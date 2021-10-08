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Верховний Суд (1170) відставка (1454) Данішевська (39)

Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.

Про це вона оголосила під час свого виступу на пленумі у п’ятницю, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона запропонувала скликати на 22 жовтня пленум ВС, на якому розглянути питання обрання нового голови.

Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду.

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"Значить, можемо шукати в наших лавах наступного голову Верховного Суду", - сказала вона.

Валентину Данішевську обрали головою ВС наприкінці 2017 року після того, як після реформи був сформований новий склад суду.
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Топ коментарі
+23
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08.10.2021 12:58
+19
Пиндец последнему более менее адекватному суду
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08.10.2021 12:54
+12
Та да. Лицо с интеллектом помойного ведра

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08.10.2021 13:06
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Пиндец последнему более менее адекватному суду
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08.10.2021 12:54 Відповісти
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08.10.2021 12:58 Відповісти
Та да. Лицо с интеллектом помойного ведра

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08.10.2021 13:06 Відповісти
Вот только не нужно сравнивать "отэтаот" с высокотехнологичными современными изделиями!

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08.10.2021 13:18 Відповісти
можете закидати мене гнилими помідорами, але з розумовими здібностями у нього все добре, на відміну від моральних принципів...
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08.10.2021 13:47 Відповісти
Ахтунг! Перекладіть мені на зрозумілу мову, дане речення: Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду. Джерело:
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08.10.2021 13:53 Відповісти
Це якщо це не тупе, сподівається на встановлення диктатури. Бо інакше, воно має знати, що за порушення Закону, доведеться відповідати.
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08.10.2021 15:17 Відповісти
шановна Чайка, однозначно, що хотілось би сподіватись на правосуддя та карму... І щодо призначеного спікера- це буде, але не в правовому полі, а за станом здоров'я... Просто не треба не дооцінювати опонентів, вішаючи їм розумові ярлики із-за зовнішнього вигляду, саме розумні, але злі паскуди- привели до влади прибацаного чмиря та його подругу дЄрмака.
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08.10.2021 15:28 Відповісти
Воно АКАДЕМІК, з 2020 року.
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08.10.2021 14:56 Відповісти
А почему верховный суд "адекватный"?
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08.10.2021 13:17 Відповісти
Могу сказать по личному опыту, в 2017-18 гг. был вполне адекватный, уровень доверия к ВС был 66%.
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08.10.2021 13:52 Відповісти
Вы в курсе, что этот "адекватный суд" сегодня, прямо перед этим, похоронил судебную реформу?
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08.10.2021 14:00 Відповісти
"Якась "мутненька" автобіографія у цієї "голови": ну по 1-ше "ціла студєнтка заочница" ОДУ прям з 1-го курсу (при совдепі?) юрисконсульт бази і не просто, а "оптшкіргалантерєя"(без пояснень хто в курсі шо таке при совдепі оптшкіргалантерейная база) 1976-1987рр.Далі "цілих" 4 роки "spacebar" (певно декрет) 1988-1991рр.?А в 1991р. бац "як чорт із табакерки" зразу "із декрету" в арбітражний суд Запоріжжя?Ну про благодійний фонд "Центр комерційного права" 2001р. (джерела фінансування?) і "навчальні муки" студєнтки заочниці по закордонним "німеціям" та "гамерикам" 2001-2002рр. і писати навіть не хочеться... І ще в додаток одна "странность" : така "ціла суддя із Запоріжжя", а вся її нерухомість в Києві та Києвській обл.???"

https://zaxid.net/******************************************************************************************
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08.10.2021 14:36 Відповісти
Шота знает. Не хочет шквариться об это вислючье шобло...
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08.10.2021 12:55 Відповісти
Сильно давят по апелляции о незаконный действиях Зели в КС. Единственный суд, который поставил зеленую пошесть на место.
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08.10.2021 13:00 Відповісти
Она не из КСУ а из ВСУ (Конституционный и Верховный)
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08.10.2021 13:11 Відповісти
Вот именно.

