Укрзализныця остановила конкурс на поиск председателя правления

"Укрзализныця" остановила процесс поиска и отбора нового постоянного председателя правления, мотивируя это необходимостью сначала выбрать новый состав Наблюдательного совета акционерного общества.

Об этом говорится в письме от 5 октября филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" к ООО "Экзекьютив серч Юкрейн", который есть в распоряжении УНИАН. "Экзекьютив серч Юкрейн", которая в Украине представляет международную компанию Amrop Украина, по договорах с УЗ с августа 2021 года осуществляет поиск и отбор председателя правления и кандидатов в Наблюдательный совет. Конкурс на руководителя предприятия был объявленный 13 сентября. Заявки кандидатов принимались до 6 октября. Конкурс на новый наблюдательный совет был объявлен 29 сентября.

"В связи с прекращением полномочий членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця"... исполнение условий договора невозможно, поскольку согласно пункту 71 Устава АО "Укрзализныця" к исключительной компетенции наблюдательного совета относится образование... комитетов из числа членов наблюдательного совета..., которые согласно условиям договора должны осуществлять ведущую роль в отборе и согласовании кандидатов... в техническом задании предусмотрено... организация собеседований с Комитетом по вознаграждениям и назначениям наблюдательного совета и/или наблюдательным советом", – объясняют в письме свою позицию в Центре сервисного обеспечения.

Письмо, которым остановлен конкурс, инициированный наблюдательным советом от Центра сервисного обеспечения подписали Анна Бандурко и Ольга Назарова. Анна Бандурко была назначена и. о. директора филиала незадолго до написания этого письма – 28 сентября 2021 года. Ольгу Назарову назначили на должность заместителя директора только 5 октября 2021 года (в этот же день было подписано письмо).

По сообщению Минэкономики, документы на кандидатов на должности членов Наблюдательного совета УЗ подаются до 29 октября.

В апреле 2021 года правительство уволило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" и направления назначил Юрия Витренко председателем правления, воспользоваться нормой закона об управлении объектами государственной собственности, которая позволяет это делать Кабмину.

Сейчас обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" исполняет Александр Камышин, которого Кабмин назначил на эту должность в августе 2021 года. Как писало издание "Лига", у 37-летнего Александра Камышина нет опыта в железнодорожной отрасли. В 2012-2019 гг. он занимал должность менеджера по инвестициям в холдинговой компании Рината Ахметова SCM. Параллельно был членом наблюдательного совета Portinvest (компания по разработке и реализации инвестиционных проектов, 100% которой принадлежит SCM). С января 2020 года Александр Камышин вместе с еще одним эксменеджером SCM основал инвестиционную компанию Fortior Capital.