Верховний Суд готовий забирати в ОАСК 200-300 справ на рік, - Данішевська

Законопроєкт про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067) додасть від Окружного адмінсуду Києва Верховному Суду 200-300 справ на рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська.

За її словами, спочатку було кілька варіантів цього законопроєкту. Один готували в Міністерстві юстиції, два інші - в Офісі президента.

"Якби ці законопроєкти прийняли, то один із них додав би Верховному Суду 10 тис. справ на рік, інший - 5 тис. Але зареєстрований законопроєкт №5067, у якому йдеться тільки про справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, додасть Верховному Суду приблизно 200-300 справ на рік", - сказала Данішевська.

Оскільки Верховний Суд щороку розглядає 90-100 тисяч справ, то це не таке вже й велика кількість, зазначає Данішевська.

За її словами Верховний Суд не "проти взяти на себе певне додаткове навантаження, якщо це зможе вирішити наявну проблему".

"Як я вже говорила, проблему потрібно чітко ідентифікувати. Тоді стане ясно, що її потрібно вирішувати не шляхом передачі справ у ВС. Сподіваюся, що з урахуванням подій останніх днів таке розуміння вже формується", - сказала глава ВС.

Читайте також: На перших етапах судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Буроменський