Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.
Об этом она объявила во время своего выступления на пленуме в пятницу, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она предложила созвать на 22 октября пленум ВС, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя.
В то же время сама Данишевская, по ее словам, не будет предлагать свою кандидатуру.
"Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - сказала она.
Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 после того, как после реформы был сформирован новый состав суда.
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Вы зрабілі гэта разам!
"Верховні" судді судової реформи не хочуть.
Бояться, що "західні" експерти будуть мати голос при формуванні Вищої Ради Правосуддя.
Юрисдикція всіх "перспективних" справ визначена за "господаркою" незаконними, абсурдними і відверто неадекватними рішеннями Великої Палати колишнього арбітра Валентини Данішевської?
Можна знати англійську і право, працювати арбітром і суддею тривалий час, але так і не зрозуміти значення слів "присяга", "честь" і "справедливість".
Валентино Іванівно, Ви не скористалися ТРЬОМА шансами, які Час Вам надав у 2019-2020 році, і тепер лише Ви винні у ситуації з Конституційним Судом України і Верховним Судом.
Йдіть і не обертайтеся.
У тётки свыше 20 лет судебного стажа. Зарплата около пол-миллиона. Значит при выходе в отставку у неё будет офигительных размеров пожизненное денежное содержание, а работать не надо будет - знай себе, нянчи внуков, езди по миру, жизнь удалась.
К этому всему прибавьте ещё 2 года государственной охраны после ухода с должности, отсутствие головной боли по поводу резонансных дел, необходимость поправить здоровье (уже не 18 лет всё-таки) . . . Так что совсем не обязательно дело в политике. Может просто моральное выгорание пошло, режим "все задолбали, я на пенсию".