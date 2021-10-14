Вітаємо рішучість президента Зеленського у проведенні судової реформи, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" сьогодні обговорили з президентом Володимиром Зеленським пріоритети і прогрес у сфері реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посли "Великої сімки" повідомили в Twitter.

"Ми привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи і ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань", - сказано в повідомленні.

Президент обговорив з послами плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність із керівними принципами ОЕСР, демократичний розвиток України, зміцнення незалежних антикорупційних інституцій, законодавство щодо скринінгу іноземних інвестицій і конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський у межах поїздки в Запоріжжя провів робочий ланч із послами країн "Великої сімки".

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