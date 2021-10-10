В Україні не вистачає близько 3000 суддів, - представник ВС Ткачук
Кожен український суддя працює фактично за 11 відсутніх. Для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена Вища кваліфікаційна комісія.
Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив суддя Верховного суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.
"Немає суддів у деяких районах. В апеляційних судах, як правило, 7 осіб. У кожній колегії - некомплект. Наприклад, у Харкові зараз в апеляційному суді лише 10 суддів зі 115-ти. Виходить, що можливість розглянути свою справу вчасно, за місяць або за два, дуже обмежена. Кожен суддя працює фактично за 11 відсутніх", - розповів Ткачук.
Бракує суддів і у Верховному суді, штат якого має становити 200 осіб.
"Але 200 осіб у Верховному Суді ніколи не було, зараз - 187", - уточнив суддя.
Співробітники йдуть, зокрема, через складні умови роботи, високе навантаження.
"Суддя в таких умовах працює так, що він, власне кажучи, не бачить своїх рідних. У нас немає суботи, неділі. Як правило, робочий день судді починається о восьмій ранку і закінчується близько одинадцятої години ночі. І так триває чотири останні роки у Верховному суді", - пояснив він.
Не утримує людей навіть висока суддівська зарплата.
"Є люди, які прийшли у судову систему, не маючи суддівського стажу. Звичайно, у них зарплата менша, ніж у тих суддів, у яких 40 років стажу. Моя зарплата - 75 [прожиткових] мінімумів (з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2 379 грн. - Ред.)", - розповів Ткачук.
Але для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена Вища кваліфікаційна комісія, яка оцінює кандидатів.
"І Венеціанська комісія, і посли європейських країн, як і європейська спільнота, вимагають, щоб Україна не просто існувала як окрема держава, а була частиною європейської спільноти. І вони наполягають на тому, щоб судова реформа була завершена. Щоб була по-новому створена Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, щоб пройшли перевірку чинні судді та були призначені нові", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Значит их все устраивает!
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
Саме судья і прокурор, були самими доброзичливими персонами. Адвокати тремтіли...
Тут тоже суддів не вистачає -- шлюбного процесу чекав 18 місяців.
По криминальному процесу, десь з пів року.
Але, в підсумку, все розсудилось чесно.
Ще башляють гарно, як перекладачу -- на слідстві 100 за годину, на суді 80.
Слідаки німеціки... хм? -- пацанята, як на 90 роки минулого століття... Щас вже заматеріли... *)
Зато там, где у одной или у обеих сторон водятся деньги, и появляется возможность урвать куш, суд будет быстр и "справедлив" в зависимости от того, насколько быстро истец или ответчик даст "на лапу", и сколько даст, или иначе стимулирует интересы судейской мафии.
Например. ОАСК создали исключительно для деформации работы исполнительной власти, в компетенцию которой вторгается всякое волчье.
У нас от 8-9 тысяч судей-коррупционеров жизни нормальной Украине не предвидится, неприятно думать, что в эту стаю может влиться еще 3 тысячи взяточников, а при нынешней ситуации, при круговой поруке, когда судьи друг друга освобождают от уголовной (да и всякой другой, остаются дальше работать, восстановленные на работе) ответственности, даже если их взяли с поличным на взятке, иначе и быть не может.
Суды в Украине основной источник коррупции, мафиозная структура, обслуживающая связь бандитов при власти с криминальными кругами.
І чомусь ні одному судді навіть в голову не прийшло перевірити закони про Судоустрій і КС на відповідність статті 24 Конституції України про рівноправ'я громадян України (тобто що для всіхгромадян - ОДИН закон).
Цей Ткачук, коли говорить про некомплектність штату ВС до 200 суддів (лише 187) чомусь мовчить, що на всю США з численістю населення понад 300 млн членів Верховного Суду лише 9 (дев'ять!) і зарплата їх $250...260тис. Брутто (з них ще податки треба заплатити). На рік. Тобто на 12 місяців. І ця їх зарплата менше ніж в 5 разів перевершує зарплату середнього американця $58тис. на рік.
Що там ці 200 суддів ВС роблять? Чому Штатам достатньо 9 суддів ВС, а нам і 187 не вистачає? І це в додаток до суддів антиКонституційного суду, якого в США взагалі немає і ніякої потреби в ньому вони не відчувають.
Чому при такій величезній зарплаті суддів: мінімальний оклад 30, 50, 75 прожиткового мінімуму працездатних осіб на початок року згідно розд.ХІІ, п.24 закону про Судоустрій від 2016 року ціх суддів вічно не вистачає? Це ж при прожитковому мінімумі 2270 є 68100, 113500 і 170250грн на місяць. Лише ОКЛАД. В самому затрапезному суді - 68тис.грн. Плюс добавки: за вислугу років, за посаду, за ступінь і т.д. і т.п . Що приводить до подвоєння зарплати. Тому і є зарплата суддів ВС понад 400тис.грн на місяць.
А пенсії згідно Розділу Х, ст.142 закону про Судоустрій 50% від винагороди (зарплати) + 2% за кожен рік стажу понад 20років. І 300тис.грн не межа.
А вихідна "допомога" бідним-бідним суддям при виході на "мізерну" пенсію в 3 зарплати, тобто часто понад 1млн.грн. згідно Розд.Х, ст.143 порошенківского Закону про Судоустрій.
А безоплатне санітарно-курортне лікування суддів (в т.ч. у відставці) і членів їх родини в державних закладах охорони здоров'я (ДУСя). Ст.144.
... І все рівно суддів в Україні не вистачає аж 3000. І це визначає не народ, не Конституція, а самі судді. Щось все це нагадує на ситуацію в Содорі і Гоморі перед тим як Господь знищив їх... Не може держава, якщо не хоче закінчити своє життя самогубством, дозволити собі такий "суд". Бо це не суд і це не судді.
ПЫСЫ: тест на отсутствие зебилоидной болезни обязателен.
дешевле всего адвокатом, кажется 5 000 у.е. каждые 2 года
Спочатку треба скасувати антиконституційні закони про Судоустрій і Конституційний Суд, які виділяє суддів в окрему суддівську касту, які живуть по окремим від решта країни законам.
Потім прийняти новий закон про судоустрій, в якому прописана ставка зарплат суддів в діапазоні 1,5...5 середніх зарплат в Україні (або зробити окремий розділ в Законі про тарифні ставки бюджетників) і відмінити суддям всі пільги і привілеї, які не стосуються безпосередньо їх професійної діяльності, як це є во всіх демократичних країнах.
І лише потім звільнити всіх суддів і провести набір нових. Старих вже лише могила виправить.
Якщо ж нині діючі антиконституційні закони про Судоустрій не скасувати, то нові судді дуже скоро стануть такими же, як і старі.
PS. Навіть це не приведе до успіху, якщо такий само алгоритм не применшити до всіх держслужбовців. Тоталітарну систему треба міняти на демократичну кардинально і всю, а не частинами.
Цікаво, однак, інше: у Брекситанії, наприклад, не вистачає водіїв, різників... У Польщі не вистачає водіїв, будівельників, а також лікарів і санітарів (там також недавно медову реформу забацали). Але щоб суддів...
Це ж одна з трьох гілок влади! Уявляєте заяву чергового спікера про те, що в країні не вистачає депутатів, або заяву прімьєра про нехватку міністрів та їхніх заступників?