РУС
Завтра-послезавтра Украина покажет свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, - KSE

В Украине завтра-послезавтра число новых случаев коронавируса за сутки может превысить 20,5 тысяч. Это будет новым абсолютным рекордом.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тысяч случаев, что будет также новым абсолютным рекордом и частично это связано с тем, что было влияние выходных", - отметил он.

Читайте также: 538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+10
что спустили разнарядку и показатели по регионам???!!!!
19.10.2021 12:50 Ответить
+8
Все, на жаль, можливо.
Питання таке. Чому при сотнях-тисячах померлих українців (серед яких є й лікарі), ВСІ депутати й інша провладна живність живі й здорові? При всій їхній активній єплі, тусні та вояжах.
Це нелогічно.
19.10.2021 12:52 Ответить
+8
Сосна Богуцька, подруга Саака на стороні антивакцинаторів.
У її шефа Зєлі немає претензій до сосни з його гарему.
Нехай гої слухають пропаганду Богуцької і мруть.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__[0]=AZUc_9REvl_fj45jY9JUaJFI-NluE7KSup8d4ODbwxXEJco2CihavSaKPxfzKPkV25m8m19KB_4cWWV9PFl045tmOZHQRw3h7BgfE63PMdsETz_j8uDTQyyOztaY3PqAcZQ&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya

Министр Ляшко увлёкся, и собирается расширить список профессий, обязательных к вакцинации.

Предлагаю не останавливаться и сразу для "антиваксов" строить концлагеря.
Сбежать далеко не смогут, потому что в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят.

Хотя, по большому счету, зачем на них тратить еду и элементарные бытовые принадлежности? Лучше сразу к стенке.

Интересно, доктора Ля и Пи не родственники?

- Доктор, а на какой период времени сохраняется иммунитет у переболевших?
- Антитела есть только у вакцинированных.
- А у переболевших?
- Следующий вопрос...
19.10.2021 12:55 Ответить
что спустили разнарядку и показатели по регионам???!!!!
19.10.2021 12:50 Ответить
Других выводов даже и не возникает. Причем будет возможность проверить. Вангую, что возрастет число заболевших подростков. Ведь сейчас пфайзер дал запрос регулятору на разрешение вакцинировать детей от 5 лет. Вот и проверим какая из меня ванга.
19.10.2021 12:55 Ответить
число смертей тоже выдумают по указке США. Как и очереди скорых помощей в больницы.
19.10.2021 13:16 Ответить
Вы проверили больничку, да? Пустует?
19.10.2021 13:24 Ответить
нет это очереди по указка США возникли реформа от твари Докторши смерти мадамо Свупрун так гайнулас Украины аж ноги маслом смазало... уничтожить всю систему СЭС а нафиг нам сие нужно сократить на 590% эндокринную систему закрыть на 90% психиатрию... пусть народ прыгает с крыш домов или кидается под поезда... и на улицах рязня и насилия расцветают от ненормальных.. маладца сократили урологию хирургию на 45% детскую помощь на 60% Скорую на 70% ..реанимацию на 38% больницы первого уровня на 90% второго на 65% третьего на 45% ..... ну и как придурки ВАМ полегчало и помогла вам рхфрорма эта... вот отсюда СЕГОДНЯ И ОЧЕРЕДИ В РЕАНИМАЦИЮ!!!!!!! и дело не в КУовид а в раз-рушенной разворованной медицине дело не в грошах их как разх УКРАДЕНО МИЛЛИАРДЫ зщначит медицина не бедная воров у на с во власти дофигаче..всем евреям надо присосаться к корыту а сегодня ублюдки Вован и его шобла синагогав цирке-- добивают то --что еще не добили раньше.... как и все рехформы как слышу рехформа-- все значит будут убивать грабить и отбирать или насиловать... под крики вэйвэжй евреев абиджают тьфу гыдота а не власть.. амбрэ какое то лайно..куда не встанешь.... под ногами....
19.10.2021 13:24 Ответить
тесты - не показатель.
Иной раз их так "делают" - что 100% больной ковид - оказывает (по тестам) абсолютно здоровым.
В другой лаборатории у него выявляют ковид..

ну а прогнозы.. тут все просто - у них есть более-менее точяные данные.. вот и готовят население к их публикации, пока что публикуя заведомо ложные.
Реальный уровень заболевших в 2-3 раза выше чем по статистике...
19.10.2021 14:53 Ответить
Реальный уровень заболевших в 2-3 раза выше чем по статистике...
Откуда информация и откуда такие выводы? Может все с точностью до наоборот? Ибо вот фотографии очереди на вакцинацию в Днепре я видел на цензоре, а фото забитых больниц нет.
19.10.2021 14:58 Ответить
Информация от врачей, включая заведуюших больницами.
С весны прошлого года (еще со времен степанова) - спущенно цу "по возможности не ставить диагноз ковида"..

Но, в принципе, зебилам никто не запрещает совать пальцы в розетку, пить сурогат, трахаться с вокзальными шалавами и верить в "заговор Госдепа"
19.10.2021 15:17 Ответить
Последнее Ваше предложение показало на сколько можно доверять Вашему первому утверждению. Спасибо. Так что покуда в своих суждениях буду таки опираться на статистику.
19.10.2021 15:20 Ответить
Я же написал: в принципе, зебилам никто не запрещает совать пальцы в розетку, пить сурогат, трахаться с вокзальными шалавами и верить в "заговор Госдепа"
19.10.2021 15:22 Ответить
Могли бы и не напрягаться так еще раз дублируя это. Я с первого раза понял и выводы уже сделал.
19.10.2021 15:34 Ответить
https://news.liga.net/region_news/news/kovid-reanimatsiya-bolnitsy-mechnikova-v-dnepre-perepolnena-neprivitymi-glavvrach https://news.liga.net/region_news/news/kovid-reanimatsiya-bolnitsy-mechnikova-v-dnepre-perepolnena-neprivitymi-glavvrach


зачем верить фото - сходи и сам посмотри)
19.10.2021 15:24 Ответить
п.с. Заведующий реанимационным отделением Винницкой центральной районной клинической больницы Владимир Чеботарев рассказал OBOZREVATEL, что у них еще есть свободные COVID-койки в отделениях, но реанимация заполнена на 100%.

