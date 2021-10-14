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Новини Судова реформа
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Вітаємо рішучість президента Зеленського у проведенні судової реформи, - посли G7

Вітаємо рішучість президента Зеленського у проведенні судової реформи, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" сьогодні обговорили з президентом Володимиром Зеленським пріоритети і прогрес у сфері реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посли "Великої сімки" повідомили в Twitter.

"Ми привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи і ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань", - сказано в повідомленні.

Президент обговорив з послами плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність із керівними принципами ОЕСР, демократичний розвиток України, зміцнення незалежних антикорупційних інституцій, законодавство щодо скринінгу іноземних інвестицій і конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський у межах поїздки в Запоріжжя провів робочий ланч із послами країн "Великої сімки".

Також читайте: В Україні не вистачає близько 3000 суддів, - представник ВС Ткачук

Автор: 

G-7 G7 (1036) Зеленський Володимир (23984) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+24
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14.10.2021 20:09
+22
решительный наш

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14.10.2021 19:59
+21
Хорошая шутка, - достойная Монти Пайтона, а не какого-то там сраного квартала! Браво!
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14.10.2021 19:54
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Я не голосував і ніколи б не проголосував за це зелене лайно але:
Нажаль, нарід повинен з'їсти це зелене лайно, що заварив, до останньої ложки. Інакше - знову по кругу: після крові героїв, розумний плебз неодмінно обирає якогось зека чи кловуна. І так сотні років. Всі ці зради, зашквари, дніще вже сприймається суспільством як належне. Нарід дивиться на все як на серіал. Україна на даний час проходить пік деградації суспільства.
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15.10.2021 09:37 Відповісти
Деградация это когда прогнали одного проФФесора из партии рыгов и на его место взяли мародера - основателя той-же партии рыгов.
Поднапряги свой умишко и вспомни про своего боХа, про то как он был членом СДПУ(о) Метверчины, министром иностранных дел в правительстве Овоща, министром экономики правительства Азирова, главой наб совета НБУ при Овоще.
Что память отшибло? В скудный умишко не помещается?!!
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15.10.2021 10:01 Відповісти
Слухай імбіцим пожиттєвий ти мене нічим не здивував я це і без твоїх дебільних розповідей це завжди знав,а тому я ніколи не голосував за ПП,але я ніколи його не вважав зрадником України як твій ******** криворіжський ЗеЛупа,який крім того ще й офшорник і шістка коломойського.Але на данний час я не бачу в сьогоднішеій Раді проукраїнської фракції як ЄС де багато людей і військових яких я дуже поважаю там знаходяться і вони теж напевно добре знають біографію ПП,але в Україні на даний час більше немає в Раді достойної фракції як ЄС.Так що завали хайло макака тупорила.
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15.10.2021 10:26 Відповісти
Ну что продрыстался убогенький?
А ну ка напряги свой скудный умишко и осиль статтейку про "достойного Артурку Герасимова" из ПЕСа , про его корефана Безлера, который на камеру расстреливал пленных в Горловке.
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
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15.10.2021 13:33 Відповісти
слухай макака тупорила пиши зрозумілою мовою,або щоб гугл-перекладач зміг перекласти твій висер на зрозумілу мову.
з блатняками по фєні ботати це тобі до зелебобіків,вони тебе підтримають та зрозуміють.
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15.10.2021 13:43 Відповісти
а пропагандисткі расєйські сайти я не дивлюся це для таких як ти імбіцилів з ватою замість мізків.
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15.10.2021 13:44 Відповісти
хоча і прізвище в тебе суто українське але бачу що теж малосос як і твій пріпіЗдєнт,які батьки такі і їх діти.
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15.10.2021 13:45 Відповісти
Ну зрозуміло, мозок відсутній, читати не вміє, тільки купи лайна викладає
Ну на тобі ще статтю з УП (доречі зараз нею володіє Поршенко)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/

