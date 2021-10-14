Зеленський обговорив урегулювання на Донбасі з послами країн G7

Президент України Володимир Зеленський у межах поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч із послами країн "Великої сімки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у себе у твітері.

"Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн "Великої сімки". Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України", - написав президент.

Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн "Великої сімки" #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021

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