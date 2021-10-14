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Зеленский обсудил урегулирование на Донбассе с послами стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Запорожье ровел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил у себя в Твиттере.

"Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки". Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины", - написал президент.

Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн "Великої сімки" #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно скорейшее принятие Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок, - послы G7

Автор: 

G7 (837) Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+6
а послы Г7 что, тоже поехали в Запорожье?
иди зеЛох офшорный курнул, и на енго накатило как он "обсуждает в Запорожье"
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14.10.2021 15:42
+6
Но при всем этом , так не разу и не заявил о России, как стороне конфликта. Все время, -та сторона.
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14.10.2021 15:44
+6
это лишь малая часть..)

«А» : Апокалиптическая катаклизьма, артикль, (2)
«Б»: Блазень, Бубочка, Буратинка, Булавоносний клоун, «Бронепамперс», Бзделенский, Бубонная Чумочка, Бронетерпец, Большая Потерпилла, Барановирус, Большая(Главнейшая) зелёная крыса, «Бідося з відосями», Бєдосік, Баба-да, (14).
«В» : «Воно», Вінценосний нарік, Вова Мясорубкин, ВаЗЕлін, Владімір Ссанич, Вофка ********, Відкенгурований булавотримач, «Великий *******», «Великий зелёный Жабоквак», Вошдь зебилов, «Вовка Аравийский», Вовка Віслюк, Владимир Александрович Лоботомир-Зеленский, Велосипедний «Гетьман», Всадник Велосипеда,
«ВсесвітньоПотерпілий», « Вава», Верховный Потерпевший, *************, Ваваций Терпеций, ваЗЕлиний, Владимир Бенин, Вова Ермакова, Верховный Фуфлометатель (толкатель), Вова Мендельвошь, Вова Лісапед, «Вошка», Вовка Ідивсракуйський, (28).
«Г» :Гнидёныш, Гидрант. Говнокомандуючий, Господин Обещалкин, Генераліссімус шаурмянський, Горлум, Главноуклоняющийся, Гнусавый, «Говнюк **************», Голосраченко, Гидрант Ссаныч, Главсервант, ГринПоц, граф Дякуладужедякула, «ГлавЗЕсранец», Голохвастов, (16).

«Д» : деЗЕртир(1).

«Ж» : Жабеня (1).
«З» :Злобний гном. (автор - "співаючий дальнобійник", Вадим Дубовський),Злобный карлик. ЗЕлупа, ЗЕЛЕбобик, Зезаморыш, ЗЕфсбобик, ЗЕтермос, **********, Зелёная сопля, ЗЕлений Шаурмян, ЗЕлений бідоносець, ЗЕбубочка, ЗЕлене недорозуміння, ЗЕдебил, Зеленый миротворець, Зелёный попугай, «Заднеприводной», Зеленосопельный Блазень, Зелёный велосипедист Апокалипсиса, Зеленосопельный Бедоносец, ЗЕгенерат,
ЗЕйолоп, Зеро, ЗЕщекант, Зелупатор, Зелёный Хайпер, Зелёный пророк «халявы», «Зелений недоносок», ЗЕуляйтер, (29)
«И» : Ишак Оманский (1).

«К» : Клован, Крошка Цахес, «Коронованый Осёл», Король-Віслюк, КакаяРазница Коломойшевич», «Кретин-Карантин», Кварталчук, Капитан ВРУНЗЕЛЬ, (8).
«Л» : «Лизун», лорд шмаркля, Лисапедный балабол,(3)
«М» : Маскарабоз (узб. - "клоун"), Моника ЗЕлински, "Моніка Олександрівна» (Виключно застосовується, позаочі, в ОПУ), Моня неЛох, Маланець криворізький, Моника Коломойского, Моника Оманская, Маленькое зелёное ЧМО (8).
«Н» : НаноБуонапарте, Наполеончик, Непорозуміння, Нарік, Наркет, «НеЛох-42»,
«НаПианиноЧленомИгратель» (7)
«О» : Опарыш, Осёл Оманский, Ослобородько, Ослик Апокалипсиса, Оманская зелёная личинка, Обердристун, (6).
«П» :Паяц, Пародія на президента, Полшестой, **********, ПреЗЕдент, ПерЗЕдент, ***********, Писсюанист, ПреЗЕдент Голосрачко, прищелент, пассажир, писюнковый роялист, прокладка пиджака, потерписимус, передоЗЕнт, Повелитель «Сказочной *********», Промокашка (17).

