Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов, - глава МИД Германии Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко "руководителем переправки мигрантов в Евросоюз".

Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Сегодня мы будем также говорить о Беларуси. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека", - заявил Маас.

По словам главы МИД ФРГ, в Евросоюзе уже ощутили последствия того, что Лукашенко "использует беженцев как инструмент" для оказания давления на страны ЕС.

"Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - сказал Маас перед начало встречи глава МИД Евросоюза в Люкснембурге.

Также глава ведомства подчеркнул, что европейские страны "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги, перевозя в Германию беженцев".

Ранее Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко.

Также стало известно, что в Германии проверяют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов в Евросоюз.