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Новини Судова реформа
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Держдеп США закликав Україну прискорити проведення судової реформи

Держдеп США закликав Україну прискорити проведення судової реформи

Державний департамент США закликав Україну імплементувати судову реформу і прискорити процес формування Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній представником Держдепу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну", - зазначають у Держдепі.

У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади, підкреслюється в заяві.

Зі свого боку міжнародні партнери, відповідно до цього закону, номінували висококваліфікованих експертів для оновлення найважливішого органу судового управління в Україні – Вищої ради правосуддя.

Однак, зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, 13 вересня Рада суддів України відмовилася від висунення своїх представників для участі в процесі.

Читайте: Діалог з реформування ВРП конструктивний, ми почули від усіх сторін прагнення провести реформу, - заява послів країн G7 про судову реформу

"Ця відмова загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні", - застерігає Держдепартамент

У цьому зв’язку вказується, що ще є час, аби зберегти позитивний імпульс: "Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури".

Американська сторона підкреслює, що й надалі сприятиме життєво важливій реформі, для того, щоб народ України "міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції".

При цьому в Держдепартаменті США додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.

Автор: 

Держдепартамент США (1612) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+14
Хотелось бы увидеть статистику - сколько судей переехало из оккупированных территорий , скоьлко из них заняло руководящие должности в судах на территории. Украины , и сколько из них ведут резонансные дела ( по осужденным патриотам и по оправдыванию бывшей рыговской швали)
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17.09.2021 03:54
+9
Будет интересно посмотреть, как "наши пчелы" будут против "меда" бороться
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17.09.2021 02:37
+3
Зеленский и судебная система ..."как далеки они от народа...."
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17.09.2021 06:43
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Будет интересно посмотреть, как "наши пчелы" будут против "меда" бороться
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17.09.2021 02:37 Відповісти
Если стоят в стороне и смотреть, то смотреть будет просто не на что.
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17.09.2021 06:53 Відповісти
А інакше відключим газ,тут маячить втрата транзитних грошей від від запуску СП-2.Або реформи або вила в дупу від народу.Метод "батога та пряника" в дії.В інформаційному просторі така "Зрада " стоїть по СП-2,а як інакше нашу владу змусити проводити реформи.
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17.09.2021 07:37 Відповісти
США могли бы помочь с реформой правосудия: достаточно арестовать по всему миру недвижимость, счета в банках украинских судей （и не только судей, чиновники тоже сгодятся）. Ведь у США есть данные о наличии таких активов, заработанных украинским жульем "тяжким, непосильным трудом".
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17.09.2021 07:45 Відповісти
Зараз призначать суддю Вовка відповідальним і буде реформа за три дні.
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17.09.2021 08:30 Відповісти
Хотелось бы увидеть статистику - сколько судей переехало из оккупированных территорий , скоьлко из них заняло руководящие должности в судах на территории. Украины , и сколько из них ведут резонансные дела ( по осужденным патриотам и по оправдыванию бывшей рыговской швали)
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17.09.2021 03:54 Відповісти
Украина призывает США пересчитать голоса на последних выборах президента и посадить узурпатора байдена за решётку.
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17.09.2021 03:54 Відповісти
«…сабака лаяла, на дядю фраера-а».
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17.09.2021 04:18 Відповісти
Рашистский фуфлогон,нах отсюда строить кАмунизьм-2 на Засрахе
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17.09.2021 19:26 Відповісти
А чому у тебе нік з номером як у канцтаборі? Ти з Воркути, чи що?
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18.09.2021 06:50 Відповісти
Импичмент Трампу был раньше выборов в США Спецпрокурор Мюллер не обгадил дурака Трампыча по одной причине...,он дружбан РАБссияского идиота Путлера...а то что Мавзолейные бараны орали Трамп Наш...и жрали шампанское...то была шутка Зеленского
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17.09.2021 05:22 Відповісти
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17.09.2021 05:36 Відповісти
Зеленский и судебная система ..."как далеки они от народа...."
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17.09.2021 06:43 Відповісти
вот именно, не то что прошлая власть
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17.09.2021 06:58 Відповісти
Янукович?
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17.09.2021 09:00 Відповісти
Держава, в якій відсутня судова гілка влади, демократичною бути не може.

А в нас ця гілка відсутня з часів СРСР.
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17.09.2021 06:55 Відповісти
Зламана, починаючи з 30-х років минулого століття, сумнозвісними "трійками", а вже потім - "телефонним правом".
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17.09.2021 07:06 Відповісти
Вицин в известном советском фильме зря кричал...да здравствует наш самый дерьмовый Суд в мире...,а хлопал в ладоши ...как депутат Еврпарламента....или Сенатор США...
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17.09.2021 07:07 Відповісти
Суд прекратил свое существование 30 августа 1918 года,когда чЛенин и Дзержинский объявили Красный террор....
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17.09.2021 07:11 Відповісти
А может вам членом на рояле потринькать,это мы можем,а вот судебную реформу подождите до следующих выборов,не клоунское это дело.
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17.09.2021 07:16 Відповісти
А официально Красный террор утвердил своим указом Яков Свердлов 2 сентября постоновлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года...
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17.09.2021 07:17 Відповісти
Чтобы вы понимали что я написал об этом маленьких штрих тех кровавых лет....людей массово топили в реках озерах и заживо сжигали в паровозных котлах и прочих котельнях...ну т.д....,без всякого Суда и следствия...
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17.09.2021 07:23 Відповісти
да кто тебя читает.. записки сумасшедшего
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17.09.2021 07:39 Відповісти
Филлипп Лещенко. Про сенатора это в точку!!!
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17.09.2021 08:51 Відповісти
Рашистский фуфлогон,пшло вон отсюда ,животное! Сенатор давным-давно уважаемый украинский форумчанин, а ты кусок говна рашистского пригожинского
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17.09.2021 19:32 Відповісти
Для Мавзолейного быдла и тебя... Филлипа барана,рекомендую фильм Алексея Балабанова " Кочегар" год выхода 2010...
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17.09.2021 07:51 Відповісти
Это всё возможно, но только после импичмента.
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17.09.2021 07:57 Відповісти
Гады белогвардейцы сожгли в топке паровоза Хероя РАБссии Сергея Лазо...
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17.09.2021 07:57 Відповісти
Импичмент невозможно применить в Украине,Леонид Данилович в свое время сделал все возможное и невозможное чтобы его на практике было применить нелереально...
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17.09.2021 08:06 Відповісти
"Этот отказ "грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", предостерег Госдепартамент

В этой связи указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры". - в Coвете судей сидят антинародные антиукраинские прорашистские подельники и враги Украины,которые действуют по принципу-"Чем Украине и ее народу хуже,тем нам лучше "
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17.09.2021 09:04 Відповісти
У американців та ВАЗеленського-портнова різне розуміння реформ.
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17.09.2021 10:00 Відповісти
 
 