Приветствуем решимость президента Зеленского в проведении судебной реформы, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" сегодня обсудили с президентом Владимиром Зеленским приоритеты и прогресс в сфере реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом послы "Большой семерки" сообщили в Twitter.

"Мы поприветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия без проволочек", - говорится в сообщении.

Президент обсудил с послами планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, демократическое развитие Украины, укрепление независимых антикоррупционных институтов, законодательство по скринингу иностранных инвестиций и конфликт на Донбассе.

Напомним, сегодня президент Зеленский в рамках поездки в Запорожье провел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".

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