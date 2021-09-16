Судді на зустрічі в ОП пообіцяли продовжити реформу

Представники Верховного Суду і Ради суддів, депутати та іноземні дипломати обговорили судову реформу на засіданні в Офісі Президента.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У зустрічі взяли участь заступник голови ОП Андрій Смирнов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Комісії з питань правової реформи при президенті, народний депутат Сергій Іонушас, міністр юстиції Денис Малюська, голова НАЗК Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів Богдан Моніч, посли країн Великої сімки та ЄС.

Учасники зустрічі домовилися, що Рада суддів продовжить роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Голова РСУ Моніч запевнив, що "Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо".

Також читайте: Жернаков: Рада суддів шукає "агентів західного впливу" і визнає, що не виконуватиме закон

Учасники підписали спільну заяву. Вони наполягають на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У заяві зазначено, що учасники наради "категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".

Також читайте: Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін

Як повідомлялося, на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи.