Более половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля
Каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" 19 октября не работает из-за отсутствия топлива – угля и природного газа.
Об этом свидетельствуют данные системного диспетчера НЭК "Укрэнерго".
По состоянию на 10:30 вторника, работают только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС (13%). На каждой из трех ТЭС работает по одному энергоблоку суммарной нагрузкой 631 МВт. Остальные блоки или не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, либо находятся на текущих и аварийных ремонтах.
Напомним, 13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на государственную "Центрэнерго" 37,5 тыс. т угля во избежание остановки государственных электростанций. Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию. Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.
РБМК 1000
могут производить в качесте
отходов оружейный плутоний ..
И можно сделать , как в Израиле в Центре ДИМОН около 30 еж ЯО.
Средства доставки есть .Для ботов " Гром -2 с разгонным блоком ..
В Мире сразу Украину зауважают т.к. любят сильных.
Все таки
Украина была по по экономическому потенциалу третьей в Европе и
Третьей !
в Мире Ядерной Державой......но эти интересные лица умножили потенциал
в 2.7 триллиона долларов на "о".
раздав кравчуками и иже с ними только 200 млн . долларов США.
Фарисеи.