Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов, - глава МИД Германии Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко "руководителем переправки мигрантов в Евросоюз".

Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Сегодня мы будем также говорить о Беларуси. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека", - заявил Маас.

По словам главы МИД ФРГ, в Евросоюзе уже ощутили последствия того, что Лукашенко "использует беженцев как инструмент" для оказания давления на страны ЕС.

"Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - сказал Маас перед начало встречи глава МИД Евросоюза в Люкснембурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть опасность "коллапса": полиция ФРГ требует ввести контроль на границе с Польшей из-за беженцев, следующих по "белорусскому маршруту"

Также глава ведомства подчеркнул, что европейские страны "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги, перевозя в Германию беженцев".

Ранее Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко.

Также стало известно, что в Германии проверяют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов в Евросоюз.

+4
18.10.2021 13:30 Ответить
+3
Вы уж там разберитесь в ЕС, либо вы подмахиваете Кремлю с Северным потоком, либо боретесь с мигрантами. А то какая-то шизофрения выходит
18.10.2021 13:12 Ответить
+2
Лука ,лише лялька кремлівського балагана і грає відведену за сценарієм йому роль !!!)))
18.10.2021 13:07 Ответить
Лука ,лише лялька кремлівського балагана і грає відведену за сценарієм йому роль !!!)))
18.10.2021 13:07 Ответить
18.10.2021 13:28 Ответить
Что за бред? Мигранты хотят в Европу.. Беларуси что делать нечего их у себя удерживать?
18.10.2021 13:11 Ответить
Та да, Беларусь случайно всем чучмекам безвиз открыла, так совпало просто.
И чучмеки тоже случайно через беларусских погранцов в Польшу попадают, при чём тут Беларусь, там же не граница, а проходной двор.
18.10.2021 13:37 Ответить
А сами они их откуда у себя берут этих мигрантов с ближнего востока и средней азии? На огороде вместе с бульбой выращивают?
18.10.2021 13:47 Ответить
Вы уж там разберитесь в ЕС, либо вы подмахиваете Кремлю с Северным потоком, либо боретесь с мигрантами. А то какая-то шизофрения выходит
18.10.2021 13:12 Ответить
Просто пока мигранты в Литве и Польше, Германия стурбована, а вот как пошли через польский кордон, Вот тут и началось.....
18.10.2021 13:27 Ответить
Никакой шизофрении. Если бы Беларусь была основным поставщиком газа в Европу, то ...
18.10.2021 14:12 Ответить
шкода цих нещасних людей
вони не розуміють, що з ними зробить фашистська Білорусь, коли Європа перекриє можливість проникнення
18.10.2021 13:15 Ответить
18.10.2021 13:30 Ответить
Ну конечно же все понимают, что это не Лукашенко делает!!!
18.10.2021 13:38 Ответить
 
 