Це ДОСТАТНЬО достовірно для тебе буде, хоча про що я...
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15.10.2021 13:52 Відповісти
Мізки відсутні тільки у таких як ти дебілів,тому що ти макака навіть не дивишся дати тих подій які там наведено.
І стосовно Герасимова.Так ця людина мені не імпонує,але не тим що тим там познаходив(та ще й давніми датами), а тим що має маєток за кордоном записаний на його дружину і не внесено це в його декларацію...а якщо так то це не порядна людина.І я не казав що всі хто в ЄС мені подобається і я їх поважаю,є і ті кого я не поважаю і вони можуть бути навіть в Свободі за яких я все своє життя голосую.
В сьогоднішні Раді є депутати яких поважають українські люди і це депутати в основній массі в ЄС,і один в Голосі мені імпонує,всі інші я до них відношусь просто нейтрально,тому що вони не вороги України але зі своїми негативними якостями які мені не подобаються.А всі інші фракції які зараз сидять в Раді треба просто повиганяти в рашку.
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15.10.2021 14:03 Відповісти
хоча Батьківщина,і я їх теж відніс би як до нейтральних.
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15.10.2021 14:05 Відповісти
Той хто не пам'ятає історії не має майбутнього.
Те що мільярдер Порошенко стягнув коло себе купку бувших військових і прикрився гаслами АРМІЯМОВАВІРА, не відміняє той факт що ВІН винний у розвалі "Помаранчевой коаліції", коли пересварив між собою Ющенко і Тимошенко, тим самим привівши до влади Януковоча, наслідком правління якого стали втрача Криму і війна на Сході.
Так я при Януковочі голосував за Свободу, але підсумок "роботи" генпрокурора від Свободи Махницького, який не притягнув до відповідальності ЖОДНОГО РИГА, маніакальне бажання розхитати ситуацію в Україні, шляхом прийняття мовного закону, коли Фаріон з її висловлюваннями формувала образ "фашистів-бандерівців", зробили більше ніж усі пропагандони з-за "порєбріка".
Потім була Самопоміч (самонеміч), від них очікували дій, а вони лишилися балачками, які самі росипалися, що зараз трапляється з Голосом.

Україна хвора, але Порошенко п'ять років її не лікував, а тільки імітував процес, щоб викачати найбільше грошей з-за кордону на "реХформи", тому на виборах тому брехлові вже ніхто не повірив. Взагалі, замісць Зеленського міг бути буть хто (тільки не Бойко, якого Порошенко готував собі як зручного опонента для другого туру).
Те що робить "кловун" щонайменше залуговує поваги, за те що він не прогнувся перед "світовими лідерами", ні на крок не посунувся у імплемітації "Минських домовленностей", які за участю Порошенко нам нав'язали. Від чого горять дупи у Хутіна, Медведєва та інших керманичей паРашки
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15.10.2021 14:27 Відповісти
Но почему-то Ющенко никто не наказал в Украине за то, что он сделал Януковича премьером. И благодаря чему эта пророссийская банда и создала условия для возникновения Майдана и в дальнейшем войны
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15.10.2021 14:56 Відповісти
Ющенко не мог не выполнить требование действовавшего тогда законодательства о назначении премьером того, за кого проголосовало большинство ВР, об этом тогда писали в "Зеркали недели". Не Ющенко выбирал это большинство и потом президентом Януковича.
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15.10.2021 15:30 Відповісти
Я не фанат Ющенко, но проступки его не в этом. Если бы он не назначил Януковоща тогда премьером, то уже тогда бы появилось ЛДНР.
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15.10.2021 15:36 Відповісти
ЛДНР начало появлятся при Кучме , обеспечившего приватизацию и переход 90% активов и СМИ неукраинским олегархам угодных кремля (местные органы власти возглавляли назначенные ещё при ссср руководители). При януковиче они создавали под видом титушек 20 тысячные вооружённые банды сепаратистов в Д и Л (об этом писал начальник СБУ Луганска) и если-бы не Майдан, янык до оканчания своей каденции расширил бы банды и в Харькове, Одессе и др. городах.
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15.10.2021 18:41 Відповісти

