Госдеп США призвал Украину ускорить проведение судебной реформы
Государственный департамент США призвал Украину имплементировать судебную реформу и ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия.
Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном представителем Госдепа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину", - отмечают в Госдепе.
В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для проведения настоящей реформы судебной власти, подчеркивается в заявлении.
Со своей стороны международные партнеры, согласно этому закону, номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления важнейшего органа судебного управления в Украине - Высший совет правосудия.
Однако, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, 13 сентября Совет судей Украины отказался от выдвижения своих представителей для участия в процессе.
"Этот отказ "грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", предостерег Госдепартамент
В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры".
Американская сторона подчеркивает, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе, для того, чтобы народ Украины "мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции".
При этом в Госдепартаменте США добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.
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А в нас ця гілка відсутня з часів СРСР.
В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры". - в Coвете судей сидят антинародные антиукраинские прорашистские подельники и враги Украины,которые действуют по принципу-"Чем Украине и ее народу хуже,тем нам лучше "