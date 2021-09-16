Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу

Представители Верховного Суда и Совета судей, депутаты и иностранные дипломаты обсудили судебную реформу на заседании в Офисе Президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Во встрече приняли участие замглавы ОП Андрей Смирнов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Денис Малюська, председатель НАПК Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Богдан Монич, послы стран Большой семерки и ЕС.

Участники встречи договорились, что Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Председатель ССУ Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем".

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Участники подписали совместное заявление. Они настаивают на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей.

В заявлении указано, что участники совещания "категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины".

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Как сообщалось, на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.