Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку
Голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.
Про це вона оголосила під час свого виступу на пленумі у п’ятницю, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона запропонувала скликати на 22 жовтня пленум ВС, на якому розглянути питання обрання нового голови.
Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду.
"Значить, можемо шукати в наших лавах наступного голову Верховного Суду", - сказала вона.
Валентину Данішевську обрали головою ВС наприкінці 2017 року після того, як після реформи був сформований новий склад суду.
Топ коментарі
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Вы зрабілі гэта разам!
"Верховні" судді судової реформи не хочуть.
Бояться, що "західні" експерти будуть мати голос при формуванні Вищої Ради Правосуддя.
Юрисдикція всіх "перспективних" справ визначена за "господаркою" незаконними, абсурдними і відверто неадекватними рішеннями Великої Палати колишнього арбітра Валентини Данішевської?
Можна знати англійську і право, працювати арбітром і суддею тривалий час, але так і не зрозуміти значення слів "присяга", "честь" і "справедливість".
Валентино Іванівно, Ви не скористалися ТРЬОМА шансами, які Час Вам надав у 2019-2020 році, і тепер лише Ви винні у ситуації з Конституційним Судом України і Верховним Судом.
Йдіть і не обертайтеся.
У тётки свыше 20 лет судебного стажа. Зарплата около пол-миллиона. Значит при выходе в отставку у неё будет офигительных размеров пожизненное денежное содержание, а работать не надо будет - знай себе, нянчи внуков, езди по миру, жизнь удалась.
К этому всему прибавьте ещё 2 года государственной охраны после ухода с должности, отсутствие головной боли по поводу резонансных дел, необходимость поправить здоровье (уже не 18 лет всё-таки) . . . Так что совсем не обязательно дело в политике. Может просто моральное выгорание пошло, режим "все задолбали, я на пенсию".