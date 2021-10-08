РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11302 посетителя онлайн
Новости Судебная реформа
2 238 14
Верховный Суд (1087) КС (2079) обращение (698) судебная реформа (1801)

Верховный Суд попросил КСУ проверить конституционность судебной реформы

Верховный Суд попросил КСУ проверить конституционность судебной реформы

Пленум Верховного Суда принял обращение в Конституционный Суд о проверке соответствия Конституции норм закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.

 Соответствующее решение было принято в Верховном Суде сегодня, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ.

За обращение в КСУ проголосовали 129 участников пленума, против – 15.

"Решение принято. Давайте пожелаем Конституционному суду успехов в рассмотрении нашего представления", – сказала подавшая сегодня в отставку глава Верховного Суда Валентина Данишевская, которая тоже отдала голос "за".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты пикетировали Верховный Суд: сегодня он будет рассматривать обращение в КС об отмене судебной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Все эти 129 человек получают от, нас, граждан, свой непочетный знак с тремя главными атрибутами нечестных судей - золотым авто, кучей сомнительного бабла и бутылками алкоголя, после которого они любят усаживаться за руль и устраивать пьяные ДТП", - отмечается на странице Центра противодействия коррупции (ЦПК).

В ЦПК отметили, что судьи Верховного Суда выступают против:

- отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;
- оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание;
- увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;
- порядка принятия решений Этическим советом.

Также читайте: Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

"В Верховном Суде есть несколько влиятельных судейских групп, которые фактически руководят всей системой. Они годами назначали своих людей в ВСП и таким образом контролировали систему. Создание Этического совета для них означает потерю контроля относительно назначения членов ВСП, а следовательно невозможность влиять на карьеру лояльных судей и наказывать нелояльных. Похоже, без изменений в закон о судебной реформе, судейская мафия не даст провести реформу. Кроме того, у некоторых судей примитивные интересы уйти в отставку, и для этого им нужна эта ВСП, которая работает", - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

"Эти 129 человек хотят сохранить у власти судебную мафию, которая и в дальнейшем будет отмазывать их от наказания за пьяные аварии и сомнительные состояния, и при этом еще и сохранять огромную пенсию за наши налоги. Мы благодарим тех 15 судей, которые голосовали против представления. Только 15 человек из Верховного Суда достойны называться судьями", - отметили в ЦПК.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
похоже, судей нужно будет топить в Днепре.. иначе мы судебную мафию и круговую поруку не поломаем..
показать весь комментарий
08.10.2021 16:34
+9
И вешать на киевских каштанах.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:42
+7
Просить США и ЕС ввести санкции против судейской мафии - запретить въезд им и членам их семей в цивилизованные страны, арестовать счета в банках и недвижимость. А то наживаются в Украине, а отдыхают в своих роскошных поместьях и лечатся на ворованные деньги заграницей.
Нужно поступать с ними - как с мафией
показать весь комментарий
08.10.2021 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
похоже, судей нужно будет топить в Днепре.. иначе мы судебную мафию и круговую поруку не поломаем..
показать весь комментарий
08.10.2021 16:34 Ответить
И вешать на киевских каштанах.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:42 Ответить
ну вы меня простите--НО то что называют "реформой" я как юрист и адвокат- отработавший 25 лет, а вообще в системе права с 1981 года суд/ прокуратура -могу сказать следующее это-- есть не что иное-как РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ КОНТРОЛЯ И КРЫШ ВЛИЯНИЯ на суд судей и решения- суд это инструмент в руках олигархов ОПГ власти и при власти... суд не стал противовесом ни законодательной власти ни исполнительной он скорее в одном ряду с полицией прокуратура ГБР налоговая АМКУ НКРКП ит прочие -чаво изволит барин..... и точка..... кроме того катастрофическое ссужение для простого усредненного человека возможностей- попасть в суд-налоги типа введение приказного производства и высокие судебные сборы пошлины-- не говоря вести дело годами и добиться даже отрицательного результата-для 90% людей СУД ЭТО РОСКОШЬ.... сегодня суды динамят людей.... не вынося ни решений, ни ухвал.... ни приговоров...ГОДАМИ.... тысячи фактов -когда люди по 3-5-8-12 лет сидят в СИЗО ни приговора ни на свободе... в подвешенном состоянии как у Дюма Граф Монт Кристо упрятали и забыли...
показать весь комментарий
08.10.2021 16:53 Ответить
Корупційні гроші до суддів прибігають, в основному, через адвокатів. Адвокати - гвинтики судового корупційного механізму.
показать весь комментарий
08.10.2021 17:16 Ответить
Документы свои покажите, гражданин хороший, отработавший 25 лет адвокатом. Диплом о высшем образовании, документы адвоката. Тогда поверим. Всё остальное - бла-бла-бла-бла.
Я вот 15 Брюсом Уиллисом отработал, но я же не хвастаюсь этим.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:43 Ответить
Судебная реформа померла сразу после рождения.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:38 Ответить
Гірше. Бо під виглядом "судової реформи" була проведена диверсія проти державності України. А щоб це виглядало природньо ця діверсія була щиро приправлена патриотичними гаслами.

Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив єдиного чесного суддю Віктора Шишкіна з посади судді Конституційного Суду, а потім підписав судову реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна говорити, що з тих пір в Україні немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам. Державу, яка юридично позбавлена стрижня існування - легітимної судової влади.

Одни (судді і інша "номенклатура") живуть по законам про Судоустрій, КС, держслужбу, а "пересічні громадяни" - по тоталітарним законам про пенсійне страхування, Трудовий Кодекс, Податковий Кодекс... Одни (з казни держави) отримуються зарплати понад 400 тис.грн на місяць (40 середніх зарплат в Україні), їх пенсії не обмежені і 300тис.грн ("солідарні", до речі) на місяць і вираховуються по окремим правилам (0,5 винагороди + 2% за кожен рік стажу пронад 20 років по закону про Судоустрій - див. Розділ Х "Статус судді у відставці"), а інши той бюджет (казну) наповнюють своїми податками і їх пенсія обмежена 15тис. грн по закону про пенсійне страхування. А премії і допомога в розмірі 3 винагород при виході на пенсію? Такі ті судді бідні, що їх просто необхідно матеріально підтримати вихідною "допомогою" в понад 1 млн.грн в додачу до сотен тисяч гривень "солідарної пенсії".

Наша головна біда не корупція і не олігархи, а повне і абсолютне ігнорування Конституції (фундаментальних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією". А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід (виток влади по Конституції) прокинувся і сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ.

PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, на якій не заробиш "палат кам'яних". Але то не про нас. То про цивілізовані держави. Те що у нас - то не служба. І не суди.

І ось з такою феодальною суспільно-політичною організацією, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагались (і намагаємось) потрапити в ЄС і НАТО? Чи то просто була вистава для "лохторату"?
показать весь комментарий
08.10.2021 17:39 Ответить
Просить США и ЕС ввести санкции против судейской мафии - запретить въезд им и членам их семей в цивилизованные страны, арестовать счета в банках и недвижимость. А то наживаются в Украине, а отдыхают в своих роскошных поместьях и лечатся на ворованные деньги заграницей.
Нужно поступать с ними - как с мафией
показать весь комментарий
08.10.2021 16:46 Ответить
Вот нам наивным налогоплатильщикам и баланс сил : 129 против 15. Ну и как они сами себя могут отреформировать? Только извне выносить на помоечку этих мафиозо в мантиях, разбираться с имуществом и начинать уже конфисковывать по-крупному, а не имитировать и формировать ЗАНОВО и на новых принципах и под контролем, системой сдержек и противовесов. А иначе ещё будем 30 лет "реформировать" и всё без толку
показать весь комментарий
08.10.2021 16:47 Ответить
"Тільки 15 осіб з Верховного Суду гідні називатися суддями", - зазначили в ЦПК.

15 з 144-х...
показать весь комментарий
08.10.2021 17:12 Ответить
Небожители. Асолютная власть - развращает асолютно.. Была такая власть у Януковича
показать весь комментарий
08.10.2021 17:20 Ответить
КУ встановила - Ст.5... Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ... Ст.6 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Тому суддів має обирати народ. Всі інші статті мають меньший номер і тому підкоряються статтям з меншим номером.

показать весь комментарий
08.10.2021 17:54 Ответить
Долгоиграющая пластинка запущена умышленно, дабы не было никакой реформы по сути.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:54 Ответить
 
 