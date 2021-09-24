Посли G7 реагують на саботаж судової реформи і розуміють, що Рада суддів хоче її заблокувати, - ЦПК

Посли країн "Великої сімки" розуміють, що Рада суддів хоче заблокувати судову реформу.

Про це в Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Реакція послів країн Великої сімки на саботаж судової реформи. Дипломати все чудово розуміють. Намагання судової мафії руками Ради суддів заблокувати ключову реформу очевидні для всіх. Скільки б голова Ради суддів не притворявся, що не блокує реформу. Виконайте норму закону і випробовуйте терпіння українців та наших союзників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посли країн "Великої сімки" закликали забезпечити висунення експертів в Етичну раду Вищої ради правосуддя.

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