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Послы G7 прекрасно понимают, что происходит саботаж судебной реформы, - ЦПК
Послы стран "Большой семерки" понимают, что Совет судей хочет заблокировать судебную реформу.
Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Реакция послов стран Большой семерки на саботаж судебной реформы. Дипломаты все прекрасно понимают. Попытки судебной мафии руками Совета судей заблокировать ключевую реформу очевидны для всех. Сколько бы глава Совета Судей не притворялся, что не блокирует реформу. Выполните положения и испытывайте терпение украинцев и наших союзников", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" призвали обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия.
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+10 Олег Беляков #413192
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есть нарекания на работу Верховного суда? или ты по тупости своей их вообще не различаешь?
может тебе напомнить как коломойша и прочие "банкиры" грабили Украину, выводя десятки млрд.долл - за рубеж?
а может напомнить как коломойша ограбил Приватбанк в октябре2014..января2015 на 5.5 млрд.долл, обвалив курс гривны с 12 до 40? Более того, украл он через офшорные счета в т.ч. и зеЛоха и его квартала95..
после пустой казны, разграбленной овощем, после начала войны на востоке Украины и оккупации Крыма бородатая бабушка зели угрожает банкротством свуоего же банка после вывода всех финансов за рубеж. Если бы тогда рухнул бы Приват, то еще неизвестно чей был бы Киев, и не гуляли бы по Хрещатику кадыровцы. Тогда спасла приватизация с гарантией государства обманутым вкладчикам. Так что бородатую бабушку по хорошему надо судить за финансовую диверсию против государства как минимум.
Еще, помнится, бородатая бабушка обмолвилась как-то кажется в 13-м или 14-м году: "Да если я захочу, я положу всю финансовую систему Украины!" Так что пока оно живое и трепыхается -- добра от него не жди.
И сразу напомните, кто отвечает за за монетарную политику, и кто был главой НБУ?
Поки ми воювали - Порошенко грабував країну. <********* награбоване.
но для зебилов это СЛИШКОМ сложно))
єто при Порошенко платили ВСЕМ субсидии, если расходы на комуналук были выше 12%.. а теперь - всё, эпоха зубожиння закинчилася - плати сам, твой осел оманский отменил субсидии
"Гордому" нарідові було гидко отримувати субсидії. Вони вимагали зниження тарифів.
Тепер ні низьких тарифів, ні субсидій. І винен в цьому... Порошенко.
"осел оманский отменил субсидии" - их давно нужно было убрать. Это хорошая возможность воровать бюджетные деньги.
-В проекте госбюджета на 2022 год правительство пошло на кардинальный шаг: размер минимальной зарплаты фактически заморозили, в расходах на пенсии не предусмотрели обещанную индексацию, деньги на субсидии урезали. Министр финансов Сергей Марченко на вопрос депутатов, почему же рост инфляции в разы обгонит темпы роста минималки, ответил кратко, мол, все цифры внимательно просчитаны и сбалансированы. Настоящая же причина "бюджета урезания" - миссия https://www.imf.org/en/home МВФ , которая начала свою работу в Украине.Чтобы получить кредит, https://www.kmu.gov.ua/ Кабмин решил пойти на уступки кредитору и не стал ощутимо повышать социальные стандарты. И это при условии, когда по их же прогнозам цены в следующем году вырастут на 6,2%.
В 2022-м цены в Украине вырастут на 7,3%, а минимальная зарплата всего на 3%. В такой ситуации речь идет даже не о "замораживании" соцстандартов. Те, кто живет с минимальной зарплатой, а это в первую очередь бюджетники, станут значительно беднее
2019 рік. Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
Те ж самісіньке, що й з "антиогігархічним законом"
Мне кажется, это был бы более веселый и более быстрый способ проведения реформ.. не только судебной системы.
Чтобы люди видели - как судья рассматривал дело, был ли справедлив, читывал ли отягчающие (рецедив, алкоголь) или смягчающие (службу в АТО, волонтерство, самозащита) обстоятельства.
И сколько раз сваливал на больничный при малейшей опасности что придется разбирать резонансное дело.
помнится, ты тогда по Цензору скакало и защищало януковоща, орало про "хунту" - повторяя кремлевские методички.
ТОЧНО это же ты делаешь и сейчас