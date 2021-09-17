Держдеп США закликав Україну прискорити проведення судової реформи
Державний департамент США закликав Україну імплементувати судову реформу і прискорити процес формування Вищої ради правосуддя.
Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній представником Держдепу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну", - зазначають у Держдепі.
У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади, підкреслюється в заяві.
Зі свого боку міжнародні партнери, відповідно до цього закону, номінували висококваліфікованих експертів для оновлення найважливішого органу судового управління в Україні – Вищої ради правосуддя.
Однак, зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, 13 вересня Рада суддів України відмовилася від висунення своїх представників для участі в процесі.
"Ця відмова загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні", - застерігає Держдепартамент
У цьому зв’язку вказується, що ще є час, аби зберегти позитивний імпульс: "Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури".
Американська сторона підкреслює, що й надалі сприятиме життєво важливій реформі, для того, щоб народ України "міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції".
При цьому в Держдепартаменті США додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.
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А в нас ця гілка відсутня з часів СРСР.
В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры". - в Coвете судей сидят антинародные антиукраинские прорашистские подельники и враги Украины,которые действуют по принципу-"Чем Украине и ее народу хуже,тем нам лучше "