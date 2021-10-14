Приветствуем решимость президента Зеленского в проведении судебной реформы, - послы G7
Послы стран "Большой семерки" сегодня обсудили с президентом Владимиром Зеленским приоритеты и прогресс в сфере реформ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом послы "Большой семерки" сообщили в Twitter.
"Мы поприветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия без проволочек", - говорится в сообщении.
Президент обсудил с послами планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, демократическое развитие Украины, укрепление независимых антикоррупционных институтов, законодательство по скринингу иностранных инвестиций и конфликт на Донбассе.
Напомним, сегодня президент Зеленский в рамках поездки в Запорожье провел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".
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Нажаль, нарід повинен з'їсти це зелене лайно, що заварив, до останньої ложки. Інакше - знову по кругу: після крові героїв, розумний плебз неодмінно обирає якогось зека чи кловуна. І так сотні років. Всі ці зради, зашквари, дніще вже сприймається суспільством як належне. Нарід дивиться на все як на серіал. Україна на даний час проходить пік деградації суспільства.
Поднапряги свой умишко и вспомни про своего боХа, про то как он был членом СДПУ(о) Метверчины, министром иностранных дел в правительстве Овоща, министром экономики правительства Азирова, главой наб совета НБУ при Овоще.
Что память отшибло? В скудный умишко не помещается?!!
А ну ка напряги свой скудный умишко и осиль статтейку про "достойного Артурку Герасимова" из ПЕСа , про его корефана Безлера, который на камеру расстреливал пленных в Горловке.
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
з блатняками по фєні ботати це тобі до зелебобіків,вони тебе підтримають та зрозуміють.
Ну на тобі ще статтю з УП (доречі зараз нею володіє Поршенко)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/
Це ДОСТАТНЬО достовірно для тебе буде, хоча про що я...
І стосовно Герасимова.Так ця людина мені не імпонує,але не тим що тим там познаходив(та ще й давніми датами), а тим що має маєток за кордоном записаний на його дружину і не внесено це в його декларацію...а якщо так то це не порядна людина.І я не казав що всі хто в ЄС мені подобається і я їх поважаю,є і ті кого я не поважаю і вони можуть бути навіть в Свободі за яких я все своє життя голосую.
В сьогоднішні Раді є депутати яких поважають українські люди і це депутати в основній массі в ЄС,і один в Голосі мені імпонує,всі інші я до них відношусь просто нейтрально,тому що вони не вороги України але зі своїми негативними якостями які мені не подобаються.А всі інші фракції які зараз сидять в Раді треба просто повиганяти в рашку.
Те що мільярдер Порошенко стягнув коло себе купку бувших військових і прикрився гаслами АРМІЯМОВАВІРА, не відміняє той факт що ВІН винний у розвалі "Помаранчевой коаліції", коли пересварив між собою Ющенко і Тимошенко, тим самим привівши до влади Януковоча, наслідком правління якого стали втрача Криму і війна на Сході.
Так я при Януковочі голосував за Свободу, але підсумок "роботи" генпрокурора від Свободи Махницького, який не притягнув до відповідальності ЖОДНОГО РИГА, маніакальне бажання розхитати ситуацію в Україні, шляхом прийняття мовного закону, коли Фаріон з її висловлюваннями формувала образ "фашистів-бандерівців", зробили більше ніж усі пропагандони з-за "порєбріка".
Потім була Самопоміч (самонеміч), від них очікували дій, а вони лишилися балачками, які самі росипалися, що зараз трапляється з Голосом.
Україна хвора, але Порошенко п'ять років її не лікував, а тільки імітував процес, щоб викачати найбільше грошей з-за кордону на "реХформи", тому на виборах тому брехлові вже ніхто не повірив. Взагалі, замісць Зеленського міг бути буть хто (тільки не Бойко, якого Порошенко готував собі як зручного опонента для другого туру).
Те що робить "кловун" щонайменше залуговує поваги, за те що він не прогнувся перед "світовими лідерами", ні на крок не посунувся у імплемітації "Минських домовленностей", які за участю Порошенко нам нав'язали. Від чого горять дупи у Хутіна, Медведєва та інших керманичей паРашки
Мені тебе шкода тільки тому що з твоїх слів ти голосував за Свободу а тепер хвалиш зрадника)))Але думаюча людина ніколи б не проголосувала за ватного малороса який ганьбив країну ще тоді коли членом грав на піаніно,і я ніколи не повірю що ти який так дуже цікавишся політичною ситуацією в країні не міг про це не знати,а тому ніхто зі свободівців не віддав свій голос за клоуна але не тому що він клоун а тому що воно ворог України.І на сьогоднішній день я не здивований діями цього зрадника в кріслі президента,і кожного дня боюсь прокинутися одного дня в малоросії.
Що стосується тобою вище сказаного про Порошенка та Махницького я з тобою повністю згідний...тому і не пішов на другий тур виборів,а дарма тому що до влади прийшов зрадник.
А тому,на сьогоднішній день я бачу тільки одну партію в Раді яка дійсно проукраїнська і це ЄС,хоча до Голоса та Батьківщини я відношусь нейтрально і лише тому що там не буде лідара в наступних виборахї в президенти.І якщо на слідуючих виборах знову зостануться тільки ЗеЛупа та ПП то я піду на вибори і віддам свій голос за ПП.Однозначно.
Шкода мені що такі недалекоглядні люди як ти ще й знаходять в ЗеЛупі якісь гарні якості.Мені просто огидно.
Підскажу - НІКИМ!
А ким він за час правління Порошенко став?
Лідером "опозіції", отримавши у володіння засоби массової (дез)іформації, трубопровід для нафтопродуктів, СБУ припинило постачання срапленного газу в Україну, віддавши цей ринок фірмам Медведчука, есклюзивне право літати літаком напряму у Москву та ін.
Яке там ПОКАЯННЯ, ГА?!!
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
То ж загальновідома біографія Порошенка.
я лише розказав ватним макакам що я про них думаю