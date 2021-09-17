Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

До комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.

Наказ про призначення першого складу конкурсної комісії підписав в.о. голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;

Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;

Стівен Маркмен - глава Верховного суду штату Мічиган у відставці;

Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;

Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;

Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбований масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - сказано в повідомленні.