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Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу

Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу

Представители Верховного Суда и Совета судей, депутаты и иностранные дипломаты обсудили судебную реформу на заседании в Офисе Президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Во встрече приняли участие замглавы ОП Андрей Смирнов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Денис Малюська, председатель НАПК Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Богдан Монич, послы стран Большой семерки и ЕС.

Участники встречи договорились, что Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Председатель ССУ Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем".

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Участники подписали совместное заявление. Они настаивают на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей.

В заявлении указано, что участники совещания "категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины".

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Как сообщалось, на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

Автор: 

судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+14
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корумповані борцуни з корупцією радяться !!!)))
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16.09.2021 19:43
+5
Розумний зрозуміє ,а недоумку воно ні до чого !!!)))
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16.09.2021 19:50
+4
Жулье с ворьем договорилось про "реформу".

Мудрому нариду приготовить кошельки.
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16.09.2021 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корумповані борцуни з корупцією радяться !!!)))
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16.09.2021 19:43 Ответить
Розумний зрозуміє ,а недоумку воно ні до чого !!!)))
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16.09.2021 19:50 Ответить
Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают?
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16.09.2021 19:56 Ответить
В офисе слуг уродов. За три копейки
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16.09.2021 20:41 Ответить
На рабсее в качестве троллей инетовских их набирают.
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16.09.2021 20:57 Ответить
Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают? Столько букв а смысла нет... Четче формулируй свои мысли. Порох уже больше двух лет не Президент, а у вас, зебилов, все равно он во всем виноват. Вот и вытекает отсюда такой вопрос: Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают?
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17.09.2021 09:39 Ответить
не Томос, а термос. Так твой необразованный зеленый кумир сказал.
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17.09.2021 10:02 Ответить
повторяться сам знаешь чей признак. А ну-ка напиши "Бортников ЧМО". Раз уже из бана вылез, рашотролль.
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18.09.2021 15:28 Ответить
похоже это шоу для послов ЕС было)

там скоро віртуальна місія МВФ приїде, отже саме час "активно реформувати" суди)
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16.09.2021 20:09 Ответить
Локшину не лише зебілоїди з задоволенням споживають,євротолерасти теж залюбки !!)))
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16.09.2021 20:13 Ответить
питання в тому чи добре зіграли цей скетч учасники цього зібрання)))))

он Моніч аж пообіцяв таки піднатужитись і таки вибрати, якщо не помиляюсь, аж 3 людини в ту комісію))))) от прям раніше не виходило, а зараз, після такої роботи на Банковій у нього все вийде))) зможе і виконає закон!)))))
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16.09.2021 20:18 Ответить
Діяльність бурхлива, а на виході тільки ПУК.
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16.09.2021 21:51 Ответить
В цьому відмінність імітаціі від реальності !!!)))
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16.09.2021 21:55 Ответить
Это даже не смешно
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16.09.2021 19:44 Ответить
и....... дружно положили (вы сами знаете что) на свои обещания и на ***********....
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16.09.2021 19:45 Ответить
Гаварілі би есчо, да боліт... самі знаєте,що...
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16.09.2021 19:46 Ответить
Жулье с ворьем договорилось про "реформу".

Мудрому нариду приготовить кошельки.
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16.09.2021 19:46 Ответить
Ну если сами судьи пообещали...то тогда точно реформы пойдут.. судьи брехать не станут...😀
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16.09.2021 19:54 Ответить
Ага. А зеленський пообіцяв більше суддям не дзвони і е казати кого і на скільки затримати чи посадити
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16.09.2021 19:59 Ответить
Пчелы выступили против меда. В это могут поверить только долпоепы, которые ходят на выборы по-приколу
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16.09.2021 20:04 Ответить
Да. Судьи выгонят сами себя за взятки.
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16.09.2021 20:05 Ответить
сначала будут выгонять себя, но в конце все таки договорятся))))
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16.09.2021 20:14 Ответить
Во встрече приняли участие замглавы ОП Андрей Смирнов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Денис Малюська, председатель НАПК Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Богдан Монич, послы стран Большой семерки и ЕС. Источник:

скорее всего этот дружный коллектив отработал для послов)

потому что что? частники встречи договорились, что Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Источник:

хотели б то сделали, а тут шоу
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16.09.2021 20:13 Ответить
ОПУЙЛЕТЬ!!! ОПУщенный зрадою офис ПРинуждает судей к реформам
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16.09.2021 20:40 Ответить
Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу- ХА-ХА-ХА
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16.09.2021 20:43 Ответить
У Тупицького, Вовка та Портнова згоду отримали?? Малюск - це потужно, майже як Ківа...
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16.09.2021 20:53 Ответить
обіцяти не означає одружитися
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16.09.2021 22:02 Ответить
Обіцяти-то не значить одружитись.
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16.09.2021 22:52 Ответить
А президента Зеленського на цьому зібранні не було?! Погана ознака. Є висока вірогідність, що провалять реформу. Видно, що не хоче Зеленський очолювати те, що завідомо провалиться
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17.09.2021 00:26 Ответить
Міг би ж Зеля прийти як його персонаж Голоборотько на це зібрання і просто сказати, що такі ваші паскудні суддівські мутилова призведуть до того, що колективний захід нам допомагати перестане, а це в той час, коли ворог біля кордонів бряцає зброєю і все може перетворитись на чечню-афганістан, що рішати вже з вами не буде кому! а тому, вас, якщо будете саботувати далі, вважатимемо держзрадниками і ворогами держави. Проект рішення РНБО вже про це є! Впакуємо всіх пиками в асфальт і не подивимось що в мантіях. А ось посли, які тут сидять, попросять уряди своїх країн щоб понаходили ваші грошенята які ви наникали за кордоном і наклали на них арешти, а там ви вже не порішаєте нічого! Думаю, піджали би хвости і швиденько за все би проголосували як треба!
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17.09.2021 00:35 Ответить
95 Квартал в Жизнь!!!

Прикалываются!!!
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17.09.2021 02:32 Ответить
С каких это пор судьи должны ходить к власти "на ковёр", да ещё что-то ей обещать?!
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17.09.2021 03:08 Ответить
Обицянка цяцянка а дураку радисть.
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17.09.2021 07:05 Ответить
Домовилися ще в пятеро підняти стражденним "реформаторам" зарплату за рахунок платників податків, на яких потім будуть класти, виносячи неправомірні рішення?? Бо що це за зарплата в мільйон гривень на рік в районному суді? Давайте 5 мільйонів, а для 200 "найреформатніших реформаторів" з ВСУ - всі 20
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17.09.2021 07:49 Ответить
Одни мерзавцы (ЗЕлупа Янелох, д*Ермак и Ко) пытаются взять мафию "судей" под свой полный контроль, а другие мерзавцы ("судьи") пытаются сохранить свою главную привилегию - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
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17.09.2021 08:05 Ответить
 
 