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Судді на зустрічі в ОП пообіцяли продовжити реформу

Судді на зустрічі в ОП пообіцяли продовжити реформу

Представники Верховного Суду і Ради суддів, депутати та іноземні дипломати обговорили судову реформу на засіданні в Офісі Президента.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У зустрічі взяли участь заступник голови ОП Андрій Смирнов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Комісії з питань правової реформи при президенті, народний депутат Сергій Іонушас, міністр юстиції Денис Малюська, голова НАЗК Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів Богдан Моніч, посли країн Великої сімки та ЄС.

Учасники зустрічі домовилися, що Рада суддів продовжить роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Голова РСУ Моніч запевнив, що "Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо".

Також читайте: Жернаков: Рада суддів шукає "агентів західного впливу" і визнає, що не виконуватиме закон

Учасники підписали спільну заяву. Вони наполягають на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У заяві зазначено, що учасники наради "категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".

Також читайте: Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін

Як повідомлялося, на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи.

Автор: 

судова реформа (1459) Рада суддів (61) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+14
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корумповані борцуни з корупцією радяться !!!)))
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16.09.2021 19:43
+5
Розумний зрозуміє ,а недоумку воно ні до чого !!!)))
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16.09.2021 19:50
+4
Жулье с ворьем договорилось про "реформу".

Мудрому нариду приготовить кошельки.
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16.09.2021 19:46
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корумповані борцуни з корупцією радяться !!!)))
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16.09.2021 19:43 Відповісти
Розумний зрозуміє ,а недоумку воно ні до чого !!!)))
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16.09.2021 19:50 Відповісти
Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают?
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16.09.2021 19:56 Відповісти
В офисе слуг уродов. За три копейки
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16.09.2021 20:41 Відповісти
На рабсее в качестве троллей инетовских их набирают.
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16.09.2021 20:57 Відповісти
Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают? Столько букв а смысла нет... Четче формулируй свои мысли. Порох уже больше двух лет не Президент, а у вас, зебилов, все равно он во всем виноват. Вот и вытекает отсюда такой вопрос: Эх Паша Паша... Где вас таких тупых в дебилы набирают?
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17.09.2021 09:39 Відповісти
не Томос, а термос. Так твой необразованный зеленый кумир сказал.
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17.09.2021 10:02 Відповісти
повторяться сам знаешь чей признак. А ну-ка напиши "Бортников ЧМО". Раз уже из бана вылез, рашотролль.
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18.09.2021 15:28 Відповісти
похоже это шоу для послов ЕС было)

там скоро віртуальна місія МВФ приїде, отже саме час "активно реформувати" суди)
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16.09.2021 20:09 Відповісти
Локшину не лише зебілоїди з задоволенням споживають,євротолерасти теж залюбки !!)))
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16.09.2021 20:13 Відповісти
питання в тому чи добре зіграли цей скетч учасники цього зібрання)))))

он Моніч аж пообіцяв таки піднатужитись і таки вибрати, якщо не помиляюсь, аж 3 людини в ту комісію))))) от прям раніше не виходило, а зараз, після такої роботи на Банковій у нього все вийде))) зможе і виконає закон!)))))
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16.09.2021 20:18 Відповісти
Діяльність бурхлива, а на виході тільки ПУК.
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16.09.2021 21:51 Відповісти
В цьому відмінність імітаціі від реальності !!!)))
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16.09.2021 21:55 Відповісти
Это даже не смешно
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16.09.2021 19:44 Відповісти
и....... дружно положили (вы сами знаете что) на свои обещания и на ***********....
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16.09.2021 19:45 Відповісти
Гаварілі би есчо, да боліт... самі знаєте,що...
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16.09.2021 19:46 Відповісти
Жулье с ворьем договорилось про "реформу".

Мудрому нариду приготовить кошельки.
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16.09.2021 19:46 Відповісти
Ну если сами судьи пообещали...то тогда точно реформы пойдут.. судьи брехать не станут...😀
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16.09.2021 19:54 Відповісти
Ага. А зеленський пообіцяв більше суддям не дзвони і е казати кого і на скільки затримати чи посадити
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16.09.2021 19:59 Відповісти
Пчелы выступили против меда. В это могут поверить только долпоепы, которые ходят на выборы по-приколу
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16.09.2021 20:04 Відповісти
Да. Судьи выгонят сами себя за взятки.
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16.09.2021 20:05 Відповісти
сначала будут выгонять себя, но в конце все таки договорятся))))
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16.09.2021 20:14 Відповісти
Во встрече приняли участие замглавы ОП Андрей Смирнов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Денис Малюська, председатель НАПК Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Богдан Монич, послы стран Большой семерки и ЕС. Источник:

скорее всего этот дружный коллектив отработал для послов)

потому что что? частники встречи договорились, что Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Источник:

хотели б то сделали, а тут шоу
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16.09.2021 20:13 Відповісти
ОПУЙЛЕТЬ!!! ОПУщенный зрадою офис ПРинуждает судей к реформам
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16.09.2021 20:40 Відповісти
Судьи на встрече в ОП пообещали продолжить реформу- ХА-ХА-ХА
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16.09.2021 20:43 Відповісти
У Тупицького, Вовка та Портнова згоду отримали?? Малюск - це потужно, майже як Ківа...
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16.09.2021 20:53 Відповісти
обіцяти не означає одружитися
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16.09.2021 22:02 Відповісти
Обіцяти-то не значить одружитись.
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16.09.2021 22:52 Відповісти
А президента Зеленського на цьому зібранні не було?! Погана ознака. Є висока вірогідність, що провалять реформу. Видно, що не хоче Зеленський очолювати те, що завідомо провалиться
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17.09.2021 00:26 Відповісти
Міг би ж Зеля прийти як його персонаж Голоборотько на це зібрання і просто сказати, що такі ваші паскудні суддівські мутилова призведуть до того, що колективний захід нам допомагати перестане, а це в той час, коли ворог біля кордонів бряцає зброєю і все може перетворитись на чечню-афганістан, що рішати вже з вами не буде кому! а тому, вас, якщо будете саботувати далі, вважатимемо держзрадниками і ворогами держави. Проект рішення РНБО вже про це є! Впакуємо всіх пиками в асфальт і не подивимось що в мантіях. А ось посли, які тут сидять, попросять уряди своїх країн щоб понаходили ваші грошенята які ви наникали за кордоном і наклали на них арешти, а там ви вже не порішаєте нічого! Думаю, піджали би хвости і швиденько за все би проголосували як треба!
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17.09.2021 00:35 Відповісти
95 Квартал в Жизнь!!!

Прикалываются!!!
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17.09.2021 02:32 Відповісти
С каких это пор судьи должны ходить к власти "на ковёр", да ещё что-то ей обещать?!
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17.09.2021 03:08 Відповісти
Обицянка цяцянка а дураку радисть.
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17.09.2021 07:05 Відповісти
Домовилися ще в пятеро підняти стражденним "реформаторам" зарплату за рахунок платників податків, на яких потім будуть класти, виносячи неправомірні рішення?? Бо що це за зарплата в мільйон гривень на рік в районному суді? Давайте 5 мільйонів, а для 200 "найреформатніших реформаторів" з ВСУ - всі 20
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17.09.2021 07:49 Відповісти
Одни мерзавцы (ЗЕлупа Янелох, д*Ермак и Ко) пытаются взять мафию "судей" под свой полный контроль, а другие мерзавцы ("судьи") пытаются сохранить свою главную привилегию - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
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17.09.2021 08:05 Відповісти
 
 