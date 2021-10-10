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Верховний Суд (1170) судова реформа (1458) суддя (1566)

В Україні не вистачає близько 3000 суддів, - представник ВС Ткачук

В Україні не вистачає близько 3000 суддів, - представник ВС Ткачук

Кожен український суддя працює фактично за 11 відсутніх. Для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена Вища кваліфікаційна комісія.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив суддя Верховного суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

"Немає суддів у деяких районах. В апеляційних судах, як правило, 7 осіб. У кожній колегії - некомплект. Наприклад, у Харкові зараз в апеляційному суді лише 10 суддів зі 115-ти. Виходить, що можливість розглянути свою справу вчасно, за місяць або за два, дуже обмежена. Кожен суддя працює фактично за 11 відсутніх", - розповів Ткачук.

Бракує суддів і у Верховному суді, штат якого має становити 200 осіб.

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"Але 200 осіб у Верховному Суді ніколи не було, зараз - 187", - уточнив суддя.

Співробітники йдуть, зокрема, через складні умови роботи, високе навантаження.

"Суддя в таких умовах працює так, що він, власне кажучи, не бачить своїх рідних. У нас немає суботи, неділі. Як правило, робочий день судді починається о восьмій ранку і закінчується близько одинадцятої години ночі. І так триває чотири останні роки у Верховному суді", - пояснив він.

Не утримує людей навіть висока суддівська зарплата.

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"Є люди, які прийшли у судову систему, не маючи суддівського стажу. Звичайно, у них зарплата менша, ніж у тих суддів, у яких 40 років стажу. Моя зарплата - 75 [прожиткових] мінімумів (з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2 379 грн. - Ред.)", - розповів Ткачук.

Але для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена ​​Вища кваліфікаційна комісія, яка оцінює кандидатів.

"І Венеціанська комісія, і посли європейських країн, як і європейська спільнота, вимагають, щоб Україна не просто існувала як окрема держава, а була частиною європейської спільноти. І вони наполягають на тому, щоб судова реформа була завершена. Щоб була по-новому створена Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, щоб пройшли перевірку чинні судді та були призначені нові", - резюмував він.

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Топ коментарі
+18
Судьи, которых общество не выбирало, которым общество не доверяет, не будут работать на общество. Они будут работать на тех, кто их назначил - на первых лиц, на саму судебную ветвь власти, на её неприкосновенность, на её пожизненность, на её высокооплачиваемость.
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10.10.2021 01:54
+14
Ну так именно действующие судьи судебную реформу и САБОТИРУЮТ!
Значит их все устраивает!
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10.10.2021 01:55
+13
Розвішаних на гілляках!
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10.10.2021 01:35
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Розвішаних на гілляках!
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10.10.2021 01:35 Відповісти
Стати суддею без хабаря неможливо, завалять на екзамені навіть якщо ти геній. Так було всі 30 років Незалежності.
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10.10.2021 16:23 Відповісти
За минулу добу на Донбасі поранено українського захисника, окупанти РФ 10 разів гатили по нашим позиціям. А Зеленський валяє дурня, ніяк не збагне, чому гинуть українці на фронті, де, за його словами, панує "перемир'я". Офшорний мародер тим часом заробляє криваві рублі на Москві.
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10.10.2021 01:39 Відповісти
Зе-братва дубасить журналістів, зе-депутати бухі збивають людей і пляшуть на кістках померлого колеги, в самого Голобородька повні штани офшорів і держзрада по вагнерівцям. А недобита в 14-му тітушня раптом "обурена" Порошенком. Як казав Чечетов в 13му "Патамучта можем".
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10.10.2021 01:44 Відповісти
нах эти нахлебники вообще нужны ? какая от них польза ?
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10.10.2021 01:40 Відповісти
Дармоїди-корупціонери ще й жаліються ,що їх мало...
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10.10.2021 08:22 Відповісти
Така робота це каторга. І головне жоден зе звільнився за власним бажанням. От то патріоти.
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10.10.2021 01:41 Відповісти
....через два роки наркоман зеленський його вб*є...
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10.10.2021 01:46 Відповісти
того наркомана, шо слева ?
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10.10.2021 02:49 Відповісти
Обоє рабоє
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10.10.2021 06:27 Відповісти
Судьи, которых общество не выбирало, которым общество не доверяет, не будут работать на общество. Они будут работать на тех, кто их назначил - на первых лиц, на саму судебную ветвь власти, на её неприкосновенность, на её пожизненность, на её высокооплачиваемость.
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10.10.2021 01:54 Відповісти
Украинское общество аморально, эти недоумки избрали ЗЕ . За гречку и водку они выберут таких судей что воры в законе окажутся просто мамиными мажорчиками по сравнению с ними.
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10.10.2021 08:37 Відповісти
Ну так именно действующие судьи судебную реформу и САБОТИРУЮТ!
Значит их все устраивает!
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10.10.2021 01:55 Відповісти
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет

Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
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10.10.2021 02:00 Відповісти
Тут парочка в ВСК целой 1000стоит. Столько проблем от них.
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10.10.2021 02:12 Відповісти
Кому, родственничкам пажилых судей, которым некуда детишек пристроить?
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10.10.2021 02:34 Відповісти
а нахрена тогда стране туева хуча учебных заведений, выпускающих юристов ?
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10.10.2021 02:47 Відповісти
Був я раз з 5 у німецькому суді... ...у трьох позіціях. Обвинувачуваний, свідок, перекладач.
Саме судья і прокурор, були самими доброзичливими персонами. Адвокати тремтіли...
Тут тоже суддів не вистачає -- шлюбного процесу чекав 18 місяців.
По криминальному процесу, десь з пів року.
Але, в підсумку, все розсудилось чесно.
Ще башляють гарно, як перекладачу -- на слідстві 100 за годину, на суді 80.
Слідаки німеціки... хм? -- пацанята, як на 90 роки минулого століття... Щас вже заматеріли... *)
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10.10.2021 03:00 Відповісти
Судей нужно давно заменять на ИИ - (искусственный интеллект). В США планируют или уже делают это. Нужно у них просить в Украину интегрировать такие ИИ.
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10.10.2021 04:14 Відповісти
Одну проблему решил заменить другой, еще худшей?
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10.10.2021 07:53 Відповісти
Согласен , у осуждённого всё равно есть время для пересмотра его дела, вот там пусть и занимается им судебная комиссия, которая может решать сколько ему сидеть
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10.10.2021 09:20 Відповісти
Судьи могут "честно" рассмотреть проходные дела, где с обеих сторон взять нечего, правда на это им может понадобиться полтора-два (и дальше по возрастающей) года. Да и польза от этого судье тоже есть, выигравший будет трубить о том, что в судах правда таки есть, и ему в его деле встретился именно такой честный судья.
Зато там, где у одной или у обеих сторон водятся деньги, и появляется возможность урвать куш, суд будет быстр и "справедлив" в зависимости от того, насколько быстро истец или ответчик даст "на лапу", и сколько даст, или иначе стимулирует интересы судейской мафии.
Например. ОАСК создали исключительно для деформации работы исполнительной власти, в компетенцию которой вторгается всякое волчье.
У нас от 8-9 тысяч судей-коррупционеров жизни нормальной Украине не предвидится, неприятно думать, что в эту стаю может влиться еще 3 тысячи взяточников, а при нынешней ситуации, при круговой поруке, когда судьи друг друга освобождают от уголовной (да и всякой другой, остаются дальше работать, восстановленные на работе) ответственности, даже если их взяли с поличным на взятке, иначе и быть не может.
Суды в Украине основной источник коррупции, мафиозная структура, обслуживающая связь бандитов при власти с криминальными кругами.
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10.10.2021 04:15 Відповісти
Зато фонарей и осин хватает
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10.10.2021 04:35 Відповісти
Не буде цивілізованого суду,буде суд "Лінча". Цей суд швидко всі крапки над "І" розтавить.
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10.10.2021 05:36 Відповісти
Триста не хватает... это при том, что остальные, которых хватает - бесполезные.
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10.10.2021 06:19 Відповісти
Біднесенькі судді, як важко вам працювати за 200тисяч в місяць, може вам 500тис зарплату, чи будете СУКИ за 10тку херячити як більшість населення України і пенсія в 2 тис
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10.10.2021 06:41 Відповісти
Так і майже 500тис.грн на місяць є. Ось у Данішевської і у Тупицького понад 400тис.грн на місяць зарплати. І ці "судді" вважають такий стан речей, коли їх зарплата в 40 раз більше середньої зарплати в Україні нормальним. Також нормальним вони вважають стан речей, коли пенсія, яка може досягати і 300тис. грн на місяць і нараховується по закону о Судоустрій, а пенсія "пересічним" громадянам обмежена 15 тис.грн по закону про Пенсійне страхування. І ця суддівська пенсія по їх суддівському розумінні теж вважається "солідарною" і платиться з загального фонду ПФУ.

І чомусь ні одному судді навіть в голову не прийшло перевірити закони про Судоустрій і КС на відповідність статті 24 Конституції України про рівноправ'я громадян України (тобто що для всіхгромадян - ОДИН закон).

