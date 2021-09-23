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G7 (715) КС (2130) судебная реформа (1534) Высший совет правосудия (543)

Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия, а также обращают внимание на законопроект об усовершенствовании процедуры деятельности Конституционного Cуда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter послов G7 в Украине.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы обеспокоены законопроектом №4533, подчеркивая, что реформа Конституционного Суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КС и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США призвал Украину ускорить проведение судебной реформы

"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как такая, что имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - подчеркивают дипломаты.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
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23.09.2021 17:56
+5
Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
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23.09.2021 18:01
+2
ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

·
3 ч





цитую з тєлєгі
Діалог депутатів у Раде зараз:
"- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
- Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
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23.09.2021 17:59
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Набсовет кабмина разочарован графиком ...
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23.09.2021 17:56 Ответить
Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
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23.09.2021 17:56 Ответить
ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

·
3 ч





цитую з тєлєгі
Діалог депутатів у Раде зараз:
"- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
- Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
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23.09.2021 17:59 Ответить
шо за новая "организация" к которой Украина "должна" "прислушиваться" - "страница в Twitter послов G7 в Украине"?????????????
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23.09.2021 17:59 Ответить
Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
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23.09.2021 18:01 Ответить
правильно.. вон сегодня Венецианскую комиссию нах послали и приняли закон .. а-шо тАк нАдА
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23.09.2021 18:04 Ответить
На недовірі народу нічого доброго не робиться. Без повноважень від народа вся судова влада нелегітимна.
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23.09.2021 18:00 Ответить
судова мафія злигалась з слугоуродною. Так що "судова реформа" в Україні буде особливо зухвалою. Якщо буде... можливо, їм доведеться залишити "все як є".
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23.09.2021 18:01 Ответить
Что-то давно рейтинги не обнародовали Сколько там еще доверчивых лохов осталось?
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23.09.2021 18:02 Ответить
Министру юстиции Малюське:
1. Слезь со стола !!!
2. Срочно пересмотри санитарные нормы по размерам тюремных шконок. Как на стандартной шконке разместить Стефанчука , шесть раз сегодня нарушившего три закона и решение Конституционного суда ?

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23.09.2021 18:05 Ответить
Пустое сотрясание воздуха, как и все их аля-реформы. Единственное, что у нас реально происходит - это увеличение тарифов, цен, штрафов, миллионеров от власти и бедняков среди простых граждан.

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23.09.2021 18:11 Ответить
Так це дуже добре - нехер вибирати популістів, як не шоколадних, так голобородьків. Потрібно більші тарифи робити.
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23.09.2021 19:22 Ответить
Volodymyr Omelyan@V_Omelya·

14 мин



А для термінового завершення судової реформи Єрмака треба розстріляти чи достатньо посадити?
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23.09.2021 18:19 Ответить
Посли нагадують зеленому чму, в якій стороні ростов.
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23.09.2021 19:19 Ответить
 
 