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08.10.2021 13:18 Відповісти
бедняжка.. будет теперь получать пенсию 80 000 грн и мучиться..
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08.10.2021 12:55 Відповісти
Важно другое. Не остается противовеса Зели от слова совсем. Единственный суд, признававший действия Зели незаконными. Если и это суд ляжет под него ....
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08.10.2021 13:02 Відповісти
"850 000 грн. одноразової допомоги і по 150 000 грн. на місяць до кінця життя."
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08.10.2021 14:04 Відповісти
тогда не мучиться, а только страдать до конца жизни..
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08.10.2021 14:08 Відповісти
А шо так? Зебіли й туди добрались?
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08.10.2021 12:55 Відповісти
на днях зеленский туда подал заяву на законность избрания тупицкого судьей.
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08.10.2021 12:56 Відповісти
Зебильё прибирает к рукам и Верховный Суд !
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08.10.2021 12:58 Відповісти
получила предложение, от которого не смогла отказаться)...
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08.10.2021 12:59 Відповісти
Спрашивали не хочешь ли на такси поездить
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08.10.2021 13:01 Відповісти
Доки чиновники та силовики будуть сцятися Зе шоблу, доти буде продовжуватися узурпація влади!
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08.10.2021 13:00 Відповісти
Это был последний бастион хоть какой-то законности в стране. Теперь, как во времена петуховича, вся судебная вертикаль будет выполнять хотелки офшорного клоуна и его опг
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08.10.2021 13:02 Відповісти
вот и конец "судебной реформе". пал последний бастион.
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08.10.2021 13:14 Відповісти
Сардэчна запрашаем в молодую Беларусь, сказочную русь Галабародька.
Вы зрабілі гэта разам!

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08.10.2021 13:15 Відповісти
Шабунін про це написав ще з тиждень тому, і розяснив, що ця тварина валить реформу, бо.....їй потрібна велика пенсія.
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08.10.2021 13:26 Відповісти
за посилання на Шабуніна- варто і вас послати?
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08.10.2021 13:51 Відповісти
Не факт, що пенсія тут головне.

"Верховні" судді судової реформи не хочуть.

Бояться, що "західні" експерти будуть мати голос при формуванні Вищої Ради Правосуддя.
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08.10.2021 14:28 Відповісти
А шо так?

Юрисдикція всіх "перспективних" справ визначена за "господаркою" незаконними, абсурдними і відверто неадекватними рішеннями Великої Палати колишнього арбітра Валентини Данішевської?

Можна знати англійську і право, працювати арбітром і суддею тривалий час, але так і не зрозуміти значення слів "присяга", "честь" і "справедливість".

Валентино Іванівно, Ви не скористалися ТРЬОМА шансами, які Час Вам надав у 2019-2020 році, і тепер лише Ви винні у ситуації з Конституційним Судом України і Верховним Судом.

Йдіть і не обертайтеся.
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08.10.2021 13:53 Відповісти
на заміну, гутапєрчєвий учОний Ківа вполнЄ подойдЬот зєлєной владі.. такіє как сама Вошь дь, йуристи зебілам до серця
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08.10.2021 14:04 Відповісти
Давно пора
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08.10.2021 14:15 Відповісти
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет.
У тётки свыше 20 лет судебного стажа. Зарплата около пол-миллиона. Значит при выходе в отставку у неё будет офигительных размеров пожизненное денежное содержание, а работать не надо будет - знай себе, нянчи внуков, езди по миру, жизнь удалась.
К этому всему прибавьте ещё 2 года государственной охраны после ухода с должности, отсутствие головной боли по поводу резонансных дел, необходимость поправить здоровье (уже не 18 лет всё-таки) . . . Так что совсем не обязательно дело в политике. Может просто моральное выгорание пошло, режим "все задолбали, я на пенсию".
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08.10.2021 14:23 Відповісти
Жаль--но чуть. Тут расчёт. Она поняла что до конца каденции весёлого досидеть сможет. Но потом спросят следующие куда смотрела на всё что уже упороли и упорят ещё. так бы сделал любой адекватный специалист в своём деле. С такого поста надо уходить по своему желанию а не когла пинками гонят. И не всегда по правде. А чаще именно за правду.
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08.10.2021 14:24 Відповісти
Ну на безбедную старость с 17 года наверняка ей хватит и ее 10 поколениям родственников !
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08.10.2021 14:38 Відповісти
Останні адекватні судді йдуть, портновська шваль залишається.
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08.10.2021 15:21 Відповісти
ну потом зеленая цвель будет жаловаться на появление нового Майдана . . . .
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08.10.2021 16:16 Відповісти
В неї закінчуються повноваження і вона не буде балотуватися. Це похоже на відставку? Для відставки потрібен певний стаж , якого в неї може і не бути. Головне заголовок.
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08.10.2021 16:36 Відповісти
Хорошая новость, пора уже с мафией, ворами да бандюками по серьёзному разобраться.
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08.10.2021 17:30 Відповісти
Не верится что ушла по собственному. Думаю мягко сказать, поросили. А на ее место поставят когото лояльного
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08.10.2021 19:21 Відповісти
 
 