Зеленский обсудил урегулирование на Донбассе с послами стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Запорожье ровел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил у себя в Твиттере.

"Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки". Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины", - написал президент.

Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн "Великої сімки" #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021

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