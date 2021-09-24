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Новости Судебная реформа
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Послы G7 прекрасно понимают, что происходит саботаж судебной реформы, - ЦПК

Послы G7 прекрасно понимают, что происходит саботаж судебной реформы, - ЦПК

Послы стран "Большой семерки" понимают, что Совет судей хочет заблокировать судебную реформу.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Реакция послов стран Большой семерки на саботаж судебной реформы. Дипломаты все прекрасно понимают. Попытки судебной мафии руками Совета судей заблокировать ключевую реформу очевидны для всех. Сколько бы глава Совета Судей не притворялся, что не блокирует реформу. Выполните положения и испытывайте терпение украинцев и наших союзников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" призвали обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия.

Читайте: Корабль уже второй судебной реформы Зеленского летит на скалы: это грозит волной народного гнева, после очередной Врадиевки, - Жернаков

Автор: 

G7 (833) судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+10
при Порохе был реформирован только Верховный Суд.
есть нарекания на работу Верховного суда? или ты по тупости своей их вообще не различаешь?
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24.09.2021 11:13
+9
Может надо уже ввести против судейской мафии санкции - запрет въезда в ЕС, США и другие цивилизованные страны, арестовать недвижимость и деньги в банках. А то они привыкли издеваться над украинским народом, а теперь уже издеваются над послами
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24.09.2021 11:32
+8
правильно, зебил - сходи и оплати комувналук от вислюка оманського
єто при Порошенко платили ВСЕМ субсидии, если расходы на комуналук были выше 12%.. а теперь - всё, эпоха зубожиння закинчилася - плати сам, твой осел оманский отменил субсидии
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24.09.2021 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Ну це кореша вови і пеці, їм все одно хто президент, вовк це не раз пояснював.
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24.09.2021 10:47 Ответить
Только Вовы и Пети? Аха-ха-ха... Все справедливо, лох должен страдать!
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24.09.2021 10:51 Ответить
при Порохе был реформирован только Верховный Суд.
есть нарекания на работу Верховного суда? или ты по тупости своей их вообще не различаешь?
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24.09.2021 11:13 Ответить
зебил, ты совсем тупой со своей методичкой от подоляка, просто поверь
может тебе напомнить как коломойша и прочие "банкиры" грабили Украину, выводя десятки млрд.долл - за рубеж?
а может напомнить как коломойша ограбил Приватбанк в октябре2014..января2015 на 5.5 млрд.долл, обвалив курс гривны с 12 до 40? Более того, украл он через офшорные счета в т.ч. и зеЛоха и его квартала95..

после пустой казны, разграбленной овощем, после начала войны на востоке Украины и оккупации Крыма бородатая бабушка зели угрожает банкротством свуоего же банка после вывода всех финансов за рубеж. Если бы тогда рухнул бы Приват, то еще неизвестно чей был бы Киев, и не гуляли бы по Хрещатику кадыровцы. Тогда спасла приватизация с гарантией государства обманутым вкладчикам. Так что бородатую бабушку по хорошему надо судить за финансовую диверсию против государства как минимум.
Еще, помнится, бородатая бабушка обмолвилась как-то кажется в 13-м или 14-м году: "Да если я захочу, я положу всю финансовую систему Украины!" Так что пока оно живое и трепыхается -- добра от него не жди.
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24.09.2021 13:11 Ответить
"а может напомнить как коломойша ограбил Приватбанк в октябре2014..января2015 на 5.5 млрд.долл, обвалив курс гривны с 12 до 40?" - напомните, пожалуйста. Или как говорят порохоботы: "где можно посмотреть решение суда?".
И сразу напомните, кто отвечает за за монетарную политику, и кто был главой НБУ?
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24.09.2021 13:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=onYFLMTFhYk

Поки ми воювали - Порошенко грабував країну. <********* награбоване.

но для зебилов это СЛИШКОМ сложно))
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24.09.2021 13:30 Ответить
Петя он такой, он везде, трепещите лохи трускавецкие!!!
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24.09.2021 11:28 Ответить
правильно, зебил - сходи и оплати комувналук от вислюка оманського
єто при Порошенко платили ВСЕМ субсидии, если расходы на комуналук были выше 12%.. а теперь - всё, эпоха зубожиння закинчилася - плати сам, твой осел оманский отменил субсидии
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24.09.2021 12:46 Ответить
Ви не понімаЄтЄ. То другоЄ.
"Гордому" нарідові було гидко отримувати субсидії. Вони вимагали зниження тарифів.
Тепер ні низьких тарифів, ні субсидій. І винен в цьому... Порошенко.
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24.09.2021 13:05 Ответить
А представителям гордого народа - депутатам и чиновникам, брать субсидии не гидко .. Они не из народа .. наверное
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24.09.2021 13:24 Ответить
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24.09.2021 13:42 Ответить
"платили ВСЕМ субсидии" - мне не платили.
"осел оманский отменил субсидии" - их давно нужно было убрать. Это хорошая возможность воровать бюджетные деньги.
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24.09.2021 13:40 Ответить
о том как Зебилы "работают" уже скоро почувствуем:

