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Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

До комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.

Наказ про призначення першого складу конкурсної комісії підписав в.о. голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

До складу конкурсної комісії увійшли:

  • Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
  • Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
  • Стівен Маркмен - глава Верховного суду штату Мічиган у відставці;
  • Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;
  • Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
  • Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбований масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - сказано в повідомленні.

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+5
Правосуддя і Україна ,це як негр блондин, або жид колгоспник.
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17.09.2021 18:16
+5
Невдале порівняння ,є ніггери -альбіноси і є кібуци ,ізраїльські колгоспи !!!)))
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17.09.2021 18:25
+3
Так, так "імітація", інспірована Европою і Штатами.
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17.09.2021 18:42
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Правосуддя і Україна ,це як негр блондин, або жид колгоспник.
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17.09.2021 18:16 Відповісти
Невдале порівняння ,є ніггери -альбіноси і є кібуци ,ізраїльські колгоспи !!!)))
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17.09.2021 18:25 Відповісти
Дякую Богу що я українець і мене не стосуються ті тонкощі.
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17.09.2021 20:00 Відповісти
До появи інтернету тільки вдома знали шо ти дебіл? Якщо не знаєшь, то і ротом не ляпай бидло
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17.09.2021 20:04 Відповісти
Ти такий розумний напевно у дитинстві багато лайна їв,чи може й зараз вживаєш ,бо дуже смердиш худоба.
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17.09.2021 20:10 Відповісти
Худоба тебе виродила. Худоба твоє прізвище. І так я розумний, а ти бидло. Запам'ятай це і живи з цим.
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17.09.2021 20:15 Відповісти
Скільки живу на білому світі,і наче багато побачив,та вперше в житті зустрів кучу лайна яка вміє розмовляти,дуже нагадуєш ківу ,невже це ти іллюша?
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17.09.2021 20:30 Відповісти
Шо ты там повидав? Жомову яму? Бидло і худоба тебе звати. Маю надію що твой поганий язик комусь згодиться.
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17.09.2021 20:42 Відповісти
Тебе ківа батько в тій жомовій ямі через фаркоп народив і однією соскою вигодував,бо вона в нього одна, тому ти така потвора.
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17.09.2021 20:59 Відповісти
Пойми, подонки опускают Украину в глазах Запада...
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17.09.2021 21:01 Відповісти
Цих покидьків особливо *********** тут на цензорі як вошей у бродячого собаки.
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17.09.2021 21:05 Відповісти
Портнов кто там? Зам.председателя?
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17.09.2021 18:19 Відповісти
якщо навчитись читати .. то можна помітити що портнова там немає.. а вирішальний голос за іноземцями
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17.09.2021 18:43 Відповісти
Якщо зняти рожеві окуляри то ваш комент як мінімум недолугий.
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17.09.2021 19:03 Відповісти
та до дупи ті іноземці. їм, що гроші не потрібні? Просто тепер посада суді буде коштувати дорожче.
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17.09.2021 19:38 Відповісти
Імітація бурхливої реформаторської діяльності та невгамовної боротьби з корупцією триває !!))
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17.09.2021 18:26 Відповісти
Так, так "імітація", інспірована Европою і Штатами.
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17.09.2021 18:42 Відповісти
Час доведе хто є ху !!!)))
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17.09.2021 18:52 Відповісти
ЦІКАВО ЧИ ІНОЗЕМЦІ ПЧНУТЬ ІЗ 3 ОХ КОЛЕГ, ЧИ З ІНШОГО НЕ ОРАНОГО ПОЛЯ.
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17.09.2021 18:46 Відповісти
Правосудия клоунов
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17.09.2021 18:37 Відповісти
Циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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17.09.2021 18:40 Відповісти
Прививание справедливой судейской системы в Украине - это как насаждение демократии в Афганистане: деньги потратят, сделают рабочий вид и продолжать х*ёвничать. Это в крови, термин "кумовство" имеет украинское происхождение. Кто работает, кто имеет влияние, тот и выиграет. С другой стороны есть общественное мнение, которым не должен пренебрегать ни один судья, так как его должность может закончиться одним выступлением громады. У нас своя демократия, её просто нужно отделить от советских привычек, сделать должность судьи выборной, как в США, и в судебной системе настанет порядок, не американская справедливость, не шведский баланс, а украинский порядок
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17.09.2021 19:06 Відповісти
"Сделать должность судьи выборной"- идея неплохая, но кто сможет её реализовать?

С правосудием у нас парадоксальная ситуация - большинство им недовольно, но большинству это пофиг.

Народ на акции не ходит, что-то сделать пытаются только "западные партнеры".
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18.09.2021 08:16 Відповісти
Идея не плохая, но посморим как будет работать ВККСУ.
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17.09.2021 19:37 Відповісти
вэ-ка-ка-сэ-у -- неудачная аббревиатура, с таким названием далеко не плывут
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18.09.2021 08:20 Відповісти
То-то сейчас иностранные эксперты удивятся когда не смогут найти ни одного честного судью. Сорри, есть Лариса Гольник из Полтавы, но ей судейская мафия запретила нос высовывать дальше своей должности.
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21.09.2021 03:12 Відповісти
 
 