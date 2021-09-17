Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ
До комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.
Наказ про призначення першого складу конкурсної комісії підписав в.о. голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
- Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
- Стівен Маркмен - глава Верховного суду штату Мічиган у відставці;
- Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;
- Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбований масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Виктор Ли #292636
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+5 Дмитро Черних #470343
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+3 Виталий Зализняк
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С правосудием у нас парадоксальная ситуация - большинство им недовольно, но большинству это пофиг.
Народ на акции не ходит, что-то сделать пытаются только "западные партнеры".