Судова й антикорупційна реформа пришвидшаться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом антикорупційні органи України відновлять свою роботу у повному обсязі, а також пришвидшиться реалізація судової реформи та відбудеться перезавантаження Конституційного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Є виклики, певні гальмування, однак сьогодні, при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро", – сказав Зеленський, висловивши упевненість, що за умови злагодженої роботи депутатів закон буде ухвалено на найближчому пленарному тижні.

Зеленський також переконаний, що незабаром буде завершено конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – Ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП", – зазначив президент.

Глава держави акцентував на тому, що в Україні багато років гальмувалося проведення судової реформи, але наразі в цьому напрямку є вагомі зрушення. Зокрема, Верховна Рада вже ухвалила закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя. Зеленський зазначив, що реформа судової системи України отримала схвальні відгуки від керівництва інституцій Європейського Союзу.

За словами президента, існує певний опір реформі всередині суддівського корпусу. Так, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України щодо конституційності норм закону про порядок обрання і призначення членів ВРП. Проте Володимир Зеленський переконаний, що зараз КСУ не заблокує судову реформу.

Незабаром відбудеться перезавантаження й самого Конституційного Суду, переконаний президент.

"Буде перезавантаження Конституційного Суду, щойно повністю буде оновлений його склад. Ми чекали від Верховної Ради представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково, і потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес іде", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих "впливових людей".

"Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес", – резюмував Зеленський.