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Новости Судебная реформа
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Диалог по реформированию ВСП конструктивен, мы услышали от всех сторон стремление провести реформу, - заявление послов стран G7 о судебной реформе

Диалог по реформированию ВСП конструктивен, мы услышали от всех сторон стремление провести реформу, - заявление послов стран G7 о судебной реформе

Послы G7 назвали диалог в Офисе президента по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) конструктивным, услышали от всех сторон единодушное стремление провести реформу ВСП.

"Послы G7 были рады присоединиться к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебными органами о реформировании Высшего совета правосудия, организованном Офисом президента. Послы услышали от всех сторон, включая единодушное стремление Украины провести реформу ВСП", - говорится в сообщении послов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Послы G7 подчеркнули, что реформа ВСП- историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которой заслуживают.

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"Послы призвали Совет судей и всех партнеров Украины обеспечить скорейшее выдвижение экспертов Украины для работы в Совете по этике ВСП", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы подчеркнули международную поддержку реформирования ВСП в соответствии с законами, принятыми Верховной Радой в июле, включая предоставление высококвалифицированных международных экспертов для Совета по этике, которые будут работать вместе с украинскими коллегами после их назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы. Думаю, он сдержит слово, - Шабунин

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Офисе президента прошла посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Участники приняли совместное заявление.

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская считает, что Совет судей Украины (ССУ) никоим образом не нарушил закон из-за того, что не смог с первого раза избрать своих представителей в Этический совет Высшего совета правосудия.

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Автор: 

G7 (833) судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) Офис Президента (1792)


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Топ комментарии
+4
заяви про стрємлєніє....енто супєр.
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16.09.2021 20:48
+4
Лялька на завжди лишиться лялькою ,можливе лише зміна ролі ,згідно сценарія !!)))
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16.09.2021 20:56
+3
Прагнути і робити ,це різні речі !!! )))
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16.09.2021 20:53
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заяви про стрємлєніє....енто супєр.
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16.09.2021 20:48 Ответить
Прагнути і робити ,це різні речі !!! )))
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16.09.2021 20:53 Ответить
это примерно как нам привозят из заграничных вояжей "величайшего" декларации о намерениях инвестировать инвестиции в инвест-няню)
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16.09.2021 20:59 Ответить
Данишевский не нарушил закон, НО И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ! на хрена ты там сидишь?
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16.09.2021 20:48 Ответить
Зеленский превращается в фюрера.
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16.09.2021 20:49 Ответить
Лялька на завжди лишиться лялькою ,можливе лише зміна ролі ,згідно сценарія !!)))
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16.09.2021 20:56 Ответить
Ви ще вірите!? ДАРЕМНО
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16.09.2021 20:54 Ответить
То тчо Зеля ******* не дорого возьмёт мы давно знаем...
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16.09.2021 21:04 Ответить
А Тупицький з Вовком та Портновим згодні? Треба ще Чауса делегувати до ВРП, як експерта по доброчесності від ОП та вьязня волі для підвищення авторитету суду!
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16.09.2021 21:09 Ответить
США и ЕС давно пора создать подобие списка Магнитского для украинских чиновников/судей/политиков. Эти по другому не понимают.
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16.09.2021 21:25 Ответить
Опять обманули послов ЕС и США.
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16.09.2021 21:35 Ответить
судьи, выгоняйте воров, а то многие их вас улетят на Ростов. По миру вы не полетаете - выловят.
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17.09.2021 03:39 Ответить
пообещать не значит женится
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17.09.2021 03:57 Ответить
 
 