Судебная и антикоррупционная реформа ускорятся, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу в полном объеме, а также ускорится реализация судебной реформы и произойдет перезагрузка Конституционного Суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Есть вызовы, определенные торможения, однако сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосование во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро", - сказал Зеленский, выразив уверенность, что при условии слаженной работы депутатов закон будет принят на ближайшей пленарной неделе .

Зеленский также убежден, что вскоре будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта Комиссия (Комиссия по избранию руководителя САП. - Ред.) соберется. Также у нас будет завершен конкурс, и мы наконец получим прокурора САП ", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в Украине много лет тормозилось проведение судебной реформы, но сейчас в этом направлении есть весомые сдвиги. В частности, Верховная Рада уже приняла законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия. Зеленский отметил, что реформа судебной системы Украины получила положительные отзывы от руководства институтов Европейского Союза.

По словам президента, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса. Так, Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВСП. Однако Зеленский убежден, что КСУ не заблокирует судебную реформу.

Вскоре произойдет перезагрузка и самого Конституционного Суда, уверен президент.

"Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет ", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, кроме закона о НАБУ и закона о реформе СБУ, были задержки в принятии других важных законопроектов из-за отдельных "влиятельных людей".

"Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс", - резюмировал Зеленский.

+13
18.10.2021 23:07 Ответить
18.10.2021 23:07 Ответить
+10
18.10.2021 23:05 Ответить
18.10.2021 23:05 Ответить
+9
дайте адрес дилера вовы
18.10.2021 22:57 Ответить
18.10.2021 22:57 Ответить
Сортировать:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте адрес дилера вовы
18.10.2021 22:57 Ответить
18.10.2021 22:57 Ответить
Пфффффффффф....
18.10.2021 23:01 Ответить
18.10.2021 23:01 Ответить
Це з тієї ж опери як і "ми знайшли цікаве рішення і комуналка стане вдвічі дешевшою". Хєрова опера, якщо чесно, і композитор дебіл, і оркестр з маразматиків набрано, і співаки глухонімі наркомани.
18.10.2021 23:03 Ответить
18.10.2021 23:03 Ответить
Бла, бла, бла, думает в Вашингтоне и Брюсселе дураки сидят и за пустую трескотню денег отвалят на распил.
18.10.2021 23:05 Ответить
18.10.2021 23:05 Ответить
18.10.2021 23:05 Ответить
18.10.2021 23:05 Ответить
Неоднозначная картинка. Как для зебуинов, так и для свидетелей сивочелого.))))))
19.10.2021 10:27 Ответить
19.10.2021 10:27 Ответить
Голімий звіздьож!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
18.10.2021 23:06 Ответить
18.10.2021 23:06 Ответить
18.10.2021 23:07 Ответить
18.10.2021 23:07 Ответить
Зелена пліснява навіть не уявляє яка така корупція в Україні !!)))
18.10.2021 23:07 Ответить
18.10.2021 23:07 Ответить
Та ми в курсі, як ВАЗеленський "реформує" суди.

"Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда"

Отметим, что оба судьи подавались на конкурс в ВС еще в 2018-2019 году. Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как
Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
18.10.2021 23:08 Ответить
18.10.2021 23:08 Ответить
18.10.2021 23:09 Ответить
18.10.2021 23:09 Ответить
Реформування 100% корумпованої системи неможливе ,лише докорінний демонтаж !!!)))
18.10.2021 23:09 Ответить
18.10.2021 23:09 Ответить
у зели седня расколбас, да и торкает его по взрослому, потом козявить начнет
18.10.2021 23:13 Ответить
18.10.2021 23:13 Ответить
З ранку обдовбаний ,тому і загострилася словесна діарея !!!)))
18.10.2021 23:15 Ответить
18.10.2021 23:15 Ответить
Всі гілки влади України ,на всіх рівнях, на 100% корумповані !!! Як таке можливо реформувати ???)))
18.10.2021 23:13 Ответить
18.10.2021 23:13 Ответить
МВД Украины - преступники, призываю всех граждан Украины не выполнять их преступные и античеловеческие призывы направленные на грабеж . Полиция - мрази
18.10.2021 23:15 Ответить
18.10.2021 23:15 Ответить
от що-що - але по обіцянкам всі плани перевиконані
18.10.2021 23:19 Ответить
18.10.2021 23:19 Ответить
"На много лет вперёд!" !!!!)))
18.10.2021 23:24 Ответить
18.10.2021 23:24 Ответить
18.10.2021 23:20 Ответить
18.10.2021 23:20 Ответить
-"то реформа судебной системы Украины получила положительные отзывы от руководства институтов Европейского Союза. "...ото хвантазер...
18.10.2021 23:22 Ответить
18.10.2021 23:22 Ответить
чо ти слухаєш оті побрехеньки? Однак - не довіряєш.
18.10.2021 23:32 Ответить
18.10.2021 23:32 Ответить
Вот были настоящие реформаторы с большой буквы, и судей подбирали только честных и порядочных. Тупицкий и Вовк это эталон людей достойных носить мантию
18.10.2021 23:23 Ответить
18.10.2021 23:23 Ответить
І якою ж комісією ці "достойні" люди були обрані? А судові органи, куди їх призначили вже реформовані?

А може нагадаєте: яку суддівську гілку (ділянку) реформували "бариги" і сказали про це? А може ще й скажете куди саме зараз ЗЕ призначає суддів без конкурсу?

Йой! Може ще поясните мені, тупому, чому з літа (чи осені?) 2019-го судова реформа була "заморожена"???

Ну це якщо ваш допис не іронія, а ваше реальне ставлення до ситуації, що інснує зараз...
18.10.2021 23:36 Ответить
18.10.2021 23:36 Ответить
то зебіл, причому жирний зебіл - в мене зазначено
19.10.2021 01:32 Ответить
19.10.2021 01:32 Ответить
І що вас не влаштовує ?

17 вересня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Тупіцького обрано Головою Конституційного Суду України.
ВАЗеленський видав Указ про зняття з посади Шевчука, призначеного Порошенком і призначиння януковицького тупіцького.

грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про обрання запобіжних заході підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Суддя повністю задовольнив прохання слідства та відхилив доводи захисту, відправивши двох підозрюваних у СІЗО, одну - під домашній арешт."
19.10.2021 00:22 Ответить
19.10.2021 00:22 Ответить
Будебрутальна симуляція і ВІДОСИКИ.
18.10.2021 23:28 Ответить
18.10.2021 23:28 Ответить
18.10.2021 23:29 Ответить
18.10.2021 23:29 Ответить
Из речи В.А.Зеленского в ООН :"....Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
18.10.2021 23:39 Ответить
18.10.2021 23:39 Ответить
Тобто - ці реформи будіть ще швидше відправлені в ****у.
19.10.2021 01:59 Ответить
19.10.2021 01:59 Ответить
Ускорение похоже отрицательное
19.10.2021 02:02 Ответить
19.10.2021 02:02 Ответить
...бабёр выдыхай (с)
19.10.2021 05:48 Ответить
19.10.2021 05:48 Ответить
Ага,ускоряется,видим,ускоряется только давление на малый бизнес,все остальные шакалы только процветают.
19.10.2021 06:44 Ответить
19.10.2021 06:44 Ответить
Мародерские собаки лают,а президенский караван идет .
19.10.2021 07:22 Ответить
19.10.2021 07:22 Ответить
Мародер это не лох-афшорный?
19.10.2021 08:48 Ответить
19.10.2021 08:48 Ответить
 
 