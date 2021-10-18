РУС
Новости
1 593 26

Гетмацев: У Стефанчука достаточно полномочий подписать закон об олигархах

Фракция "Слуга народа" считает, что у нынешнего спикера Руслана Стефанчука достаточно полномочий, чтобы подписать закон о деолигархизации.

Об этом сказал на брифинге нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам политика, Стефанчук может подписать этот документ, как и любой другой принятый парламентом закон.

"Ситуация, при которой спикер, который уходит, потом возвращается, чтобы что-то подписать, мне кажется с юридической точки зрения абсолютно алогичной. Все мы желаем здоровья и долгих лет, но, не приведи Господь, что когда-нибудь спикер умрет, то вообще никто не подписывает закон или как?! Тут разницы нет. Полномочия (Разумкова. - Ред.) прекращены. Завтра мы рассматриваем постановления об отклонении (закона об олигархах. - Ред.). Спикер и не имел юридических оснований (даже если бы у него было желание) подписать раньше завтрашнего дня. А завтра уже неделя, как у нас новый спикер. Поэтому я считаю эти все политические инсинуации, юридические заковырки, есть такое меткое слово в этом контексте, фарисейством. Вот когда мы с вами, вроде как, исполняя закон, абсолютно полностью искривляем его содержание и используем, вроде как, соблюдение норм закона на зло. Мне кажется, что в вопросе именно антиолигархического пакета почему-то (а мы понимаем, почему) коллеги прибегают к фарисейству. А от этого мы должны отходить", - отметил он.

Читайте: Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский

Гетманцев уверен, что завтра Верховная Рада не проголосует ни за одно из 12 постановлений об отмене закона о деолигархизации, после чего "будут сняты все вопросы" относительно подписания документа.

Автор: 

закон (3198) олигарх (1027) Гетманцев Даниил (412) Стефанчук Руслан (678)
Топ комментарии
+5
Этот кнур наподписывает. Себе минимум на пятилетку. Там на кашло и похудеет.
18.10.2021 20:54 Ответить
+4
...і недостатньо мізків? чи інстинкт самозбереження лоєм заплив?..
18.10.2021 20:52 Ответить
+3
ТА ЗЕУБЛЮДКИ В ПАЛНАМОЧІЯХ НЕ ЖАДІБНІ- кожного дня виписуватимуть КВНівському кабану все нові
18.10.2021 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а есть ли яйца?...
18.10.2021 20:51 Ответить
Эта махина еще и не такие законы подписывала (с)
18.10.2021 20:52 Ответить
18.10.2021 21:00 Ответить
нуда нуда аберв... БЄЄЄ-ЗЄЄЄЄ
18.10.2021 21:25 Ответить
Ти про що? Заблукав, чи перепив? 😲🤔
18.10.2021 21:29 Ответить
после пандоры
18.10.2021 21:00 Ответить
Якщо гетьманцев сказав,тоді так воно і є. А хто такий гетьманцев?
18.10.2021 20:56 Ответить
Лотерейний схемщик.
18.10.2021 21:03 Ответить
Ігорний бізнесмен і здирник податків з жебраків?
18.10.2021 21:07 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat/status/1450142844077973507 1 ч



Завгосп не справляється.
Треба передати справи Поплавському.
Теж клоун, але ж крепкий господарник!
18.10.2021 20:57 Ответить
у у даанилы мастера уже Закон - фарисейство
18.10.2021 20:58 Ответить
Кому ви локшину вішаєте на вуха, плісняві? Точно, що не Венеційській комісії.
Яких полно-мочій? Ким наданим? Законом? Хрін вам на рило? Бубочкою, це більш ймовірно. Тоді це шоу, як і "закон про узурпацію влади", фількина грамота, не варта ніхріна. І ваша кримінальна відповідальність.
18.10.2021 21:01 Ответить
18.10.2021 21:07 Ответить
Ты думал, мы не знали что Шариков дал потомство?))) Преображенский твой кровный враг или основатель рода?)))
18.10.2021 21:19 Ответить
ой...а кто ж его теми полномочиями одарил? )))
осталось ли хоть что-то в Законодательной базе Украины, что зе-крысы еще бы не нарушили? )))
оспади... какой дурдом ...
18.10.2021 21:06 Ответить
18.10.2021 21:11 Ответить
попробуй такого пронять силой ума - сразу задавит массой туши
18.10.2021 21:20 Ответить
А Гєтманцеву самому підписати ту туфту слабо? Це ж один хер, що підпише Стефанчук - все одно йде на перекір з роз'ясненням КС. 😊 А нііі! Знаю! Гєтманцеву почуття самозбереження від тюремного терміну не дозволяє!
18.10.2021 21:32 Ответить
На момент голосування закону Головою ВРУ був Разумков. Факт. Підпис повинен бути або його, або того, хто на той час був ОФІЦІЙНО призначений ТВО (таких не було). ФАКТ.

Закони, Конституція? Ні, не чули (с) "СН"
18.10.2021 21:49 Ответить
Говно#народа...
18.10.2021 22:31 Ответить
 
 