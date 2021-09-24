Послы G7 прекрасно понимают, что происходит саботаж судебной реформы, - ЦПК

Послы стран "Большой семерки" понимают, что Совет судей хочет заблокировать судебную реформу.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Реакция послов стран Большой семерки на саботаж судебной реформы. Дипломаты все прекрасно понимают. Попытки судебной мафии руками Совета судей заблокировать ключевую реформу очевидны для всех. Сколько бы глава Совета Судей не притворялся, что не блокирует реформу. Выполните положения и испытывайте терпение украинцев и наших союзников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" призвали обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия.

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