Судебная и антикоррупционная реформа ускорятся, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу в полном объеме, а также ускорится реализация судебной реформы и произойдет перезагрузка Конституционного Суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Есть вызовы, определенные торможения, однако сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосование во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро", - сказал Зеленский, выразив уверенность, что при условии слаженной работы депутатов закон будет принят на ближайшей пленарной неделе .

Зеленский также убежден, что вскоре будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта Комиссия (Комиссия по избранию руководителя САП. - Ред.) соберется. Также у нас будет завершен конкурс, и мы наконец получим прокурора САП ", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в Украине много лет тормозилось проведение судебной реформы, но сейчас в этом направлении есть весомые сдвиги. В частности, Верховная Рада уже приняла законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия. Зеленский отметил, что реформа судебной системы Украины получила положительные отзывы от руководства институтов Европейского Союза.

По словам президента, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса. Так, Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВСП. Однако Зеленский убежден, что КСУ не заблокирует судебную реформу.

Вскоре произойдет перезагрузка и самого Конституционного Суда, уверен президент.

"Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет ", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, кроме закона о НАБУ и закона о реформе СБУ, были задержки в принятии других важных законопроектов из-за отдельных "влиятельных людей".

"Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс", - резюмировал Зеленский.