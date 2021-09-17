Госдеп США призвал Украину ускорить проведение судебной реформы

Государственный департамент США призвал Украину имплементировать судебную реформу и ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном представителем Госдепа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину", - отмечают в Госдепе.

В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для проведения настоящей реформы судебной власти, подчеркивается в заявлении.

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Со своей стороны международные партнеры, согласно этому закону, номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления важнейшего органа судебного управления в Украине - Высший совет правосудия.

Однако, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, 13 сентября Совет судей Украины отказался от выдвижения своих представителей для участия в процессе.

"Этот отказ "грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", предостерег Госдепартамент

В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры".

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Американская сторона подчеркивает, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе, для того, чтобы народ Украины "мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции".

При этом в Госдепартаменте США добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.

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