава МИД Евросоюза в Люкснембурге.
Также глава ведомства подчеркнул, что европейские страны "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги, перевозя в Германию беженцев".
Ранее Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко.
Также стало известно, что в Германии проверяют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов в Евросоюз.
И чучмеки тоже случайно через беларусских погранцов в Польшу попадают, при чём тут Беларусь, там же не граница, а проходной двор.
вони не розуміють, що з ними зробить фашистська Білорусь, коли Європа перекриє можливість проникнення