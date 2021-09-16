Судді на зустрічі в ОП пообіцяли продовжити реформу
Представники Верховного Суду і Ради суддів, депутати та іноземні дипломати обговорили судову реформу на засіданні в Офісі Президента.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
У зустрічі взяли участь заступник голови ОП Андрій Смирнов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Комісії з питань правової реформи при президенті, народний депутат Сергій Іонушас, міністр юстиції Денис Малюська, голова НАЗК Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів Богдан Моніч, посли країн Великої сімки та ЄС.
Учасники зустрічі домовилися, що Рада суддів продовжить роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Голова РСУ Моніч запевнив, що "Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо".
Учасники підписали спільну заяву. Вони наполягають на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У заяві зазначено, що учасники наради "категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".
Як повідомлялося, на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.
Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи.
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там скоро віртуальна місія МВФ приїде, отже саме час "активно реформувати" суди)
он Моніч аж пообіцяв таки піднатужитись і таки вибрати, якщо не помиляюсь, аж 3 людини в ту комісію))))) от прям раніше не виходило, а зараз, після такої роботи на Банковій у нього все вийде))) зможе і виконає закон!)))))
Мудрому нариду приготовить кошельки.
скорее всего этот дружный коллектив отработал для послов)
потому что что? частники встречи договорились, что Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Источник:
хотели б то сделали, а тут шоу
Прикалываются!!!