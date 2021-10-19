РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости
3 668 108

Более половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля

Более половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля

Каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" 19 октября не работает из-за отсутствия топлива – угля и природного газа.

Об этом свидетельствуют данные системного диспетчера НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 10:30 вторника, работают только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС (13%). На каждой из трех ТЭС работает по одному энергоблоку суммарной нагрузкой 631 МВт. Остальные блоки или не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, либо находятся на текущих и аварийных ремонтах.

Напомним, 13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на государственную "Центрэнерго" 37,5 тыс. т угля во избежание остановки государственных электростанций. Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию. Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

Автор: 

ТЭС (281) уголь (1002)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
19.10.2021 10:59 Ответить
+14
Та да.

показать весь комментарий
19.10.2021 11:02 Ответить
+11
показать весь комментарий
19.10.2021 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В Україні 50% економіки це державні підприємства тому будуть злидні,корупція та втрата населення,погані перспективи.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:29 Ответить
Где Украинские 15 ядерных блоков АЭС , из них
РБМК 1000
могут производить в качесте
отходов оружейный плутоний ..
И можно сделать , как в Израиле в Центре ДИМОН около 30 еж ЯО.
Средства доставки есть .Для ботов " Гром -2 с разгонным блоком ..
В Мире сразу Украину зауважают т.к. любят сильных.
Все таки
Украина была по по экономическому потенциалу третьей в Европе и
Третьей !
в Мире Ядерной Державой......но эти интересные лица умножили потенциал
в 2.7 триллиона долларов на "о".
раздав кравчуками и иже с ними только 200 млн . долларов США.
Фарисеи.
показать весь комментарий
20.10.2021 19:43 Ответить
и при этом шахты стоят.. к примеру одна из крупнейших шахт по доьыче, Краснолиманская, стоит восьмой год практически, два директора делятвласть, и всем пофиг ....
показать весь комментарий
19.10.2021 11:37 Ответить
Почему 8 год? ООО КЛ по м ллиону тонн добывало. Но там же конфликт времён Овоща, когда госшахту практически отжали.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:27 Ответить
но по докам она госпредприятие!, я ктому, что сколько тех шахт осталось, а на одной порядку навести не могут восьмой год, а то и более..........
показать весь комментарий
19.10.2021 18:26 Ответить
А ведь Демчишину, ставленнику Порошенко, Польша и Япония еще в 2014 предлагали переоборудовать наши ТЭЦ с угля на альтернативные виды топлива.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:55 Ответить
На какие интересно? Гелий-3?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:28 Ответить
Пора выходить на майдан.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 