«Р» : Рояльный членовиртуоз (1).
«С» : Скоморох, Сцицерон, Сучехвостий **********. (авт. - Поярков), «Сеньйор Уманский Иерусалим», 42годика, Сциркуль, Сиплый сифилитик, (7).
«Т» : Трускавецький акамедик, Трускавецький професор, Тля зелёная, терповный говнокомандующий, терпинатор, «Торчок», Телепузик, Тамагочи, (8)
«Ф» :Фарбований Лис. (із І. Франко), «Французський фантаст» (Гондон), (2).

«Х» : Хрипатый, Хриплокрыс, ********, (3).
«Ч» : Членомкомандуючий, Членограй І, Велиий і Неповторний, «Чинарик» (с детства, «мелкий, вонючий, злопамятный»), Четыреждыуклонист, чумная Бубочка, (5).

«Ш»: Шут, ШимпанЗЕ, Шмаркля, Шаурмоїд, «Шейх Бабломойский», «Шлимазл» (евр.) - «патологический неудачник»…, шаурмен (6)

«Щ» : Щеля, Щеря, (2).
«Я» : ЯнеЛох, ЯНелох Оманский, Верховный ЯнеЛох (3).,
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14.10.2021 15:59
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а послы Г7 что, тоже поехали в Запорожье?
иди зеЛох офшорный курнул, и на енго накатило как он "обсуждает в Запорожье"
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14.10.2021 15:42 Ответить
Володимир ЛЕВІНСКІ,
Моніка ЗЕЛЕНСЬКІ...
КАКА РАЗНІЦА !!!
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14.10.2021 15:51 Ответить
Но при всем этом , так не разу и не заявил о России, как стороне конфликта. Все время, -та сторона.
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14.10.2021 15:44 Ответить
зеленский боится что перестанет получать финансирование от минобороны рф на съемки сериалов для зебилов..
Да и продажи его "шоу" в рашку - расея может отменить, бо обидится..
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14.10.2021 15:46 Ответить
Патріотичний чи аморальний? За період 2014 - 2019 років президент України Володимир Зеленський, компанії якого раптово згорнули свою діяльність в Україні, незрозумілим чином заробив 15 мільйонів. А злісний уклоніст від служби в Армії в найтяжчі роки війни ще й ухилявся від сплати податків
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14.10.2021 16:05 Ответить
Запам'ятайте, що Україна і її нинішня влада - діаметрально протилежні суб'єкти права! Не путайте і не підміняйте одне другим.

Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...

ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
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14.10.2021 16:06 Ответить
Юрист Лапин: Вопрос НЕ В ОФШОРАХ... Почему не говорят о настоящих преступлениях Зеленского!

https://www.youtube.com/watch?v=TTDmhQx3fDE
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14.10.2021 16:21 Ответить
Прийшлось зустрітися на ланчі , бо посли не знають що таке шашличанч із шаурманчем.
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14.10.2021 15:46 Ответить
ланч провів? *****, наркота ти ти вже нажерешся?!
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14.10.2021 16:04 Ответить
У Вови черево - не дерево , далі сорочки не піде.
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14.10.2021 16:24 Ответить
Встречи проводить нужно. И чаще. Иначе все забудется.
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14.10.2021 15:50 Ответить
Обіцянки-цяцянки від торчка генеруються з такою швидкістю, що вже ніхто не пам'ятає, що воно обіцяло декілька місяців тому.
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14.10.2021 15:55 Ответить
Яких тільки заслужених титулів не має у зеленського:
шмаркля,
**********,
гідрант,
клоун,
сцикля,
зелупа,
віслюк оманський,
моніка зеленські,
членограй,
торчок,
зеро,
янелох.
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14.10.2021 15:52 Ответить
это лишь малая часть..)

«А» : Апокалиптическая катаклизьма, артикль, (2)
«Б»: Блазень, Бубочка, Буратинка, Булавоносний клоун, «Бронепамперс», Бзделенский, Бубонная Чумочка, Бронетерпец, Большая Потерпилла, Барановирус, Большая(Главнейшая) зелёная крыса, «Бідося з відосями», Бєдосік, Баба-да, (14).
«В» : «Воно», Вінценосний нарік, Вова Мясорубкин, ВаЗЕлін, Владімір Ссанич, Вофка ********, Відкенгурований булавотримач, «Великий *******», «Великий зелёный Жабоквак», Вошдь зебилов, «Вовка Аравийский», Вовка Віслюк, Владимир Александрович Лоботомир-Зеленский, Велосипедний «Гетьман», Всадник Велосипеда,
«ВсесвітньоПотерпілий», « Вава», Верховный Потерпевший, *************, Ваваций Терпеций, ваЗЕлиний, Владимир Бенин, Вова Ермакова, Верховный Фуфлометатель (толкатель), Вова Мендельвошь, Вова Лісапед, «Вошка», Вовка Ідивсракуйський, (28).
«Г» :Гнидёныш, Гидрант. Говнокомандуючий, Господин Обещалкин, Генераліссімус шаурмянський, Горлум, Главноуклоняющийся, Гнусавый, «Говнюк **************», Голосраченко, Гидрант Ссаныч, Главсервант, ГринПоц, граф Дякуладужедякула, «ГлавЗЕсранец», Голохвастов, (16).

