В Офісі Президента обговорили впровадження судової реформи
Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак закликав учасників робочої зустрічі щодо судової реформи до відкритого діалогу для якнайшвидшого впровадження необхідних змін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.
В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн "Великої сімки" (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.
Єрмак зазначив, що проведення судової реформи є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та його команди.
"Я впевнений, що мета в нас усіх одна – це прозора, чесна, справедлива судова система, яку ми хочемо побудувати в нашій країні. І це неможливо зробити, якщо ми не будемо відкрито, чесно спілкуватися один з одним і вирішувати будь-які питання в колі однодумців і друзів нашої країни", – повідомив Єрмак.
Керівник Офісу глави вважає вважає, що такі зустрічі – як за участю послів країн G7, так і на технічному рівні – мають стати регулярними.
Єрмак подякував міжнародним партнерам і Раді суддів України за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він сподівається, що цей орган незабаром почне роботу.
"І хотів би попросити, щоб усі питання, які є, ми дійсно вирішували на цьому майданчику. Ми проти будь-яких формальних зустрічей, давайте спілкуватися відкрито, критикувати відкрито. Я думаю, що ми всі заклали основу для судової реформи, і сьогодні нарешті нам потрібно всі технічні питання, сумніви, непорозуміння вирішувати відкрито, спільно, із залученням наших міжнародних партнерів", – заявив Єрмак.
Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов повідомив, що судова реформа, яка є однією з найскладніших у країні, зрушила з місця.
Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності при Президенті Сергій Іонушас повідомив, що до списку кандидатів до Етичної Ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори, які мають бездоганну ділову репутацію та професійний досвід. Водночас темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям глави держави і парламенту.
Іонушас повідомив учасникам засідання про звернення голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо із закликом утриматися від будь-яких дій, що затягують відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.
Він констатував, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради. За словами Іонушаса, якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена дати відповідь на цей виклик.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін закликав не поширювати міфи щодо судової реформи.
"Верховна Рада оголосила конкурс на дві вакантні посади у Вищій раді правосуддя (ВРП), подані документи від 25 кандидатів, серед яких майже половина – чинні судді та судді у відставці, які не бояться перевірки Етичною радою", – повідомив народний депутат.
Також, на його думку, перевірка нових кандидатів до Ради правосуддя і чинних членів ВРП може здійснюватися паралельно Етичною радою, яка має відповідну автономію і може організувати свою роботу таким чином, щоб не ставити під загрозу дієздатність ВРП.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.
Голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що цей орган попри висловлені ним застереження продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.
Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що судова система хоче змін, але вона не має втратити суб'єктність, а держава не може існувати без судової влади.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ и Ермак обсуждали внедрение, но так, чтобы не побеспокоить руку Коломойского в ЗЕ.
а то шо до хрена ермака и ноль отрубоненого ссыкуна...
клоп неумный спит - дерьмак на подлете.
бойтессь ету ссуку, хлопцы....
Зашевелились они, потому что на Западе сказали, что заблокируют въезд в Европу и США украинским олигархам, а также судебной и чиновничьей мафии (вместе с ихними семьями). А для них это самый смертельный ужас - детки с женами живут в роскоши и учатся там на деньги с ограбленного ими нищего украинского народа, в Украину они возвращаться не хотят.
Напомним, что в 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса One Hyde Park в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов, а затем еще как минимум 60 миллионов долларов на его меблировку.
Ахметов также купил дворец печально известного короля Бельгии Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра в 2019 году. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу Les Cedres производителю алкогольных напитков Campari Group.
Другие украинские миллиардеры также имеют элитную недвижимость за рубежом. В 2008 году, по информации итальянской газеты La Stampa, Виктор Пинчук стал владельцем четырех вилл на Сардинии (Италия). Это трехэтажное здание Luci del mare с 15 комнатами, Samanna на 21 комнату и большим садом площадью 5,8 тыс. кв. м. Пинчуку принадлежали также виллы La Torre и La Deseada. Сумма сделки оценивалась в 70 млн евро.
В том же 2008 году жена Виктора Пинчука Елена приобрела дом в центре Лондона с 10 спальнями за 80 млн фунтов стерлингов. Поместье расположено в Кенсингтоне, среди удобств - тренажерный зал, бассейн, сауна и кинотеатр.
32-летний мужчина заплатил 60 миллионов франков, или 2 млрд гривен.
Швейцарское поместье Дамира Ахметова находится в непосредственной близости от Женевского озера. У входа в переулок есть знак, указывающий на то, что это частный участок. Это значит, что здесь нежелательно гулять без разрешения проживающих на этой улице. На повороте к дому Ахметова стоит машина с сотрудниками службы безопасности. Дом оборудован камерами видеонаблюдения.
а шо? - акой же нарик, но все таки смена декораций...
иногда кажется никогда мы не включим голову - забыли де включатель...
Зеркаль - Президент,
Порох - Премьер,
Пастор - Спикер Рады.
тока надо все ето сделать как можно быстрее...
об "открыто, честно"? - забудьте ету хрень раз и навсегда.
открыто и честно мы можем с любимыми, в откровенные моменты... - и то не каждый раз - забудьте...
Завхоз обсудил судебную реформу.
А бузон хикса и философию канта когда там обсудят?
в Офисе президента обсудили САБОТИРОВАНИЕ судебной реформы! Возможно, и новейшие способы СИМУЛИРОВАНИЕ якобы проведения...
Завхоз зі своїми замами обговорили "судову реформу".