Більше половини енергоблоків державних ТЕС не працюють через нестачу вугілля
Кожен другий енергоблок державної компанії "Центренерго" 19 жовтня не працює через відсутність палива - вугілля і природного газу.
Про це свідчать дані системного диспетчера НЕК "Укренерго".
Станом на 10:30 вівторка, працюють тільки 3 з 23 енергоблоків державних ТЕС (13%). На кожній з трьох ТЕС працює по одному енергоблоку сумарним навантаженням 631 МВт. Решта блоків або не можуть нести навантаження через відсутність палива, або знаходяться на поточних і аварійних ремонтах.
Нагадаємо, 13 жовтня приватна компанія ДТЕК екстрено поставила на державну "Центренерго" 37,5 тис. т вугілля, щоб уникнути зупинки державних електростанцій. Як повідомлялося, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливість його закупівлі через аномально низькі ціни на електроенергію. Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля за імпортом, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчували гострий дефіцит вугілля.
