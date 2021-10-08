РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4594 посетителя онлайн
Новости
12 552 47
Верховный Суд (1087) отставка (3144) Данишевская (41)

Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.

Об этом она объявила во время своего выступления на пленуме в пятницу, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она предложила созвать на 22 октября пленум ВС, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя.

В то же время сама Данишевская, по ее словам, не будет предлагать свою кандидатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся, - глава Верховного Суда Данишевская

"Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - сказала она.

Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 после того, как после реформы был сформирован новый состав суда.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
08.10.2021 12:58
+19
Пиндец последнему более менее адекватному суду
показать весь комментарий
08.10.2021 12:54
+12
Та да. Лицо с интеллектом помойного ведра

показать весь комментарий
08.10.2021 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пиндец последнему более менее адекватному суду
показать весь комментарий
08.10.2021 12:54 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 12:58 Ответить
Та да. Лицо с интеллектом помойного ведра

показать весь комментарий
08.10.2021 13:06 Ответить
Вот только не нужно сравнивать "отэтаот" с высокотехнологичными современными изделиями!

показать весь комментарий
08.10.2021 13:18 Ответить
можете закидати мене гнилими помідорами, але з розумовими здібностями у нього все добре, на відміну від моральних принципів...
показать весь комментарий
08.10.2021 13:47 Ответить
Ахтунг! Перекладіть мені на зрозумілу мову, дане речення: Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду. Джерело:
показать весь комментарий
08.10.2021 13:53 Ответить
Це якщо це не тупе, сподівається на встановлення диктатури. Бо інакше, воно має знати, що за порушення Закону, доведеться відповідати.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:17 Ответить
шановна Чайка, однозначно, що хотілось би сподіватись на правосуддя та карму... І щодо призначеного спікера- це буде, але не в правовому полі, а за станом здоров'я... Просто не треба не дооцінювати опонентів, вішаючи їм розумові ярлики із-за зовнішнього вигляду, саме розумні, але злі паскуди- привели до влади прибацаного чмиря та його подругу дЄрмака.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:28 Ответить
Воно АКАДЕМІК, з 2020 року.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:56 Ответить
А почему верховный суд "адекватный"?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:17 Ответить
Могу сказать по личному опыту, в 2017-18 гг. был вполне адекватный, уровень доверия к ВС был 66%.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:52 Ответить
Вы в курсе, что этот "адекватный суд" сегодня, прямо перед этим, похоронил судебную реформу?
показать весь комментарий
08.10.2021 14:00 Ответить
"Якась "мутненька" автобіографія у цієї "голови": ну по 1-ше "ціла студєнтка заочница" ОДУ прям з 1-го курсу (при совдепі?) юрисконсульт бази і не просто, а "оптшкіргалантерєя"(без пояснень хто в курсі шо таке при совдепі оптшкіргалантерейная база) 1976-1987рр.Далі "цілих" 4 роки "spacebar" (певно декрет) 1988-1991рр.?А в 1991р. бац "як чорт із табакерки" зразу "із декрету" в арбітражний суд Запоріжжя?Ну про благодійний фонд "Центр комерційного права" 2001р. (джерела фінансування?) і "навчальні муки" студєнтки заочниці по закордонним "німеціям" та "гамерикам" 2001-2002рр. і писати навіть не хочеться... І ще в додаток одна "странность" : така "ціла суддя із Запоріжжя", а вся її нерухомість в Києві та Києвській обл.???"

https://zaxid.net/******************************************************************************************
показать весь комментарий
08.10.2021 14:36 Ответить
Шота знает. Не хочет шквариться об это вислючье шобло...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
Сильно давят по апелляции о незаконный действиях Зели в КС. Единственный суд, который поставил зеленую пошесть на место.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:00 Ответить
Она не из КСУ а из ВСУ (Конституционный и Верховный)
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
Вот именно.

