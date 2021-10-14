Зеленский обсудил урегулирование на Донбассе с послами стран G7
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Запорожье ровел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил у себя в Твиттере.
"Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки". Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины", - написал президент.
Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн "Великої сімки" #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021
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иди зеЛох офшорный курнул, и на енго накатило как он "обсуждает в Запорожье"
Моніка ЗЕЛЕНСЬКІ...
КАКА РАЗНІЦА !!!
Да и продажи его "шоу" в рашку - расея может отменить, бо обидится..
Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...
ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
https://www.youtube.com/watch?v=TTDmhQx3fDE
шмаркля,
**********,
гідрант,
клоун,
сцикля,
зелупа,
віслюк оманський,
моніка зеленські,
членограй,
торчок,
зеро,
янелох.
«А» : Апокалиптическая катаклизьма, артикль, (2)
«Б»: Блазень, Бубочка, Буратинка, Булавоносний клоун, «Бронепамперс», Бзделенский, Бубонная Чумочка, Бронетерпец, Большая Потерпилла, Барановирус, Большая(Главнейшая) зелёная крыса, «Бідося з відосями», Бєдосік, Баба-да, (14).
«В» : «Воно», Вінценосний нарік, Вова Мясорубкин, ВаЗЕлін, Владімір Ссанич, Вофка ********, Відкенгурований булавотримач, «Великий *******», «Великий зелёный Жабоквак», Вошдь зебилов, «Вовка Аравийский», Вовка Віслюк, Владимир Александрович Лоботомир-Зеленский, Велосипедний «Гетьман», Всадник Велосипеда,
«ВсесвітньоПотерпілий», « Вава», Верховный Потерпевший, *************, Ваваций Терпеций, ваЗЕлиний, Владимир Бенин, Вова Ермакова, Верховный Фуфлометатель (толкатель), Вова Мендельвошь, Вова Лісапед, «Вошка», Вовка Ідивсракуйський, (28).
«Г» :Гнидёныш, Гидрант. Говнокомандуючий, Господин Обещалкин, Генераліссімус шаурмянський, Горлум, Главноуклоняющийся, Гнусавый, «Говнюк **************», Голосраченко, Гидрант Ссаныч, Главсервант, ГринПоц, граф Дякуладужедякула, «ГлавЗЕсранец», Голохвастов, (16).
«Д» : деЗЕртир(1).
«Ж» : Жабеня (1).
«З» :Злобний гном. (автор - "співаючий дальнобійник", Вадим Дубовський),Злобный карлик. ЗЕлупа, ЗЕЛЕбобик, Зезаморыш, ЗЕфсбобик, ЗЕтермос, **********, Зелёная сопля, ЗЕлений Шаурмян, ЗЕлений бідоносець, ЗЕбубочка, ЗЕлене недорозуміння, ЗЕдебил, Зеленый миротворець, Зелёный попугай, «Заднеприводной», Зеленосопельный Блазень, Зелёный велосипедист Апокалипсиса, Зеленосопельный Бедоносец, ЗЕгенерат,
ЗЕйолоп, Зеро, ЗЕщекант, Зелупатор, Зелёный Хайпер, Зелёный пророк «халявы», «Зелений недоносок», ЗЕуляйтер, (29)
«И» : Ишак Оманский (1).
«К» : Клован, Крошка Цахес, «Коронованый Осёл», Король-Віслюк, КакаяРазница Коломойшевич», «Кретин-Карантин», Кварталчук, Капитан ВРУНЗЕЛЬ, (8).
«Л» : «Лизун», лорд шмаркля, Лисапедный балабол,(3)
«М» : Маскарабоз (узб. - "клоун"), Моника ЗЕлински, "Моніка Олександрівна» (Виключно застосовується, позаочі, в ОПУ), Моня неЛох, Маланець криворізький, Моника Коломойского, Моника Оманская, Маленькое зелёное ЧМО (8).
«Н» : НаноБуонапарте, Наполеончик, Непорозуміння, Нарік, Наркет, «НеЛох-42»,
«НаПианиноЧленомИгратель» (7)
«О» : Опарыш, Осёл Оманский, Ослобородько, Ослик Апокалипсиса, Оманская зелёная личинка, Обердристун, (6).
«П» :Паяц, Пародія на президента, Полшестой, **********, ПреЗЕдент, ПерЗЕдент, ***********, Писсюанист, ПреЗЕдент Голосрачко, прищелент, пассажир, писюнковый роялист, прокладка пиджака, потерписимус, передоЗЕнт, Повелитель «Сказочной *********», Промокашка (17).
«Р» : Рояльный членовиртуоз (1).
«С» : Скоморох, Сцицерон, Сучехвостий **********. (авт. - Поярков), «Сеньйор Уманский Иерусалим», 42годика, Сциркуль, Сиплый сифилитик, (7).
«Т» : Трускавецький акамедик, Трускавецький професор, Тля зелёная, терповный говнокомандующий, терпинатор, «Торчок», Телепузик, Тамагочи, (8)
«Ф» :Фарбований Лис. (із І. Франко), «Французський фантаст» (Гондон), (2).
«Х» : Хрипатый, Хриплокрыс, ********, (3).
«Ч» : Членомкомандуючий, Членограй І, Велиий і Неповторний, «Чинарик» (с детства, «мелкий, вонючий, злопамятный»), Четыреждыуклонист, чумная Бубочка, (5).
«Ш»: Шут, ШимпанЗЕ, Шмаркля, Шаурмоїд, «Шейх Бабломойский», «Шлимазл» (евр.) - «патологический неудачник»…, шаурмен (6)
«Щ» : Щеля, Щеря, (2).
«Я» : ЯнеЛох, ЯНелох Оманский, Верховный ЯнеЛох (3).,