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Новости Судебная реформа
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Госдеп США призвал Украину ускорить проведение судебной реформы

Госдеп США призвал Украину ускорить проведение судебной реформы

Государственный департамент США призвал Украину имплементировать судебную реформу и ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном представителем Госдепа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину", - отмечают в Госдепе.

В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для проведения настоящей реформы судебной власти, подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог по реформированию ВСП конструктивен, мы услышали от всех сторон стремление провести реформу, - заявление послов стран G7 о судебной реформе

Со своей стороны международные партнеры, согласно этому закону, номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления важнейшего органа судебного управления в Украине - Высший совет правосудия.

Однако, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, 13 сентября Совет судей Украины отказался от выдвижения своих представителей для участия в процессе.

"Этот отказ "грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", предостерег Госдепартамент

В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры".

Также читайте: Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу

Американская сторона подчеркивает, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе, для того, чтобы народ Украины "мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции".

При этом в Госдепартаменте США добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор

Автор: 

Госдепартамент США (1817) судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+14
Хотелось бы увидеть статистику - сколько судей переехало из оккупированных территорий , скоьлко из них заняло руководящие должности в судах на территории. Украины , и сколько из них ведут резонансные дела ( по осужденным патриотам и по оправдыванию бывшей рыговской швали)
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17.09.2021 03:54
+9
Будет интересно посмотреть, как "наши пчелы" будут против "меда" бороться
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17.09.2021 02:37
+3
Зеленский и судебная система ..."как далеки они от народа...."
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17.09.2021 06:43
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Правила форума Совет форумчан
Будет интересно посмотреть, как "наши пчелы" будут против "меда" бороться
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17.09.2021 02:37 Ответить
Если стоят в стороне и смотреть, то смотреть будет просто не на что.
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17.09.2021 06:53 Ответить
А інакше відключим газ,тут маячить втрата транзитних грошей від від запуску СП-2.Або реформи або вила в дупу від народу.Метод "батога та пряника" в дії.В інформаційному просторі така "Зрада " стоїть по СП-2,а як інакше нашу владу змусити проводити реформи.
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17.09.2021 07:37 Ответить
США могли бы помочь с реформой правосудия: достаточно арестовать по всему миру недвижимость, счета в банках украинских судей （и не только судей, чиновники тоже сгодятся）. Ведь у США есть данные о наличии таких активов, заработанных украинским жульем "тяжким, непосильным трудом".
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17.09.2021 07:45 Ответить
Зараз призначать суддю Вовка відповідальним і буде реформа за три дні.
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17.09.2021 08:30 Ответить
Хотелось бы увидеть статистику - сколько судей переехало из оккупированных территорий , скоьлко из них заняло руководящие должности в судах на территории. Украины , и сколько из них ведут резонансные дела ( по осужденным патриотам и по оправдыванию бывшей рыговской швали)
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17.09.2021 03:54 Ответить
Украина призывает США пересчитать голоса на последних выборах президента и посадить узурпатора байдена за решётку.
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17.09.2021 03:54 Ответить
«…сабака лаяла, на дядю фраера-а».
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17.09.2021 04:18 Ответить
Рашистский фуфлогон,нах отсюда строить кАмунизьм-2 на Засрахе
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17.09.2021 19:26 Ответить
А чому у тебе нік з номером як у канцтаборі? Ти з Воркути, чи що?
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18.09.2021 06:50 Ответить
Импичмент Трампу был раньше выборов в США Спецпрокурор Мюллер не обгадил дурака Трампыча по одной причине...,он дружбан РАБссияского идиота Путлера...а то что Мавзолейные бараны орали Трамп Наш...и жрали шампанское...то была шутка Зеленского
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17.09.2021 05:22 Ответить
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17.09.2021 05:36 Ответить
Зеленский и судебная система ..."как далеки они от народа...."
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17.09.2021 06:43 Ответить
вот именно, не то что прошлая власть
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17.09.2021 06:58 Ответить
Янукович?
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17.09.2021 09:00 Ответить
Держава, в якій відсутня судова гілка влади, демократичною бути не може.

А в нас ця гілка відсутня з часів СРСР.
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17.09.2021 06:55 Ответить
Зламана, починаючи з 30-х років минулого століття, сумнозвісними "трійками", а вже потім - "телефонним правом".
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17.09.2021 07:06 Ответить
Вицин в известном советском фильме зря кричал...да здравствует наш самый дерьмовый Суд в мире...,а хлопал в ладоши ...как депутат Еврпарламента....или Сенатор США...
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17.09.2021 07:07 Ответить
Суд прекратил свое существование 30 августа 1918 года,когда чЛенин и Дзержинский объявили Красный террор....
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17.09.2021 07:11 Ответить
А может вам членом на рояле потринькать,это мы можем,а вот судебную реформу подождите до следующих выборов,не клоунское это дело.
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17.09.2021 07:16 Ответить
А официально Красный террор утвердил своим указом Яков Свердлов 2 сентября постоновлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года...
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17.09.2021 07:17 Ответить
Чтобы вы понимали что я написал об этом маленьких штрих тех кровавых лет....людей массово топили в реках озерах и заживо сжигали в паровозных котлах и прочих котельнях...ну т.д....,без всякого Суда и следствия...
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17.09.2021 07:23 Ответить
да кто тебя читает.. записки сумасшедшего
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17.09.2021 07:39 Ответить
Филлипп Лещенко. Про сенатора это в точку!!!
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17.09.2021 08:51 Ответить
Рашистский фуфлогон,пшло вон отсюда ,животное! Сенатор давным-давно уважаемый украинский форумчанин, а ты кусок говна рашистского пригожинского
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17.09.2021 19:32 Ответить
Для Мавзолейного быдла и тебя... Филлипа барана,рекомендую фильм Алексея Балабанова " Кочегар" год выхода 2010...
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17.09.2021 07:51 Ответить
Это всё возможно, но только после импичмента.
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17.09.2021 07:57 Ответить
Гады белогвардейцы сожгли в топке паровоза Хероя РАБссии Сергея Лазо...
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17.09.2021 07:57 Ответить
Импичмент невозможно применить в Украине,Леонид Данилович в свое время сделал все возможное и невозможное чтобы его на практике было применить нелереально...
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17.09.2021 08:06 Ответить
"Этот отказ "грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", предостерег Госдепартамент

В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры". - в Coвете судей сидят антинародные антиукраинские прорашистские подельники и враги Украины,которые действуют по принципу-"Чем Украине и ее народу хуже,тем нам лучше "
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17.09.2021 09:04 Ответить
У американців та ВАЗеленського-портнова різне розуміння реформ.
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17.09.2021 10:00 Ответить
 
 