Цей Ткачук, коли говорить про некомплектність штату ВС до 200 суддів (лише 187) чомусь мовчить, що на всю США з численістю населення понад 300 млн членів Верховного Суду лише 9 (дев'ять!) і зарплата їх $250...260тис. Брутто (з них ще податки треба заплатити). На рік. Тобто на 12 місяців. І ця їх зарплата менше ніж в 5 разів перевершує зарплату середнього американця $58тис. на рік.

Що там ці 200 суддів ВС роблять? Чому Штатам достатньо 9 суддів ВС, а нам і 187 не вистачає? І це в додаток до суддів антиКонституційного суду, якого в США взагалі немає і ніякої потреби в ньому вони не відчувають.

Чому при такій величезній зарплаті суддів: мінімальний оклад 30, 50, 75 прожиткового мінімуму працездатних осіб на початок року згідно розд.ХІІ, п.24 закону про Судоустрій від 2016 року ціх суддів вічно не вистачає? Це ж при прожитковому мінімумі 2270 є 68100, 113500 і 170250грн на місяць. Лише ОКЛАД. В самому затрапезному суді - 68тис.грн. Плюс добавки: за вислугу років, за посаду, за ступінь і т.д. і т.п . Що приводить до подвоєння зарплати. Тому і є зарплата суддів ВС понад 400тис.грн на місяць.

А пенсії згідно Розділу Х, ст.142 закону про Судоустрій 50% від винагороди (зарплати) + 2% за кожен рік стажу понад 20років. І 300тис.грн не межа.

А вихідна "допомога" бідним-бідним суддям при виході на "мізерну" пенсію в 3 зарплати, тобто часто понад 1млн.грн. згідно Розд.Х, ст.143 порошенківского Закону про Судоустрій.

А безоплатне санітарно-курортне лікування суддів (в т.ч. у відставці) і членів їх родини в державних закладах охорони здоров'я (ДУСя). Ст.144.

... І все рівно суддів в Україні не вистачає аж 3000. І це визначає не народ, не Конституція, а самі судді. Щось все це нагадує на ситуацію в Содорі і Гоморі перед тим як Господь знищив їх... Не може держава, якщо не хоче закінчити своє життя самогубством, дозволити собі такий "суд". Бо це не суд і це не судді.
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10.10.2021 11:40 Відповісти
Бо вони виїхали в Польщу на роботу )))
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10.10.2021 06:48 Відповісти
...срочно открывать ПТУ с этой специальностью!
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10.10.2021 06:49 Відповісти
зарплата у судей 1 инстанции в среднем 120 000 грн.. в месяц , Карл
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10.10.2021 07:14 Відповісти
и пенсия 90% от зарплаты
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10.10.2021 07:17 Відповісти
Я таких проплаченных судей вообще бы убрал. Система судов у нас коррупционная, кто больше заплатит, тот и прав.
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10.10.2021 07:16 Відповісти
где-же столько ручных судей найти?
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10.10.2021 07:16 Відповісти
А скільки не вистачає лікарів чи вчителів? Судді в основній масі - трутні.
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10.10.2021 07:19 Відповісти
Чего не хватает судей, в Украине судьей может и дурак быть, кто больше заплатит, тот и прав. Даже дело не надо рассматривать. Бедным категорически запрещено нарушать закон.
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10.10.2021 07:23 Відповісти
Не може бути, щоб випускни"ків" криворіжських і трускавецьких бурс не вистачало! Невже таки "кадровий голод"?
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10.10.2021 07:36 Відповісти
Стране не хватает судей. Кохаймося.
ПЫСЫ: тест на отсутствие зебилоидной болезни обязателен.
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10.10.2021 07:55 Відповісти
Это тот случай когда спрос превышает предложение, только наоборот! Почему журналисты молчат что такса чтобы стать судьей начинается от 100 тыс. у.е для района и до нескольких миллионов для киева. Та что там судьи, место нотариуса в районе тоже стартует от 50 тыс. у.е. Пока об этом будут молчать никакая реформа не поможет!
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10.10.2021 08:24 Відповісти
в Одессе, 200 тысяч на 3 года лицензия, после вуза для судьи, нотаиус от 20 тыч. у.е.
дешевле всего адвокатом, кажется 5 000 у.е. каждые 2 года
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10.10.2021 08:49 Відповісти
Мы и этих прокормить не можем, а еще 3000 рвачей и вымогателей страна не выдержит.
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10.10.2021 08:37 Відповісти
Поняття "чесні" та "судді" в Україні сьогодні несумісні. Їх принаймні треба брати у лапки.
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10.10.2021 08:53 Відповісти
Сначала надо уволить всех существующих одной датой. Набрать новых из выпускников, но на оклады в 3 раза меньше и начать использоваь присяжных заседателей. Главнных судей должна избирать громада района.
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10.10.2021 08:54 Відповісти
и полицейского
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10.10.2021 09:31 Відповісти
Не допоможе.
Спочатку треба скасувати антиконституційні закони про Судоустрій і Конституційний Суд, які виділяє суддів в окрему суддівську касту, які живуть по окремим від решта країни законам.
Потім прийняти новий закон про судоустрій, в якому прописана ставка зарплат суддів в діапазоні 1,5...5 середніх зарплат в Україні (або зробити окремий розділ в Законі про тарифні ставки бюджетників) і відмінити суддям всі пільги і привілеї, які не стосуються безпосередньо їх професійної діяльності, як це є во всіх демократичних країнах.
І лише потім звільнити всіх суддів і провести набір нових. Старих вже лише могила виправить.

