Верховный Суд попросил КСУ проверить конституционность судебной реформы
Пленум Верховного Суда принял обращение в Конституционный Суд о проверке соответствия Конституции норм закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
Соответствующее решение было принято в Верховном Суде сегодня, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ.
За обращение в КСУ проголосовали 129 участников пленума, против – 15.
"Решение принято. Давайте пожелаем Конституционному суду успехов в рассмотрении нашего представления", – сказала подавшая сегодня в отставку глава Верховного Суда Валентина Данишевская, которая тоже отдала голос "за".
"Все эти 129 человек получают от, нас, граждан, свой непочетный знак с тремя главными атрибутами нечестных судей - золотым авто, кучей сомнительного бабла и бутылками алкоголя, после которого они любят усаживаться за руль и устраивать пьяные ДТП", - отмечается на странице Центра противодействия коррупции (ЦПК).
В ЦПК отметили, что судьи Верховного Суда выступают против:
- отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;
- оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание;
- увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;
- порядка принятия решений Этическим советом.
"В Верховном Суде есть несколько влиятельных судейских групп, которые фактически руководят всей системой. Они годами назначали своих людей в ВСП и таким образом контролировали систему. Создание Этического совета для них означает потерю контроля относительно назначения членов ВСП, а следовательно невозможность влиять на карьеру лояльных судей и наказывать нелояльных. Похоже, без изменений в закон о судебной реформе, судейская мафия не даст провести реформу. Кроме того, у некоторых судей примитивные интересы уйти в отставку, и для этого им нужна эта ВСП, которая работает", - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.
"Эти 129 человек хотят сохранить у власти судебную мафию, которая и в дальнейшем будет отмазывать их от наказания за пьяные аварии и сомнительные состояния, и при этом еще и сохранять огромную пенсию за наши налоги. Мы благодарим тех 15 судей, которые голосовали против представления. Только 15 человек из Верховного Суда достойны называться судьями", - отметили в ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Я вот 15 Брюсом Уиллисом отработал, но я же не хвастаюсь этим.
Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив єдиного чесного суддю Віктора Шишкіна з посади судді Конституційного Суду, а потім підписав судову реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна говорити, що з тих пір в Україні немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам. Державу, яка юридично позбавлена стрижня існування - легітимної судової влади.
Одни (судді і інша "номенклатура") живуть по законам про Судоустрій, КС, держслужбу, а "пересічні громадяни" - по тоталітарним законам про пенсійне страхування, Трудовий Кодекс, Податковий Кодекс... Одни (з казни держави) отримуються зарплати понад 400 тис.грн на місяць (40 середніх зарплат в Україні), їх пенсії не обмежені і 300тис.грн ("солідарні", до речі) на місяць і вираховуються по окремим правилам (0,5 винагороди + 2% за кожен рік стажу пронад 20 років по закону про Судоустрій - див. Розділ Х "Статус судді у відставці"), а інши той бюджет (казну) наповнюють своїми податками і їх пенсія обмежена 15тис. грн по закону про пенсійне страхування. А премії і допомога в розмірі 3 винагород при виході на пенсію? Такі ті судді бідні, що їх просто необхідно матеріально підтримати вихідною "допомогою" в понад 1 млн.грн в додачу до сотен тисяч гривень "солідарної пенсії".
Наша головна біда не корупція і не олігархи, а повне і абсолютне ігнорування Конституції (фундаментальних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією". А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід (виток влади по Конституції) прокинувся і сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ.
PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, на якій не заробиш "палат кам'яних". Але то не про нас. То про цивілізовані держави. Те що у нас - то не служба. І не суди.
І ось з такою феодальною суспільно-політичною організацією, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагались (і намагаємось) потрапити в ЄС і НАТО? Чи то просто була вистава для "лохторату"?
Нужно поступать с ними - как с мафией
15 з 144-х...
народ... Ст.6 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Тому суддів має обирати народ. Всі інші статті мають меньший номер і тому підкоряються статтям з меншим номером.