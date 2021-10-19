Более половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля

Каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" 19 октября не работает из-за отсутствия топлива – угля и природного газа.

Об этом свидетельствуют данные системного диспетчера НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 10:30 вторника, работают только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС (13%). На каждой из трех ТЭС работает по одному энергоблоку суммарной нагрузкой 631 МВт. Остальные блоки или не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, либо находятся на текущих и аварийных ремонтах.

Напомним, 13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на государственную "Центрэнерго" 37,5 тыс. т угля во избежание остановки государственных электростанций. Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию. Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.