Мені тебе шкода тільки тому що з твоїх слів ти голосував за Свободу а тепер хвалиш зрадника)))Але думаюча людина ніколи б не проголосувала за ватного малороса який ганьбив країну ще тоді коли членом грав на піаніно,і я ніколи не повірю що ти який так дуже цікавишся політичною ситуацією в країні не міг про це не знати,а тому ніхто зі свободівців не віддав свій голос за клоуна але не тому що він клоун а тому що воно ворог України.І на сьогоднішній день я не здивований діями цього зрадника в кріслі президента,і кожного дня боюсь прокинутися одного дня в малоросії.
Що стосується тобою вище сказаного про Порошенка та Махницького я з тобою повністю згідний...тому і не пішов на другий тур виборів,а дарма тому що до влади прийшов зрадник.
А тому,на сьогоднішній день я бачу тільки одну партію в Раді яка дійсно проукраїнська і це ЄС,хоча до Голоса та Батьківщини я відношусь нейтрально і лише тому що там не буде лідара в наступних виборахї в президенти.І якщо на слідуючих виборах знову зостануться тільки ЗеЛупа та ПП то я піду на вибори і віддам свій голос за ПП.Однозначно.

Шкода мені що такі недалекоглядні люди як ти ще й знаходять в ЗеЛупі якісь гарні якості.Мені просто огидно.
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16.10.2021 09:41 Відповісти
Даже для расскаявшихся разбойников открыт путь в царство божие, так считал и поступал Иссус. У тебя есть факты о связях безлера с Герасимовым или других антиукраинских поступков, после перехода его на сторону Порошенко? Война 2014 многих изменила.
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15.10.2021 14:21 Відповісти
Задайте собі питання "А ким до 2014 року був Медведчук?
Підскажу - НІКИМ!
А ким він за час правління Порошенко став?
Лідером "опозіції", отримавши у володіння засоби массової (дез)іформації, трубопровід для нафтопродуктів, СБУ припинило постачання срапленного газу в Україну, віддавши цей ринок фірмам Медведчука, есклюзивне право літати літаком напряму у Москву та ін.

Яке там ПОКАЯННЯ, ГА?!!
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15.10.2021 14:34 Відповісти
Медведчук до Порошенко был спикером, главой администрации кучмы, это НЕКЕМ? СМИ и активы у него были и до прихода Порошенко. "шляхом прийняття мовного закону" и ограничения гражданских прав окупантов, прибалты предотвратили сепаратизм. Фарисейничать не надоело?
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15.10.2021 14:47 Відповісти
у тебе імбіцил люди питають,чому язик в дупу затягнув - "Хоча б один факт однієї реформи в студію."
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15.10.2021 10:28 Відповісти
Мао цю цитату про таких як ти сказав,узнаєш себе тупа макака?
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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15.10.2021 10:36 Відповісти
Чого ви так хвилюєтесь?

То ж загальновідома біографія Порошенка.
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15.10.2021 11:09 Відповісти
та чому ти так вважаєш що я хвилююсь??
я лише розказав ватним макакам що я про них думаю
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15.10.2021 13:12 Відповісти
зебуінізм - важкий діагноз а тому,думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
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15.10.2021 10:37 Відповісти
И эти приматы хорошо имеют
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15.10.2021 14:49 Відповісти
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15.10.2021 12:14 Відповісти
Вы приветствуете,а мы над ним смеемся,клоун остался клоуном,за два года только малый бизнес пострадал от его решительности,все казнокрады и взяточники работают также,как при потрохе и ни о чем не волнуются.
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15.10.2021 12:22 Відповісти
А что можно ничего не делать и называть это реформами? Видимо и в странах этих послов такие же фейковые реформы
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15.10.2021 14:48 Відповісти
І я вітаю. Тільки "нєт у Вас мєтодов протів Кості Саприкіна".
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15.10.2021 14:56 Відповісти
интересно чем этот малоПИД,,роский, бенин нарко-Дурак их "угостил" и чего наобещал.....
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15.10.2021 15:12 Відповісти
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