В Украине не хватает около 3000 судей, - представитель ВС Ткачук
Каждый украинский судья работает фактически за 11 отсутствующих. Для укомплектования судов честными профессиональными кадрами должна заработать обновленная Высшая квалификационная комиссия.
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил судья Верховного суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.
"Нет судей в некоторых районах. В апелляционных судах, как правило, 7 человек. В каждой коллегии - некомплект. Например, в Харькове сейчас в апелляционном суде только 10 судей из 115-ти. Получается, что возможность рассмотреть свое дело вовремя - за месяц, или за два - очень ограничено. Каждый судья работает фактически за 11 отсутствующих", - рассказал Ткачук.
Не хватает судей и в Верховном суде, штат которого должен составлять 200 человек.
"Но 200 человек в Верховном Суде никогда не было, сейчас - 187", - уточнил судья.
Сотрудники уходят, в том числе, из-за сложных условий работы, высокой нагрузки.
"Судья в таких условиях работает, что он практически не видит своих родных. У нас нет субботы, воскресенья. Как правило, рабочий день судьи начинается в 8 утра и заканчивается около 11 часов ночи. И так продолжается четыре последних года в Верховном Суде", - пояснил он.
Не удерживает людей даже высокая судейская зарплата.
"Есть люди, которые пришли в судебную систему, не имея судейского стажа. Конечно, у них зарплата меньше, нежели у тех судей, у которых 40 лет стажа. Моя зарплата - 75 [прожиточных] минимумов (с 1 июля 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2 379 грн, - ред.)", - рассказал Ткачук.
Но для укомплектования судов честными профессиональными кадрами должна заработать обновленная Высшая квалификационная комиссия, которая оценивает кандидатов.
"И Венецианская комиссия, и послы европейских стран, да и европейское сообщество требует, чтобы Украина не просто существовала как отдельное государство, а была частью европейского сообщества. И они настаивают на том, чтобы судебная реформа была завершена. Чтобы была по-новому создана Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия, чтобы прошли проверку действующие судьи и были назначены новые", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Значит их все устраивает!
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
Саме судья і прокурор, були самими доброзичливими персонами. Адвокати тремтіли...
Тут тоже суддів не вистачає -- шлюбного процесу чекав 18 місяців.
По криминальному процесу, десь з пів року.
Але, в підсумку, все розсудилось чесно.
Ще башляють гарно, як перекладачу -- на слідстві 100 за годину, на суді 80.
Слідаки німеціки... хм? -- пацанята, як на 90 роки минулого століття... Щас вже заматеріли... *)
Зато там, где у одной или у обеих сторон водятся деньги, и появляется возможность урвать куш, суд будет быстр и "справедлив" в зависимости от того, насколько быстро истец или ответчик даст "на лапу", и сколько даст, или иначе стимулирует интересы судейской мафии.
Например. ОАСК создали исключительно для деформации работы исполнительной власти, в компетенцию которой вторгается всякое волчье.
У нас от 8-9 тысяч судей-коррупционеров жизни нормальной Украине не предвидится, неприятно думать, что в эту стаю может влиться еще 3 тысячи взяточников, а при нынешней ситуации, при круговой поруке, когда судьи друг друга освобождают от уголовной (да и всякой другой, остаются дальше работать, восстановленные на работе) ответственности, даже если их взяли с поличным на взятке, иначе и быть не может.
Суды в Украине основной источник коррупции, мафиозная структура, обслуживающая связь бандитов при власти с криминальными кругами.
І чомусь ні одному судді навіть в голову не прийшло перевірити закони про Судоустрій і КС на відповідність статті 24 Конституції України про рівноправ'я громадян України (тобто що для всіхгромадян - ОДИН закон).
Цей Ткачук, коли говорить про некомплектність штату ВС до 200 суддів (лише 187) чомусь мовчить, що на всю США з численістю населення понад 300 млн членів Верховного Суду лише 9 (дев'ять!) і зарплата їх $250...260тис. Брутто (з них ще податки треба заплатити). На рік. Тобто на 12 місяців. І ця їх зарплата менше ніж в 5 разів перевершує зарплату середнього американця $58тис. на рік.
Що там ці 200 суддів ВС роблять? Чому Штатам достатньо 9 суддів ВС, а нам і 187 не вистачає? І це в додаток до суддів антиКонституційного суду, якого в США взагалі немає і ніякої потреби в ньому вони не відчувають.
Чому при такій величезній зарплаті суддів: мінімальний оклад 30, 50, 75 прожиткового мінімуму працездатних осіб на початок року згідно розд.ХІІ, п.24 закону про Судоустрій від 2016 року ціх суддів вічно не вистачає? Це ж при прожитковому мінімумі 2270 є 68100, 113500 і 170250грн на місяць. Лише ОКЛАД. В самому затрапезному суді - 68тис.грн. Плюс добавки: за вислугу років, за посаду, за ступінь і т.д. і т.п . Що приводить до подвоєння зарплати. Тому і є зарплата суддів ВС понад 400тис.грн на місяць.
А пенсії згідно Розділу Х, ст.142 закону про Судоустрій 50% від винагороди (зарплати) + 2% за кожен рік стажу понад 20років. І 300тис.грн не межа.
А вихідна "допомога" бідним-бідним суддям при виході на "мізерну" пенсію в 3 зарплати, тобто часто понад 1млн.грн. згідно Розд.Х, ст.143 порошенківского Закону про Судоустрій.
А безоплатне санітарно-курортне лікування суддів (в т.ч. у відставці) і членів їх родини в державних закладах охорони здоров'я (ДУСя). Ст.144.
... І все рівно суддів в Україні не вистачає аж 3000. І це визначає не народ, не Конституція, а самі судді. Щось все це нагадує на ситуацію в Содорі і Гоморі перед тим як Господь знищив їх... Не може держава, якщо не хоче закінчити своє життя самогубством, дозволити собі такий "суд". Бо це не суд і це не судді.
ПЫСЫ: тест на отсутствие зебилоидной болезни обязателен.
дешевле всего адвокатом, кажется 5 000 у.е. каждые 2 года
Спочатку треба скасувати антиконституційні закони про Судоустрій і Конституційний Суд, які виділяє суддів в окрему суддівську касту, які живуть по окремим від решта країни законам.
Потім прийняти новий закон про судоустрій, в якому прописана ставка зарплат суддів в діапазоні 1,5...5 середніх зарплат в Україні (або зробити окремий розділ в Законі про тарифні ставки бюджетників) і відмінити суддям всі пільги і привілеї, які не стосуються безпосередньо їх професійної діяльності, як це є во всіх демократичних країнах.
І лише потім звільнити всіх суддів і провести набір нових. Старих вже лише могила виправить.
Якщо ж нині діючі антиконституційні закони про Судоустрій не скасувати, то нові судді дуже скоро стануть такими же, як і старі.
PS. Навіть це не приведе до успіху, якщо такий само алгоритм не применшити до всіх держслужбовців. Тоталітарну систему треба міняти на демократичну кардинально і всю, а не частинами.
Цікаво, однак, інше: у Брекситанії, наприклад, не вистачає водіїв, різників... У Польщі не вистачає водіїв, будівельників, а також лікарів і санітарів (там також недавно медову реформу забацали). Але щоб суддів...
Це ж одна з трьох гілок влади! Уявляєте заяву чергового спікера про те, що в країні не вистачає депутатів, або заяву прімьєра про нехватку міністрів та їхніх заступників?