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Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" закликають забезпечити висунення експертів в Етичну раду Вищої ради правосуддя, а також звертають увагу на законопроєкт про вдосконалення процедури діяльності Конституційного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Twitter послів G7 в Україні.

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони з розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для відбору кандидатів в Етичну раду Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів. Запропонований графік не відображає важливості і невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів в Етичну раду ВРП", - сказано в повідомленні.

Крім того, посли стурбовані законопроєктом №4533, підкреслюючи, що реформа Конституційного Суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КС і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

"Всебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ поліпшить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов'язання", - підкреслюють дипломати.
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Топ коментарі
+7
Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
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23.09.2021 17:56
+5
Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
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23.09.2021 18:01
+2
ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

·
3 ч





цитую з тєлєгі
Діалог депутатів у Раде зараз:
"- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
- Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
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23.09.2021 17:59
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Набсовет кабмина разочарован графиком ...
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23.09.2021 17:56 Відповісти
Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
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23.09.2021 17:56 Відповісти
ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

·
3 ч





цитую з тєлєгі
Діалог депутатів у Раде зараз:
"- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
- Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
показати весь коментар
23.09.2021 17:59 Відповісти
шо за новая "организация" к которой Украина "должна" "прислушиваться" - "страница в Twitter послов G7 в Украине"?????????????
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23.09.2021 17:59 Відповісти
Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
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23.09.2021 18:01 Відповісти
правильно.. вон сегодня Венецианскую комиссию нах послали и приняли закон .. а-шо тАк нАдА
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23.09.2021 18:04 Відповісти
На недовірі народу нічого доброго не робиться. Без повноважень від народа вся судова влада нелегітимна.
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23.09.2021 18:00 Відповісти
судова мафія злигалась з слугоуродною. Так що "судова реформа" в Україні буде особливо зухвалою. Якщо буде... можливо, їм доведеться залишити "все як є".
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23.09.2021 18:01 Відповісти
Что-то давно рейтинги не обнародовали Сколько там еще доверчивых лохов осталось?
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23.09.2021 18:02 Відповісти
Министру юстиции Малюське:
1. Слезь со стола !!!
2. Срочно пересмотри санитарные нормы по размерам тюремных шконок. Как на стандартной шконке разместить Стефанчука , шесть раз сегодня нарушившего три закона и решение Конституционного суда ?

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23.09.2021 18:05 Відповісти
Пустое сотрясание воздуха, как и все их аля-реформы. Единственное, что у нас реально происходит - это увеличение тарифов, цен, штрафов, миллионеров от власти и бедняков среди простых граждан.

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23.09.2021 18:11 Відповісти
Так це дуже добре - нехер вибирати популістів, як не шоколадних, так голобородьків. Потрібно більші тарифи робити.
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23.09.2021 19:22 Відповісти
Volodymyr Omelyan@V_Omelya·

14 мин



А для термінового завершення судової реформи Єрмака треба розстріляти чи достатньо посадити?
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23.09.2021 18:19 Відповісти
Посли нагадують зеленому чму, в якій стороні ростов.
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23.09.2021 19:19 Відповісти
 
 