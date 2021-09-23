Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Послы стран "Большой семерки" призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия, а также обращают внимание на законопроект об усовершенствовании процедуры деятельности Конституционного Cуда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter послов G7 в Украине.
"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - говорится в сообщении.
Кроме того, послы обеспокоены законопроектом №4533, подчеркивая, что реформа Конституционного Суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КС и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как такая, что имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - подчеркивают дипломаты.
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Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic
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3 ч
цитую з тєлєгі
Діалог депутатів у Раде зараз:
"- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
- Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
1. Слезь со стола !!!
2. Срочно пересмотри санитарные нормы по размерам тюремных шконок. Как на стандартной шконке разместить Стефанчука , шесть раз сегодня нарушившего три закона и решение Конституционного суда ?
14 мин
А для термінового завершення судової реформи Єрмака треба розстріляти чи достатньо посадити?