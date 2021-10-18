РУС
Новости
1 789 25

Правительству надо создать 860 тысяч новых рабочих мест, чтобы выполнить планы поступлений по НДФЛ в Бюджете-2022, - Кулинич

Для достижения плана поступлений по налогу на доходы физических лиц, который заложен в бюджете-2022, правительству необходимо будет создать 860 тысяч новых рабочих мест, что в нынешних экономических условиях почти нереально.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

"Согласно расчетам правительства, планируется рост НДФЛ на 13,3%, а его общая сумма будет составлять 408 млрд грн. Но получается, что динамика запланированного роста реальной зарплаты в 2022 году почти в три раза превышает динамику роста экономики. А это в принципе маловероятно", - подчеркнул депутат.

Олег Кулинич добавил, что, по оценкам экспертов, плановый показатель поступлений от НДФЛ в бюджете-2022 завышен приблизительно на 40 млрд грн.

Кроме того, председатель депутатской группы "Довира" обратил внимание на то, что, согласно проекту Государственного бюджета на 2022 год, минимальная пенсия в Украине с 1 января составит 1934 гривни, что почти в два раза ниже фактического прожиточного минимума.

"А хуже всего то, что пенсии ниже фактического прожиточного минимума у ​нас получают более 8 млн пенсионеров. А это 73,3% от их общей численности. Размер фактического прожиточного минимума все дальше отрывается от заложенных правительством показателей ", - считает Кулинич.

Депутат прогнозирует, что быстрый рост цен на продукты питания и энергоносители существенно ускорит темпы инфляции, а при таких обстоятельствах фактически нивелируется запланированное бюджетом увеличение социальных выплат и зарплат.

"Поэтому Правительство должно учесть все социальные риски при доработке проекта государственного бюджета на 2022 год, чтобы этот ключевой документ для страны вышел сбалансированным", - резюмировал Олег Кулинич.

работа (603) Кулинич Олег депутат (9)
Топ комментарии
+11
18.10.2021 15:24 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
+9
В смысле "почти"? А миллиард деревьев кто садить будет?
18.10.2021 15:24 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
+7
Так недавно же создавали уже!
18.10.2021 15:18 Ответить
18.10.2021 15:18 Ответить
Так недавно же создавали уже!
18.10.2021 15:18 Ответить
18.10.2021 15:18 Ответить
Надо повторить
18.10.2021 15:40 Ответить
18.10.2021 15:40 Ответить
18.10.2021 15:22 Ответить
18.10.2021 15:22 Ответить
Кулинич, так может быть Правительство хочет вывести из тени не платящих налоги, вместо создания новых мест? Не пробовали подумать об этом? Наш теневой сектор один из самых больших в Европе. Другое дело, захотят ли люди сами платить налоги при таком неадекватном распределении денег в бюджете и тотальном воровстве. А цены на продукты действительно вызывают озабоченность и глубокую обеспокоенность своим странным ростом
18.10.2021 15:22 Ответить
18.10.2021 15:22 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
Тут любую, начиная с кравчука, рожу можно прифотошопить.
18.10.2021 16:15 Ответить
18.10.2021 16:15 Ответить
В смысле "почти"? А миллиард деревьев кто садить будет?
18.10.2021 15:24 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
офис простых решений предлагает поднять ндфл с есв для всех работающих трудящих и их работодателей. Когда знаешь, все просто:
18.10.2021 15:24 Ответить
18.10.2021 15:24 Ответить
Залишиться тільки навчити гарно працювати оті 860000 щасливців. Та й за достойную мінімалку...
18.10.2021 15:25 Ответить
18.10.2021 15:25 Ответить
********** перекрывай безвиз или скоро перестануть давать деньги в туалете
18.10.2021 15:26 Ответить
18.10.2021 15:26 Ответить
И написать новую версию книги "Фантастические твари и места их обитания в Украине".
18.10.2021 15:29 Ответить
18.10.2021 15:29 Ответить
Та делов то.
Выдайте каждому по лопате, или по одной на троих, и пускай они посадят по дереву. Тут два в одном, и 1 миллион деревьев, как обещал Членограй, посадят и 1 миллион рабочих мест. Так, что шах и мат вам, точнее нам, порохоботы.
18.10.2021 15:36 Ответить
18.10.2021 15:36 Ответить
столько зеленых соплежуев в стране не наберется....
18.10.2021 15:40 Ответить
18.10.2021 15:40 Ответить
Ну, судя по результатам выбором 2019 года, можно высадить гораздо больше деревьев, и естественно создать при этом гораздо больше рабочих мест.
18.10.2021 15:42 Ответить
18.10.2021 15:42 Ответить
черновцы, спортлайф, устроены официально только процентов 10, остальные- пенсионного возраста не официально и так все и везде
18.10.2021 15:36 Ответить
18.10.2021 15:36 Ответить
А вы в квартал 95 обратите своё внимание, с разного рода артистами и киноиндустрией. Вот где бабло без налогов рекой.
18.10.2021 15:43 Ответить
18.10.2021 15:43 Ответить
Ага, квартал наверное и чеки за свои выступления на частных корпоративах высисывает?)
18.10.2021 17:08 Ответить
18.10.2021 17:08 Ответить
Я не отношусь к электорату Зеленского и Слуг народа, а также ОПЗЖ, Голоса и БабыЮли.
18.10.2021 17:55 Ответить
18.10.2021 17:55 Ответить
Миллиард деревьев посадят и сразу начнут создавать рабочие места, нужно просто немного подождать))))
18.10.2021 16:05 Ответить
18.10.2021 16:05 Ответить
Отлично! У нас будет 860000 новых налоговиков и других фискалов! Ура, теперь они вдесятеро больше налогов соберут!
18.10.2021 16:42 Ответить
18.10.2021 16:42 Ответить
Рабочие мечта,идиоты,нужно создавать не ради налогов,которые потом разворовывают казнокрады,их создают потому что страна и люди должны развиваться и богатеть,но если экономикой рулит такой идиот как гетьманович,фанат лукашенки и законов путина,никогда рабочих мест создано не будет.
18.10.2021 17:15 Ответить
18.10.2021 17:15 Ответить
 
 