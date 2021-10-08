Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.

Об этом она объявила во время своего выступления на пленуме в пятницу, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она предложила созвать на 22 октября пленум ВС, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя.

В то же время сама Данишевская, по ее словам, не будет предлагать свою кандидатуру.

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"Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - сказала она.

Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 после того, как после реформы был сформирован новый состав суда.