показать весь комментарий
08.10.2021 13:18 Ответить
бедняжка.. будет теперь получать пенсию 80 000 грн и мучиться..
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
Важно другое. Не остается противовеса Зели от слова совсем. Единственный суд, признававший действия Зели незаконными. Если и это суд ляжет под него ....
показать весь комментарий
08.10.2021 13:02 Ответить
"850 000 грн. одноразової допомоги і по 150 000 грн. на місяць до кінця життя."
показать весь комментарий
08.10.2021 14:04 Ответить
тогда не мучиться, а только страдать до конца жизни..
показать весь комментарий
08.10.2021 14:08 Ответить
А шо так? Зебіли й туди добрались?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
на днях зеленский туда подал заяву на законность избрания тупицкого судьей.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:56 Ответить
Зебильё прибирает к рукам и Верховный Суд !
показать весь комментарий
08.10.2021 12:58 Ответить
получила предложение, от которого не смогла отказаться)...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:59 Ответить
Спрашивали не хочешь ли на такси поездить
показать весь комментарий
08.10.2021 13:01 Ответить
Доки чиновники та силовики будуть сцятися Зе шоблу, доти буде продовжуватися узурпація влади!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:00 Ответить
Это был последний бастион хоть какой-то законности в стране. Теперь, как во времена петуховича, вся судебная вертикаль будет выполнять хотелки офшорного клоуна и его опг
показать весь комментарий
08.10.2021 13:02 Ответить
вот и конец "судебной реформе". пал последний бастион.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:14 Ответить
Сардэчна запрашаем в молодую Беларусь, сказочную русь Галабародька.
Вы зрабілі гэта разам!

показать весь комментарий
08.10.2021 13:15 Ответить
Шабунін про це написав ще з тиждень тому, і розяснив, що ця тварина валить реформу, бо.....їй потрібна велика пенсія.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:26 Ответить
за посилання на Шабуніна- варто і вас послати?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:51 Ответить
Не факт, що пенсія тут головне.

"Верховні" судді судової реформи не хочуть.

Бояться, що "західні" експерти будуть мати голос при формуванні Вищої Ради Правосуддя.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:28 Ответить
А шо так?

Юрисдикція всіх "перспективних" справ визначена за "господаркою" незаконними, абсурдними і відверто неадекватними рішеннями Великої Палати колишнього арбітра Валентини Данішевської?

Можна знати англійську і право, працювати арбітром і суддею тривалий час, але так і не зрозуміти значення слів "присяга", "честь" і "справедливість".

Валентино Іванівно, Ви не скористалися ТРЬОМА шансами, які Час Вам надав у 2019-2020 році, і тепер лише Ви винні у ситуації з Конституційним Судом України і Верховним Судом.

Йдіть і не обертайтеся.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:53 Ответить
на заміну, гутапєрчєвий учОний Ківа вполнЄ подойдЬот зєлєной владі.. такіє как сама Вошь дь, йуристи зебілам до серця
показать весь комментарий
08.10.2021 14:04 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
08.10.2021 14:15 Ответить
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет.
У тётки свыше 20 лет судебного стажа. Зарплата около пол-миллиона. Значит при выходе в отставку у неё будет офигительных размеров пожизненное денежное содержание, а работать не надо будет - знай себе, нянчи внуков, езди по миру, жизнь удалась.
К этому всему прибавьте ещё 2 года государственной охраны после ухода с должности, отсутствие головной боли по поводу резонансных дел, необходимость поправить здоровье (уже не 18 лет всё-таки) . . . Так что совсем не обязательно дело в политике. Может просто моральное выгорание пошло, режим "все задолбали, я на пенсию".
показать весь комментарий
08.10.2021 14:23 Ответить
Жаль--но чуть. Тут расчёт. Она поняла что до конца каденции весёлого досидеть сможет. Но потом спросят следующие куда смотрела на всё что уже упороли и упорят ещё. так бы сделал любой адекватный специалист в своём деле. С такого поста надо уходить по своему желанию а не когла пинками гонят. И не всегда по правде. А чаще именно за правду.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:24 Ответить
Ну на безбедную старость с 17 года наверняка ей хватит и ее 10 поколениям родственников !
показать весь комментарий
08.10.2021 14:38 Ответить
Останні адекватні судді йдуть, портновська шваль залишається.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:21 Ответить
ну потом зеленая цвель будет жаловаться на появление нового Майдана . . . .
показать весь комментарий
08.10.2021 16:16 Ответить
В неї закінчуються повноваження і вона не буде балотуватися. Це похоже на відставку? Для відставки потрібен певний стаж , якого в неї може і не бути. Головне заголовок.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:36 Ответить
Хорошая новость, пора уже с мафией, ворами да бандюками по серьёзному разобраться.
показать весь комментарий
08.10.2021 17:30 Ответить
Не верится что ушла по собственному. Думаю мягко сказать, поросили. А на ее место поставят когото лояльного
показать весь комментарий
08.10.2021 19:21 Ответить
 
 