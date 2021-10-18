Правительству надо создать 860 тысяч новых рабочих мест, чтобы выполнить планы поступлений по НДФЛ в Бюджете-2022, - Кулинич

Для достижения плана поступлений по налогу на доходы физических лиц, который заложен в бюджете-2022, правительству необходимо будет создать 860 тысяч новых рабочих мест, что в нынешних экономических условиях почти нереально.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

"Согласно расчетам правительства, планируется рост НДФЛ на 13,3%, а его общая сумма будет составлять 408 млрд грн. Но получается, что динамика запланированного роста реальной зарплаты в 2022 году почти в три раза превышает динамику роста экономики. А это в принципе маловероятно", - подчеркнул депутат.

Олег Кулинич добавил, что, по оценкам экспертов, плановый показатель поступлений от НДФЛ в бюджете-2022 завышен приблизительно на 40 млрд грн.

Кроме того, председатель депутатской группы "Довира" обратил внимание на то, что, согласно проекту Государственного бюджета на 2022 год, минимальная пенсия в Украине с 1 января составит 1934 гривни, что почти в два раза ниже фактического прожиточного минимума.

"А хуже всего то, что пенсии ниже фактического прожиточного минимума у ​нас получают более 8 млн пенсионеров. А это 73,3% от их общей численности. Размер фактического прожиточного минимума все дальше отрывается от заложенных правительством показателей ", - считает Кулинич.

Депутат прогнозирует, что быстрый рост цен на продукты питания и энергоносители существенно ускорит темпы инфляции, а при таких обстоятельствах фактически нивелируется запланированное бюджетом увеличение социальных выплат и зарплат.

"Поэтому Правительство должно учесть все социальные риски при доработке проекта государственного бюджета на 2022 год, чтобы этот ключевой документ для страны вышел сбалансированным", - резюмировал Олег Кулинич.