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Новости Судебная реформа
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Приветствуем решимость президента Зеленского в проведении судебной реформы, - послы G7

Приветствуем решимость президента Зеленского в проведении судебной реформы, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" сегодня обсудили с президентом Владимиром Зеленским приоритеты и прогресс в сфере реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом послы "Большой семерки" сообщили в Twitter.

"Мы поприветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия без проволочек", - говорится в сообщении.

Президент обсудил с послами планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, демократическое развитие Украины, укрепление независимых антикоррупционных институтов, законодательство по скринингу иностранных инвестиций и конфликт на Донбассе.

Напомним, сегодня президент Зеленский в рамках поездки в Запорожье провел рабочий ланч с послами стран "Большой семерки".

Читайте: Верховный Суд попросил КСУ проверить конституционность судебной реформы

Автор: 

G7 (837) Зеленский Владимир (20511) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+24
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14.10.2021 20:09
+22
решительный наш

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14.10.2021 19:59
+21
Хорошая шутка, - достойная Монти Пайтона, а не какого-то там сраного квартала! Браво!
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14.10.2021 19:54
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Страница 2 из 2
Я не голосував і ніколи б не проголосував за це зелене лайно але:
Нажаль, нарід повинен з'їсти це зелене лайно, що заварив, до останньої ложки. Інакше - знову по кругу: після крові героїв, розумний плебз неодмінно обирає якогось зека чи кловуна. І так сотні років. Всі ці зради, зашквари, дніще вже сприймається суспільством як належне. Нарід дивиться на все як на серіал. Україна на даний час проходить пік деградації суспільства.
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15.10.2021 09:37 Ответить
Деградация это когда прогнали одного проФФесора из партии рыгов и на его место взяли мародера - основателя той-же партии рыгов.
Поднапряги свой умишко и вспомни про своего боХа, про то как он был членом СДПУ(о) Метверчины, министром иностранных дел в правительстве Овоща, министром экономики правительства Азирова, главой наб совета НБУ при Овоще.
Что память отшибло? В скудный умишко не помещается?!!
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15.10.2021 10:01 Ответить
Слухай імбіцим пожиттєвий ти мене нічим не здивував я це і без твоїх дебільних розповідей це завжди знав,а тому я ніколи не голосував за ПП,але я ніколи його не вважав зрадником України як твій ******** криворіжський ЗеЛупа,який крім того ще й офшорник і шістка коломойського.Але на данний час я не бачу в сьогоднішеій Раді проукраїнської фракції як ЄС де багато людей і військових яких я дуже поважаю там знаходяться і вони теж напевно добре знають біографію ПП,але в Україні на даний час більше немає в Раді достойної фракції як ЄС.Так що завали хайло макака тупорила.
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15.10.2021 10:26 Ответить
Ну что продрыстался убогенький?
А ну ка напряги свой скудный умишко и осиль статтейку про "достойного Артурку Герасимова" из ПЕСа , про его корефана Безлера, который на камеру расстреливал пленных в Горловке.
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
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15.10.2021 13:33 Ответить
слухай макака тупорила пиши зрозумілою мовою,або щоб гугл-перекладач зміг перекласти твій висер на зрозумілу мову.
з блатняками по фєні ботати це тобі до зелебобіків,вони тебе підтримають та зрозуміють.
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15.10.2021 13:43 Ответить
а пропагандисткі расєйські сайти я не дивлюся це для таких як ти імбіцилів з ватою замість мізків.
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15.10.2021 13:44 Ответить
хоча і прізвище в тебе суто українське але бачу що теж малосос як і твій пріпіЗдєнт,які батьки такі і їх діти.
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15.10.2021 13:45 Ответить
Ну зрозуміло, мозок відсутній, читати не вміє, тільки купи лайна викладає
Ну на тобі ще статтю з УП (доречі зараз нею володіє Поршенко)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/