«Д» : деЗЕртир(1).

«Ж» : Жабеня (1).
«З» :Злобний гном. (автор - "співаючий дальнобійник", Вадим Дубовський),Злобный карлик. ЗЕлупа, ЗЕЛЕбобик, Зезаморыш, ЗЕфсбобик, ЗЕтермос, **********, Зелёная сопля, ЗЕлений Шаурмян, ЗЕлений бідоносець, ЗЕбубочка, ЗЕлене недорозуміння, ЗЕдебил, Зеленый миротворець, Зелёный попугай, «Заднеприводной», Зеленосопельный Блазень, Зелёный велосипедист Апокалипсиса, Зеленосопельный Бедоносец, ЗЕгенерат,
ЗЕйолоп, Зеро, ЗЕщекант, Зелупатор, Зелёный Хайпер, Зелёный пророк «халявы», «Зелений недоносок», ЗЕуляйтер, (29)
«И» : Ишак Оманский (1).

«К» : Клован, Крошка Цахес, «Коронованый Осёл», Король-Віслюк, КакаяРазница Коломойшевич», «Кретин-Карантин», Кварталчук, Капитан ВРУНЗЕЛЬ, (8).
«Л» : «Лизун», лорд шмаркля, Лисапедный балабол,(3)
«М» : Маскарабоз (узб. - "клоун"), Моника ЗЕлински, "Моніка Олександрівна» (Виключно застосовується, позаочі, в ОПУ), Моня неЛох, Маланець криворізький, Моника Коломойского, Моника Оманская, Маленькое зелёное ЧМО (8).
«Н» : НаноБуонапарте, Наполеончик, Непорозуміння, Нарік, Наркет, «НеЛох-42»,
«НаПианиноЧленомИгратель» (7)
«О» : Опарыш, Осёл Оманский, Ослобородько, Ослик Апокалипсиса, Оманская зелёная личинка, Обердристун, (6).
«П» :Паяц, Пародія на президента, Полшестой, **********, ПреЗЕдент, ПерЗЕдент, ***********, Писсюанист, ПреЗЕдент Голосрачко, прищелент, пассажир, писюнковый роялист, прокладка пиджака, потерписимус, передоЗЕнт, Повелитель «Сказочной *********», Промокашка (17).

«Р» : Рояльный членовиртуоз (1).
«С» : Скоморох, Сцицерон, Сучехвостий **********. (авт. - Поярков), «Сеньйор Уманский Иерусалим», 42годика, Сциркуль, Сиплый сифилитик, (7).
«Т» : Трускавецький акамедик, Трускавецький професор, Тля зелёная, терповный говнокомандующий, терпинатор, «Торчок», Телепузик, Тамагочи, (8)
«Ф» :Фарбований Лис. (із І. Франко), «Французський фантаст» (Гондон), (2).

«Х» : Хрипатый, Хриплокрыс, ********, (3).
«Ч» : Членомкомандуючий, Членограй І, Велиий і Неповторний, «Чинарик» (с детства, «мелкий, вонючий, злопамятный»), Четыреждыуклонист, чумная Бубочка, (5).

«Ш»: Шут, ШимпанЗЕ, Шмаркля, Шаурмоїд, «Шейх Бабломойский», «Шлимазл» (евр.) - «патологический неудачник»…, шаурмен (6)

«Щ» : Щеля, Щеря, (2).
«Я» : ЯнеЛох, ЯНелох Оманский, Верховный ЯнеЛох (3).,
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14.10.2021 15:59 Ответить
янелох оманский.
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14.10.2021 16:12 Ответить
а вопрос вагнеровцев обсуждали?????
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14.10.2021 16:08 Ответить
посли йому втолковували, що він ідіот. Але в прес-релізі жопи написали "обговорили врегулювання"; цікаво, що посли погодились з формулюванням...
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14.10.2021 16:38 Ответить
А картина уже есть "Зеленский и послы"?
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14.10.2021 18:11 Ответить
 
 