Укрзалізниця зупинила конкурс на пошук голови правління

"Укрзалізниця" зупинила процес пошуку і добору нового постійного голови правління, мотивуючи це необхідністю спочатку вибрати новий склад Наглядової ради акціонерного товариства.

Про це йдеться у листі від 5 жовтня філії "Центр сервісного забезпечення" АТ "Укрзалізниця" до ТОВ "Екзекьютів серч Юкрейн", який є у розпорядженні редакції. "Екзекьютів серч Юкрейн", яка в Україні представляє міжнародну компанію Amrop Україна, по договорах з УЗ з серпня 2021 року здійснює пошук та відбір голови правління та кандидатів до Наглядової ради. Конкурс на керівника підприємства був оголошений 13 вересня. Заявки кандидатів приймались до 6 жовтня. Конкурс на нову Наглядову раду був оголошений 29 вересня.

"У зв’язку з припиненням повноважень членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця"… виконання умов договору є неможливим, оскільки відповідно до пункту 71 Статуту АТ "Укрзалізниця" до виключної компетенції наглядової ради належить утворення… комітетів з числа членів наглядової ради…, які відповідно до умов договору повинні здійснювати провідну роль у відборі та погодженні кандидатів… у технічному завданні… передбачено організація співбесід з Комітетом з винагород і призначень наглядової ради та/або наглядовою радою", – пояснюють в листі свою позицію у Центрі сервісного забезпечення.

Листа, яким зупинений конкурс, ініційований наглядовою радою, від Центру сервісного забезпечення підписали Анна Бандурко та Ольга Назарова. Анна Бандурко була призначена в. о. директора філії незадовго до написання цього листа – 28 вересня 2021 року. Ольгу Назарову призначили на посаду заступника директора тільки 5 жовтня 2021 року (цього ж дня був підписаний лист).

За повідомленням Мінекономіки, документи на кандидатів на посади членів Наглядової ради УЗ подаються до 29 жовтня.

У квітні 2021 року уряд звільнив наглядову раду НАК "Нафтогаз України" та напряму призначив Юрія Вітренка головою правління, скориставшись нормою закону про управління об’єктами державної власності, яка дозволяє це робити Кабміну.

Нині обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" виконує Олександр Камишін, якого Кабмін призначив на цю посаду у серпні 2021 року. Як писало видання "Ліга", у 37-річного Олександра Камишіна немає досвіду у залізничній галузі. В 2012-2019 рр. він обіймав посаду менеджера з інвестицій у холдинговій компанії Ріната Ахметова SCM. Паралельно був членом наглядової ради Portinvest (компанія з розробки та реалізації інвестиційних проєктів, 100% якої належить SCM). Із січня 2020 року Олександр Камишін разом зі ще одним ексменеджером SCM заснував інвестиційну компанію Fortior Capital.