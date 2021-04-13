Верховный Суд готов забирать у ОАСК 200-300 дел в год, - Данишевская

Законопроект о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции (№ 5067) добавит от Окружного админсуда Киева Верховному Суду 200-300 дел в год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.

По ее словам, сначала было несколько вариантов этого законопроекта. Один готовили в Министерстве юстиции, два других - в Офисе Президента.

"Если бы эти законопроекты приняли, то один из них добавил бы Верховному Суду 10 тыс. дел в год, другой - 5 тыс. Но зарегистрированный законопроект №5067, в котором речь идет только о делах по обжалованию нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, добавит Верховному Суду примерно 200-300 дел в год". - сказала Данишевская.

Поскольку Верховный Суд ежегодно рассматривает 90-100 тысяч дел, то это не такое уж и большое количество, отмечает Данишевская.

По ее словам Верховный Суд не "против взять на себя определенную дополнительную нагрузку, если это сможет решить имеющуюся проблему".

"Как я уже говорила, проблему нужно четко идентифицировать. Тогда станет ясно, что ее нужно решать не путем передачи дел в ВС. Надеюсь, что с учетом событий последних дней такое понимание уже формируется", - сказала глава ВС.

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