Верховний Суд попросив КСУ перевірити конституційність судової реформи
Пленум Верховного Суду ухвалив звернення до Конституційного Суду про перевірку відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
Відповідне рішення було прийнято у Верховному Суді сьогодні, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
За звернення до КСУ проголосували 129 учасників пленуму, проти - 15.
"Рішення прийнято. Давайте побажаємо Конституційному суду успіхів у розгляді нашого подання", - сказала голова Верховного Суду, що подала сьогодні у відставку, Валентина Данішевська, яка теж віддала голос "за".
"Всі ці 129 осіб отримують від нас, громадян, свій непочесний знак із трьома головними атрибутами нечесних суддів - золотим авто, купою сумнівного бабла і пляшками алкоголю, після якого вони люблять сідати за кермо і влаштовувати п'яні ДТП", - зазначається на сторінці Центру протидії корупції (ЦПК).
У ЦПК зазначили, що судді Верховного Суду виступають проти:
- відсторонення членів ВРП, які за висновком Етичної ради не відповідають критеріям доброчесності;
- оцінювання членів ВРП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання;
- звільнення діючих членів Вищої ради правосуддя;
- порядку прийняття рішень Етичною радою.
"У Верховному Суді є кілька впливових суддівських груп, які фактично керують всією системою. Вони роками призначали своїх людей у ВРП і таким чином контролювали систему. Створення Етичної ради для них означає втрату контролю щодо призначення членів ВРП, а отже неможливість впливати на кар'єру лояльних суддів і карати нелояльних. Схоже, без змін у закон про судову реформу, суддівська мафія не дасть провести реформу. Крім того, у деяких суддів примітивні інтереси піти у відставку, і для цього їм потрібна ця ВРП, яка працює", - зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.
"Ці 129 осіб, що бажають зберегти при владі судову мафію, яка й надалі відмазуватиме їх від покарання за п'яні аварії і сумнівні статки, і при цьому ще й зберігатиме величезну пенсію за наші податки. Ми дякуємо тим 15 суддям, які голосували проти подання. Тільки 15 осіб з Верховного Суду гідні називатися суддями", - зазначили в ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Я вот 15 Брюсом Уиллисом отработал, но я же не хвастаюсь этим.
Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив єдиного чесного суддю Віктора Шишкіна з посади судді Конституційного Суду, а потім підписав судову реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна говорити, що з тих пір в Україні немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам. Державу, яка юридично позбавлена стрижня існування - легітимної судової влади.
Одни (судді і інша "номенклатура") живуть по законам про Судоустрій, КС, держслужбу, а "пересічні громадяни" - по тоталітарним законам про пенсійне страхування, Трудовий Кодекс, Податковий Кодекс... Одни (з казни держави) отримуються зарплати понад 400 тис.грн на місяць (40 середніх зарплат в Україні), їх пенсії не обмежені і 300тис.грн ("солідарні", до речі) на місяць і вираховуються по окремим правилам (0,5 винагороди + 2% за кожен рік стажу пронад 20 років по закону про Судоустрій - див. Розділ Х "Статус судді у відставці"), а інши той бюджет (казну) наповнюють своїми податками і їх пенсія обмежена 15тис. грн по закону про пенсійне страхування. А премії і допомога в розмірі 3 винагород при виході на пенсію? Такі ті судді бідні, що їх просто необхідно матеріально підтримати вихідною "допомогою" в понад 1 млн.грн в додачу до сотен тисяч гривень "солідарної пенсії".
Наша головна біда не корупція і не олігархи, а повне і абсолютне ігнорування Конституції (фундаментальних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією". А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід (виток влади по Конституції) прокинувся і сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ.
PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, на якій не заробиш "палат кам'яних". Але то не про нас. То про цивілізовані держави. Те що у нас - то не служба. І не суди.
І ось з такою феодальною суспільно-політичною організацією, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагались (і намагаємось) потрапити в ЄС і НАТО? Чи то просто була вистава для "лохторату"?
Нужно поступать с ними - как с мафией
15 з 144-х...
народ... Ст.6 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Тому суддів має обирати народ. Всі інші статті мають меньший номер і тому підкоряються статтям з меншим номером.