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Верховний Суд (1170) КС (1425) звернення (553) судова реформа (1458)

Верховний Суд попросив КСУ перевірити конституційність судової реформи

Верховний Суд попросив КСУ перевірити конституційність судової реформи

Пленум Верховного Суду ухвалив звернення до Конституційного Суду про перевірку відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Відповідне рішення було прийнято у Верховному Суді сьогодні, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

За звернення до КСУ проголосували 129 учасників пленуму, проти - 15.

"Рішення прийнято. Давайте побажаємо Конституційному суду успіхів у розгляді нашого подання", - сказала голова Верховного Суду, що подала сьогодні у відставку, Валентина Данішевська, яка теж віддала голос "за".

"Всі ці 129 осіб отримують від нас, громадян, свій непочесний знак із трьома головними атрибутами нечесних суддів - золотим авто, купою сумнівного бабла і пляшками алкоголю, після якого вони люблять сідати за кермо і влаштовувати п'яні ДТП", - зазначається на сторінці Центру протидії корупції (ЦПК).

У ЦПК зазначили, що судді Верховного Суду виступають проти:

- відсторонення членів ВРП, які за висновком Етичної ради не відповідають критеріям доброчесності;

- оцінювання членів ВРП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання;

- звільнення діючих членів Вищої ради правосуддя;

- порядку прийняття рішень Етичною радою.

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"У Верховному Суді є кілька впливових суддівських груп, які фактично керують всією системою. Вони роками призначали своїх людей у ВРП і таким чином контролювали систему. Створення Етичної ради для них означає втрату контролю щодо призначення членів ВРП, а отже неможливість впливати на кар'єру лояльних суддів і карати нелояльних. Схоже, без змін у закон про судову реформу, суддівська мафія не дасть провести реформу. Крім того, у деяких суддів примітивні інтереси піти у відставку, і для цього їм потрібна ця ВРП, яка працює", - зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

"Ці 129 осіб, що бажають зберегти при владі судову мафію, яка й надалі відмазуватиме їх від покарання за п'яні аварії і сумнівні статки, і при цьому ще й зберігатиме величезну пенсію за наші податки. Ми дякуємо тим 15 суддям, які голосували проти подання. Тільки 15 осіб з Верховного Суду гідні називатися суддями", - зазначили в ЦПК.
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Топ коментарі
+10
похоже, судей нужно будет топить в Днепре.. иначе мы судебную мафию и круговую поруку не поломаем..
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08.10.2021 16:34
+9
И вешать на киевских каштанах.
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08.10.2021 16:42
+7
Просить США и ЕС ввести санкции против судейской мафии - запретить въезд им и членам их семей в цивилизованные страны, арестовать счета в банках и недвижимость. А то наживаются в Украине, а отдыхают в своих роскошных поместьях и лечатся на ворованные деньги заграницей.
Нужно поступать с ними - как с мафией
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08.10.2021 16:46
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похоже, судей нужно будет топить в Днепре.. иначе мы судебную мафию и круговую поруку не поломаем..
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08.10.2021 16:34 Відповісти
И вешать на киевских каштанах.
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08.10.2021 16:42 Відповісти
ну вы меня простите--НО то что называют "реформой" я как юрист и адвокат- отработавший 25 лет, а вообще в системе права с 1981 года суд/ прокуратура -могу сказать следующее это-- есть не что иное-как РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ КОНТРОЛЯ И КРЫШ ВЛИЯНИЯ на суд судей и решения- суд это инструмент в руках олигархов ОПГ власти и при власти... суд не стал противовесом ни законодательной власти ни исполнительной он скорее в одном ряду с полицией прокуратура ГБР налоговая АМКУ НКРКП ит прочие -чаво изволит барин..... и точка..... кроме того катастрофическое ссужение для простого усредненного человека возможностей- попасть в суд-налоги типа введение приказного производства и высокие судебные сборы пошлины-- не говоря вести дело годами и добиться даже отрицательного результата-для 90% людей СУД ЭТО РОСКОШЬ.... сегодня суды динамят людей.... не вынося ни решений, ни ухвал.... ни приговоров...ГОДАМИ.... тысячи фактов -когда люди по 3-5-8-12 лет сидят в СИЗО ни приговора ни на свободе... в подвешенном состоянии как у Дюма Граф Монт Кристо упрятали и забыли...
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08.10.2021 16:53 Відповісти
Корупційні гроші до суддів прибігають, в основному, через адвокатів. Адвокати - гвинтики судового корупційного механізму.
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08.10.2021 17:16 Відповісти
Документы свои покажите, гражданин хороший, отработавший 25 лет адвокатом. Диплом о высшем образовании, документы адвоката. Тогда поверим. Всё остальное - бла-бла-бла-бла.
Я вот 15 Брюсом Уиллисом отработал, но я же не хвастаюсь этим.
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08.10.2021 18:43 Відповісти
Судебная реформа померла сразу после рождения.
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08.10.2021 16:38 Відповісти
Гірше. Бо під виглядом "судової реформи" була проведена диверсія проти державності України. А щоб це виглядало природньо ця діверсія була щиро приправлена патриотичними гаслами.

Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив єдиного чесного суддю Віктора Шишкіна з посади судді Конституційного Суду, а потім підписав судову реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна говорити, що з тих пір в Україні немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам. Державу, яка юридично позбавлена стрижня існування - легітимної судової влади.

Одни (судді і інша "номенклатура") живуть по законам про Судоустрій, КС, держслужбу, а "пересічні громадяни" - по тоталітарним законам про пенсійне страхування, Трудовий Кодекс, Податковий Кодекс... Одни (з казни держави) отримуються зарплати понад 400 тис.грн на місяць (40 середніх зарплат в Україні), їх пенсії не обмежені і 300тис.грн ("солідарні", до речі) на місяць і вираховуються по окремим правилам (0,5 винагороди + 2% за кожен рік стажу пронад 20 років по закону про Судоустрій - див. Розділ Х "Статус судді у відставці"), а інши той бюджет (казну) наповнюють своїми податками і їх пенсія обмежена 15тис. грн по закону про пенсійне страхування. А премії і допомога в розмірі 3 винагород при виході на пенсію? Такі ті судді бідні, що їх просто необхідно матеріально підтримати вихідною "допомогою" в понад 1 млн.грн в додачу до сотен тисяч гривень "солідарної пенсії".

Наша головна біда не корупція і не олігархи, а повне і абсолютне ігнорування Конституції (фундаментальних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією". А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід (виток влади по Конституції) прокинувся і сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ.

PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, на якій не заробиш "палат кам'яних". Але то не про нас. То про цивілізовані держави. Те що у нас - то не служба. І не суди.

І ось з такою феодальною суспільно-політичною організацією, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагались (і намагаємось) потрапити в ЄС і НАТО? Чи то просто була вистава для "лохторату"?
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08.10.2021 17:39 Відповісти
Просить США и ЕС ввести санкции против судейской мафии - запретить въезд им и членам их семей в цивилизованные страны, арестовать счета в банках и недвижимость. А то наживаются в Украине, а отдыхают в своих роскошных поместьях и лечатся на ворованные деньги заграницей.
Нужно поступать с ними - как с мафией
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08.10.2021 16:46 Відповісти
Вот нам наивным налогоплатильщикам и баланс сил : 129 против 15. Ну и как они сами себя могут отреформировать? Только извне выносить на помоечку этих мафиозо в мантиях, разбираться с имуществом и начинать уже конфисковывать по-крупному, а не имитировать и формировать ЗАНОВО и на новых принципах и под контролем, системой сдержек и противовесов. А иначе ещё будем 30 лет "реформировать" и всё без толку
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08.10.2021 16:47 Відповісти
"Тільки 15 осіб з Верховного Суду гідні називатися суддями", - зазначили в ЦПК.

15 з 144-х...
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08.10.2021 17:12 Відповісти
Небожители. Асолютная власть - развращает асолютно.. Была такая власть у Януковича
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08.10.2021 17:20 Відповісти
КУ встановила - Ст.5... Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ... Ст.6 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Тому суддів має обирати народ. Всі інші статті мають меньший номер і тому підкоряються статтям з меншим номером.

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08.10.2021 17:54 Відповісти
Долгоиграющая пластинка запущена умышленно, дабы не было никакой реформы по сути.
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08.10.2021 18:54 Відповісти
 
 