Це ДОСТАТНЬО достовірно для тебе буде, хоча про що я...
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15.10.2021 13:52 Ответить
Мізки відсутні тільки у таких як ти дебілів,тому що ти макака навіть не дивишся дати тих подій які там наведено.
І стосовно Герасимова.Так ця людина мені не імпонує,але не тим що тим там познаходив(та ще й давніми датами), а тим що має маєток за кордоном записаний на його дружину і не внесено це в його декларацію...а якщо так то це не порядна людина.І я не казав що всі хто в ЄС мені подобається і я їх поважаю,є і ті кого я не поважаю і вони можуть бути навіть в Свободі за яких я все своє життя голосую.
В сьогоднішні Раді є депутати яких поважають українські люди і це депутати в основній массі в ЄС,і один в Голосі мені імпонує,всі інші я до них відношусь просто нейтрально,тому що вони не вороги України але зі своїми негативними якостями які мені не подобаються.А всі інші фракції які зараз сидять в Раді треба просто повиганяти в рашку.
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15.10.2021 14:03 Ответить
хоча Батьківщина,і я їх теж відніс би як до нейтральних.
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15.10.2021 14:05 Ответить
Той хто не пам'ятає історії не має майбутнього.
Те що мільярдер Порошенко стягнув коло себе купку бувших військових і прикрився гаслами АРМІЯМОВАВІРА, не відміняє той факт що ВІН винний у розвалі "Помаранчевой коаліції", коли пересварив між собою Ющенко і Тимошенко, тим самим привівши до влади Януковоча, наслідком правління якого стали втрача Криму і війна на Сході.
Так я при Януковочі голосував за Свободу, але підсумок "роботи" генпрокурора від Свободи Махницького, який не притягнув до відповідальності ЖОДНОГО РИГА, маніакальне бажання розхитати ситуацію в Україні, шляхом прийняття мовного закону, коли Фаріон з її висловлюваннями формувала образ "фашистів-бандерівців", зробили більше ніж усі пропагандони з-за "порєбріка".
Потім була Самопоміч (самонеміч), від них очікували дій, а вони лишилися балачками, які самі росипалися, що зараз трапляється з Голосом.

Україна хвора, але Порошенко п'ять років її не лікував, а тільки імітував процес, щоб викачати найбільше грошей з-за кордону на "реХформи", тому на виборах тому брехлові вже ніхто не повірив. Взагалі, замісць Зеленського міг бути буть хто (тільки не Бойко, якого Порошенко готував собі як зручного опонента для другого туру).
Те що робить "кловун" щонайменше залуговує поваги, за те що він не прогнувся перед "світовими лідерами", ні на крок не посунувся у імплемітації "Минських домовленностей", які за участю Порошенко нам нав'язали. Від чого горять дупи у Хутіна, Медведєва та інших керманичей паРашки
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15.10.2021 14:27 Ответить
Но почему-то Ющенко никто не наказал в Украине за то, что он сделал Януковича премьером. И благодаря чему эта пророссийская банда и создала условия для возникновения Майдана и в дальнейшем войны
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15.10.2021 14:56 Ответить
Ющенко не мог не выполнить требование действовавшего тогда законодательства о назначении премьером того, за кого проголосовало большинство ВР, об этом тогда писали в "Зеркали недели". Не Ющенко выбирал это большинство и потом президентом Януковича.
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15.10.2021 15:30 Ответить
Я не фанат Ющенко, но проступки его не в этом. Если бы он не назначил Януковоща тогда премьером, то уже тогда бы появилось ЛДНР.
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15.10.2021 15:36 Ответить
ЛДНР начало появлятся при Кучме , обеспечившего приватизацию и переход 90% активов и СМИ неукраинским олегархам угодных кремля (местные органы власти возглавляли назначенные ещё при ссср руководители). При януковиче они создавали под видом титушек 20 тысячные вооружённые банды сепаратистов в Д и Л (об этом писал начальник СБУ Луганска) и если-бы не Майдан, янык до оканчания своей каденции расширил бы банды и в Харькове, Одессе и др. городах.
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15.10.2021 18:41 Ответить