Якщо ж нині діючі антиконституційні закони про Судоустрій не скасувати, то нові судді дуже скоро стануть такими же, як і старі.

PS. Навіть це не приведе до успіху, якщо такий само алгоритм не применшити до всіх держслужбовців. Тоталітарну систему треба міняти на демократичну кардинально і всю, а не частинами.
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10.10.2021 12:12 Відповісти
а я уверен, что 3 000 лишних
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10.10.2021 09:31 Відповісти
В Украине не хватает около 3000 судей - расстреляли что-ли ?
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10.10.2021 09:47 Відповісти
Желающих стать судьей хватает,просто еще не налажена система сбора хабарей за назначение на должность.
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10.10.2021 10:07 Відповісти
Судя по их зарплатам и еще дахирище как черезчур много
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10.10.2021 11:21 Відповісти
Слава Богу! На 3000 злодіїв в Україні менше.
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10.10.2021 11:46 Відповісти
а я то думаю чому ми так живимо. суддів не вистачає
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10.10.2021 12:16 Відповісти
Ну, судова реформа, як і медова, не може не датися взнаки...

Цікаво, однак, інше: у Брекситанії, наприклад, не вистачає водіїв, різників... У Польщі не вистачає водіїв, будівельників, а також лікарів і санітарів (там також недавно медову реформу забацали). Але щоб суддів...

Це ж одна з трьох гілок влади! Уявляєте заяву чергового спікера про те, що в країні не вистачає депутатів, або заяву прімьєра про нехватку міністрів та їхніх заступників?
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10.10.2021 11:50 Відповісти
Тяжёлая работа у них, конечно надо платить много, 200 тысяч за такую работу не деньги. А пробовал ты целый день на жаре с отбойным молотком работать? Или выкопать вручную два метра глубокую яму в мёрзлой земле? А то сидит в шикарном кабинете, пъёт ароматный кофе, закусывая хрустящим круасаном и так бедолаге тяжело.
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10.10.2021 11:53 Відповісти
А в чем проблема? Почему Вы не работаете судьей? Пойдите и отучитесь в ЮР Академии, отработайте помощником судьи пять лет, сдайте экзамен на судью и готово - Вы тоже будете пить ароматный кофе и получать по 200к. А если мозгов хватает только лопатой ямы в мерзлой земле копать - это сугубо Ваши личные проблемы
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10.10.2021 14:16 Відповісти
Судья? Судовая система в Украине сгнила, полностью коррумпирована, представляет наибольшую угрозу Украине и им не за что получать высокие зарплаты. Я выучился, но не на судью, работа у меня лёгкая, но если чел. работает тяжело, то не значит, что нет мозгов, в жизни всякое бывает. Поживёте с моё, может поймёте.
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10.10.2021 16:06 Відповісти
вьі єто серьезно ? судьев нехватает ? если судьев будет много то и судов будет больше - судьи дадут команду полицейским по всяким причинам тащить подозреваемого в суд. все как в українской сказке - чем больше дорожной полиции - тем больше ДТП. *****. .
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10.10.2021 12:12 Відповісти
Саакашвілі розігнав усіх і створив нові суди дуже швидко. А нам розповідають з 14 - го року, що це неможливо. Нереально величезні зарплати не гарантують правосуддя - це хабар влади суддям і більше нічого. Такі зарплати тільки спонукають нечесних людей ставати суддями.
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10.10.2021 13:29 Відповісти
Такі "судді" нах нікому не потрібні Всі знають, що хто більшого хабаря судді занесе - на того й боці закон. Та ще й захмарні зарплати держава виплачує на додачу до хабарів...
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10.10.2021 15:12 Відповісти
 
 