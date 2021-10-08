Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.

Про це вона оголосила під час свого виступу на пленумі у п’ятницю, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона запропонувала скликати на 22 жовтня пленум ВС, на якому розглянути питання обрання нового голови.

Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду.

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"Значить, можемо шукати в наших лавах наступного голову Верховного Суду", - сказала вона.

Валентину Данішевську обрали головою ВС наприкінці 2017 року після того, як після реформи був сформований новий склад суду.