Більше половини енергоблоків державних ТЕС не працюють через нестачу вугілля

Більше половини енергоблоків державних ТЕС не працюють через нестачу вугілля

Кожен другий енергоблок державної компанії "Центренерго" 19 жовтня не працює через відсутність палива - вугілля і природного газу.

Про це свідчать дані системного диспетчера НЕК "Укренерго".

Станом на 10:30 вівторка, працюють тільки 3 з 23 енергоблоків державних ТЕС (13%). На кожній з трьох ТЕС працює по одному енергоблоку сумарним навантаженням 631 МВт. Решта блоків або не можуть нести навантаження через відсутність палива, або знаходяться на поточних і аварійних ремонтах.

Нагадаємо, 13 жовтня приватна компанія ДТЕК екстрено поставила на державну "Центренерго" 37,5 тис. т вугілля, щоб уникнути зупинки державних електростанцій. Як повідомлялося, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливість його закупівлі через аномально низькі ціни на електроенергію. Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля за імпортом, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчували гострий дефіцит вугілля.

19.10.2021 10:59 Відповісти
Та да.

19.10.2021 11:02 Відповісти
19.10.2021 11:02 Відповісти
В Україні 50% економіки це державні підприємства тому будуть злидні,корупція та втрата населення,погані перспективи.
19.10.2021 11:29 Відповісти
Где Украинские 15 ядерных блоков АЭС , из них
РБМК 1000
могут производить в качесте
отходов оружейный плутоний ..
И можно сделать , как в Израиле в Центре ДИМОН около 30 еж ЯО.
Средства доставки есть .Для ботов " Гром -2 с разгонным блоком ..
В Мире сразу Украину зауважают т.к. любят сильных.
Все таки
Украина была по по экономическому потенциалу третьей в Европе и
Третьей !
в Мире Ядерной Державой......но эти интересные лица умножили потенциал
в 2.7 триллиона долларов на "о".
раздав кравчуками и иже с ними только 200 млн . долларов США.
Фарисеи.
20.10.2021 19:43 Відповісти
и при этом шахты стоят.. к примеру одна из крупнейших шахт по доьыче, Краснолиманская, стоит восьмой год практически, два директора делятвласть, и всем пофиг ....
19.10.2021 11:37 Відповісти
Почему 8 год? ООО КЛ по м ллиону тонн добывало. Но там же конфликт времён Овоща, когда госшахту практически отжали.
19.10.2021 15:27 Відповісти
но по докам она госпредприятие!, я ктому, что сколько тех шахт осталось, а на одной порядку навести не могут восьмой год, а то и более..........
19.10.2021 18:26 Відповісти
А ведь Демчишину, ставленнику Порошенко, Польша и Япония еще в 2014 предлагали переоборудовать наши ТЭЦ с угля на альтернативные виды топлива.
19.10.2021 13:55 Відповісти
На какие интересно? Гелий-3?
19.10.2021 15:28 Відповісти
Пора выходить на майдан.
19.10.2021 14:05 Відповісти