Мені тебе шкода тільки тому що з твоїх слів ти голосував за Свободу а тепер хвалиш зрадника)))Але думаюча людина ніколи б не проголосувала за ватного малороса який ганьбив країну ще тоді коли членом грав на піаніно,і я ніколи не повірю що ти який так дуже цікавишся політичною ситуацією в країні не міг про це не знати,а тому ніхто зі свободівців не віддав свій голос за клоуна але не тому що він клоун а тому що воно ворог України.І на сьогоднішній день я не здивований діями цього зрадника в кріслі президента,і кожного дня боюсь прокинутися одного дня в малоросії.
Що стосується тобою вище сказаного про Порошенка та Махницького я з тобою повністю згідний...тому і не пішов на другий тур виборів,а дарма тому що до влади прийшов зрадник.
А тому,на сьогоднішній день я бачу тільки одну партію в Раді яка дійсно проукраїнська і це ЄС,хоча до Голоса та Батьківщини я відношусь нейтрально і лише тому що там не буде лідара в наступних виборахї в президенти.І якщо на слідуючих виборах знову зостануться тільки ЗеЛупа та ПП то я піду на вибори і віддам свій голос за ПП.Однозначно.

Шкода мені що такі недалекоглядні люди як ти ще й знаходять в ЗеЛупі якісь гарні якості.Мені просто огидно.
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16.10.2021 09:41 Ответить
Даже для расскаявшихся разбойников открыт путь в царство божие, так считал и поступал Иссус. У тебя есть факты о связях безлера с Герасимовым или других антиукраинских поступков, после перехода его на сторону Порошенко? Война 2014 многих изменила.
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15.10.2021 14:21 Ответить
Задайте собі питання "А ким до 2014 року був Медведчук?
Підскажу - НІКИМ!
А ким він за час правління Порошенко став?
Лідером "опозіції", отримавши у володіння засоби массової (дез)іформації, трубопровід для нафтопродуктів, СБУ припинило постачання срапленного газу в Україну, віддавши цей ринок фірмам Медведчука, есклюзивне право літати літаком напряму у Москву та ін.

Яке там ПОКАЯННЯ, ГА?!!
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15.10.2021 14:34 Ответить
Медведчук до Порошенко был спикером, главой администрации кучмы, это НЕКЕМ? СМИ и активы у него были и до прихода Порошенко. "шляхом прийняття мовного закону" и ограничения гражданских прав окупантов, прибалты предотвратили сепаратизм. Фарисейничать не надоело?
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15.10.2021 14:47 Ответить
у тебе імбіцил люди питають,чому язик в дупу затягнув - "Хоча б один факт однієї реформи в студію."
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15.10.2021 10:28 Ответить
Мао цю цитату про таких як ти сказав,узнаєш себе тупа макака?
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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15.10.2021 10:36 Ответить
Чого ви так хвилюєтесь?

То ж загальновідома біографія Порошенка.
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15.10.2021 11:09 Ответить
та чому ти так вважаєш що я хвилююсь??
я лише розказав ватним макакам що я про них думаю
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15.10.2021 13:12 Ответить
зебуінізм - важкий діагноз а тому,думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
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15.10.2021 10:37 Ответить
И эти приматы хорошо имеют
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15.10.2021 14:49 Ответить
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15.10.2021 12:14 Ответить
Вы приветствуете,а мы над ним смеемся,клоун остался клоуном,за два года только малый бизнес пострадал от его решительности,все казнокрады и взяточники работают также,как при потрохе и ни о чем не волнуются.
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15.10.2021 12:22 Ответить
А что можно ничего не делать и называть это реформами? Видимо и в странах этих послов такие же фейковые реформы
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15.10.2021 14:48 Ответить
І я вітаю. Тільки "нєт у Вас мєтодов протів Кості Саприкіна".
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15.10.2021 14:56 Ответить
интересно чем этот малоПИД,,роский, бенин нарко-Дурак их "угостил" и чего наобещал.....
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15.10.2021 15:12 Ответить
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