Гетмацев: У Стефанчука достаточно полномочий подписать закон об олигархах

Фракция "Слуга народа" считает, что у нынешнего спикера Руслана Стефанчука достаточно полномочий, чтобы подписать закон о деолигархизации.

Об этом сказал на брифинге нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам политика, Стефанчук может подписать этот документ, как и любой другой принятый парламентом закон.

"Ситуация, при которой спикер, который уходит, потом возвращается, чтобы что-то подписать, мне кажется с юридической точки зрения абсолютно алогичной. Все мы желаем здоровья и долгих лет, но, не приведи Господь, что когда-нибудь спикер умрет, то вообще никто не подписывает закон или как?! Тут разницы нет. Полномочия (Разумкова. - Ред.) прекращены. Завтра мы рассматриваем постановления об отклонении (закона об олигархах. - Ред.). Спикер и не имел юридических оснований (даже если бы у него было желание) подписать раньше завтрашнего дня. А завтра уже неделя, как у нас новый спикер. Поэтому я считаю эти все политические инсинуации, юридические заковырки, есть такое меткое слово в этом контексте, фарисейством. Вот когда мы с вами, вроде как, исполняя закон, абсолютно полностью искривляем его содержание и используем, вроде как, соблюдение норм закона на зло. Мне кажется, что в вопросе именно антиолигархического пакета почему-то (а мы понимаем, почему) коллеги прибегают к фарисейству. А от этого мы должны отходить", - отметил он.

Гетманцев уверен, что завтра Верховная Рада не проголосует ни за одно из 12 постановлений об отмене закона о деолигархизации, после чего "будут сняты все вопросы" относительно подписания документа.