-В проекте госбюджета на 2022 год правительство пошло на кардинальный шаг: размер минимальной зарплаты фактически заморозили, в расходах на пенсии не предусмотрели обещанную индексацию, деньги на субсидии урезали. Министр финансов Сергей Марченко на вопрос депутатов, почему же рост инфляции в разы обгонит темпы роста минималки, ответил кратко, мол, все цифры внимательно просчитаны и сбалансированы. Настоящая же причина "бюджета урезания" - миссия https://www.imf.org/en/home МВФ , которая начала свою работу в Украине.Чтобы получить кредит, https://www.kmu.gov.ua/ Кабмин решил пойти на уступки кредитору и не стал ощутимо повышать социальные стандарты. И это при условии, когда по их же прогнозам цены в следующем году вырастут на 6,2%.

В 2022-м цены в Украине вырастут на 7,3%, а минимальная зарплата всего на 3%. В такой ситуации речь идет даже не о "замораживании" соцстандартов. Те, кто живет с минимальной зарплатой, а это в первую очередь бюджетники, станут значительно беднее
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24.09.2021 12:50 Ответить
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24.09.2021 13:37 Ответить
От просто цікаво, це принципова упоротість, чи робота така зЕбільна?
2019 рік. Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
Те ж самісіньке, що й з "антиогігархічним законом"
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24.09.2021 12:59 Ответить
Тупое животное ,начни читать какие то книги ,только не переписку Энгельса с Каутским ...
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24.09.2021 17:22 Ответить
Да если эти законы пишут разные Кивы .. Хорошо хоть не Гивы .. Да и профеССионал Портнов им нашептывает, как развалить государство Украину посредством таких «рефорем» ...
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24.09.2021 13:29 Ответить
Рашистский фуфлогон,в сад, в сад...
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24.09.2021 17:12 Ответить
ну это же судейская ветвь власти.. и, например, призывать к физическому воздействию на судей - это призывать к свержению власти.. или нет.. там же по Конституции вроде как народ Украины и есть власть.. и если народ решить поподвешивать нерадивых чинуш (например судей) на столбиках, то получается, это власть народа (единственная изначально лигитимная власть) просто порядок наводит.. ну приводит в чувство нанятых нерадивых чинуш, коие плохо выполняют работу, на которую их наняла власть (читай - народ).
Мне кажется, это был бы более веселый и более быстрый способ проведения реформ.. не только судебной системы.
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24.09.2021 11:07 Ответить
Изначально в 2014 году так и было. Пока не пришло парашеко с шокиными, грановскими, свинарчуками, косюками и прочим мусором. А у этих - верховенство права всегда на их стороне. Они - воруют, а у судей машинки меняются и этажи - достраиваются. Вру? Смотрим в гугл особнячок импотента луценко. Электрик - хенплокулол. Наколядовало при пеце. 900 кв.метров
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24.09.2021 11:25 Ответить
а я считаю, что судьи должны стать выборными. по крайней мере, выбирать нужно глав районных, городских и выше судов, по результатам работы на месте простого судьи.

Чтобы люди видели - как судья рассматривал дело, был ли справедлив, читывал ли отягчающие (рецедив, алкоголь) или смягчающие (службу в АТО, волонтерство, самозащита) обстоятельства.

И сколько раз сваливал на больничный при малейшей опасности что придется разбирать резонансное дело.
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24.09.2021 11:15 Ответить
а толку? люди выбирают местных глав за красивые слова, а потом орут про коррупцию))
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24.09.2021 12:52 Ответить
Ну собаки теж чудово все розуміють, АЛЕ СКАЗАТИ НЕ МОЖУТЬ
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24.09.2021 11:26 Ответить
Может надо уже ввести против судейской мафии санкции - запрет въезда в ЕС, США и другие цивилизованные страны, арестовать недвижимость и деньги в банках. А то они привыкли издеваться над украинским народом, а теперь уже издеваются над послами
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24.09.2021 11:32 Ответить
это ты что ли горел, мазь кацапская?
помнится, ты тогда по Цензору скакало и защищало януковоща, орало про "хунту" - повторяя кремлевские методички.
ТОЧНО это же ты делаешь и сейчас
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24.09.2021 12:49 Ответить
Да закрой ты уже своЁ вонючее брехливое е....рот ,животное злобное и тупое . Ты хрюсская ботва или местный ватный длбб?
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24.09.2021 17:33 Ответить
Судебная мафия есть, саботаж проукраинских реформ проводится. Портнов, который убежал при 5-м, вернулся при полшестом, ... Каломойский также вернулся - судов не боится..
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24.09.2021 12:28 Ответить
 
 