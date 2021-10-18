Гетмацев: У Стефанчука достаточно полномочий подписать закон об олигархах
Фракция "Слуга народа" считает, что у нынешнего спикера Руслана Стефанчука достаточно полномочий, чтобы подписать закон о деолигархизации.
Об этом сказал на брифинге нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам политика, Стефанчук может подписать этот документ, как и любой другой принятый парламентом закон.
"Ситуация, при которой спикер, который уходит, потом возвращается, чтобы что-то подписать, мне кажется с юридической точки зрения абсолютно алогичной. Все мы желаем здоровья и долгих лет, но, не приведи Господь, что когда-нибудь спикер умрет, то вообще никто не подписывает закон или как?! Тут разницы нет. Полномочия (Разумкова. - Ред.) прекращены. Завтра мы рассматриваем постановления об отклонении (закона об олигархах. - Ред.). Спикер и не имел юридических оснований (даже если бы у него было желание) подписать раньше завтрашнего дня. А завтра уже неделя, как у нас новый спикер. Поэтому я считаю эти все политические инсинуации, юридические заковырки, есть такое меткое слово в этом контексте, фарисейством. Вот когда мы с вами, вроде как, исполняя закон, абсолютно полностью искривляем его содержание и используем, вроде как, соблюдение норм закона на зло. Мне кажется, что в вопросе именно антиолигархического пакета почему-то (а мы понимаем, почему) коллеги прибегают к фарисейству. А от этого мы должны отходить", - отметил он.
Гетманцев уверен, что завтра Верховная Рада не проголосует ни за одно из 12 постановлений об отмене закона о деолигархизации, после чего "будут сняты все вопросы" относительно подписания документа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/TedTeddycat/status/1450142844077973507 1 ч
Завгосп не справляється.
Треба передати справи Поплавському.
Теж клоун, але ж крепкий господарник!
Яких полно-мочій? Ким наданим? Законом? Хрін вам на рило? Бубочкою, це більш ймовірно. Тоді це шоу, як і "закон про узурпацію влади", фількина грамота, не варта ніхріна. І ваша кримінальна відповідальність.
осталось ли хоть что-то в Законодательной базе Украины, что зе-крысы еще бы не нарушили? )))
оспади... какой дурдом ...
Закони, Конституція? Ні, не чули (с) "СН"