"Пациенты поступают в такой стадии, что их сразу же необходимо класть в реанимацию. Основная масса поступающих - больные тяжелой и крайне тяжелой степени. Сейчас у нас 12 больных на аппаратном дыхании на СИПАП-режиме. Все они не были вакцинированы", - уточнил он.

Медик добавил, что в районной больнице развернуто 180 коек для лечения пациентов с коронавирусом, но их количество постоянно увеличивается. "Сейчас мы разворачиваем новые койки в других отделениях. Фактически у нас вся больница уже инфекционная", - сообщил врач.
19.10.2021 15:28 Ответить
п.п.с. https://49000.com.ua/koronavirus-v-dnepropetrovskoy-obla-4/ https://49000.com.ua/koronavirus-v-dnepropetrovskoy-obla-4/

18/10/2021 - 18:00
ЕКАТЕРИНА ШВЕЦ
eye-ico454
В Днепропетровской области почти все больницы заполнены заболевшими коронавирусом. Ситуация выходит из под контроля и приближается к критической.

Как рассказал Владимир Орлов, первый заместитель председателя облгосадминистрации, в области ежедневно регистрируют тысячи новых случаев. На данный момент «активно больных» порядка 17 тысячи. На стационарном лечении находятся более 3 тысяч человек. В 27 больницах осталось около 5 тысяч мест. Больничные койки загружены на 77%. А 10 больниц заполнены почти на все 100%.

Известно, что 95% госпитализированных не имеют ни одной прививки. В связи с этим значительно усилили карантинные ограничения и настоятельно просят пройти полный курс вакцинации. С 18 октября на Днепропетровщине зафиксировали превышения трех показателей эпидемиологической опасности, это означает, что область вошла в красную зону.
19.10.2021 15:29 Ответить
Проценты вещь относительная. Оценивать можно только тогда когда знаешь абсолютное число выделенных коек. К примеру если коек всего было две и одну занял пациент, то заполненность сразу же станет 50%.
19.10.2021 15:32 Ответить
Ну почему-то же фото с пунктов вакцинирования постят. А в случае статей с переполненными больницами нет.
19.10.2021 15:31 Ответить
Германия, 80 млн.населения - ВСЕ в масках и уровень вакцинации более 60% - количество заболевших около 3-4 тыс.. Смертность 10-15 чел

Украина - толпы долбоящеров бегают без масок, на 40 млн - 20 тыс заболевших (реально в 2-3 раза больше, т.е. 40-50 тыс заболевших)..

Вывод: если бы в Украине носили маски и вакцинировано было бы хоть 40-50% населения - то уровень заболевших был в районе 2 000 в сутки.. при смертности 5-10 человек.
19.10.2021 14:42 Ответить
так тож германия они помнят и знают концлагеря бани газовые парные в печах сравнили то же....
19.10.2021 14:43 Ответить
- чого ви бідні?
Бо дурні!
- а чого дцрні?
Бо бідні!

Датчане, шведы - тоже газовые камеры?)

зебилы бегают и орут "нах маски - это заговор госдепа!"
а потом дохнут в больницах со стонами "во всем виноваты попередники!
19.10.2021 14:49 Ответить
ну я бы не радовался бы за немцев им физдюлей дают мусульмане вонбючие причем смачно так..в дыхалку.. так что вот где где ног только не в Германии .. даже даром... а мы не бедные МЫ ТЕРПЕЛИВЫЕ --а суки это как раз эвропейцы.... ..
вот ссылка ЮТУБ на одну речь экс Президента Эстонии на днях..сильно сказано не в бровь даже а в глаз причем о ссученности и соучастниках европейцев именно как соучастниках Путина Лукашенко Китая и КНДР и прочих в том числе и Зеленского....
https://www.youtube.com/watch?v=L3IwST1mhdo
19.10.2021 15:04 Ответить
"радоваться за немцев"?
это как "радоваться за умных"..
каждый решает сам - быть идиотом, голосующим за клоуна, бегать без масок и верящим в "заговор госдепа" - или быть умным и беречь СВОИ легкие и СВОЁ здоровье от идиотизма окружающих.
И дело не только в ковиде... а в банальном соблюдении мер гигиены.
Впрочем, зебилам даже рук мыть не нужно, тем более после сортира - ибо "какие микробы/вирусы? Их придумали сумашедшие!" (реальные слова 73% врачей в середине 19 века)
19.10.2021 15:21 Ответить
послушай вумный.. зедебилы это явление 2014-2019 годов я на этом свете 58 год живу.. и кое что видел и кое что и с чем то могу сравнить... не надо обожествлять или обсырать ситуации.. не надо... задам простой вопрос --почему в европах в 2020 году умирали десятками тысяч( там нет денег кадров медиков техники) а до лямпочки то все было.... даже врачи носившие спецкостюмы для бактериологической и прочей херни?????? вот вопрос задан -а ответа нет.... второй вопросик вдогонку-- почему умирают люди после вакцинации?? почему приняв 2-3 дозы вакцины люди болеют и тяжко.... да пусть не умирают- но последствия очень даже я бы сказал порой на инвалидность тянут... опять же вопрсоы в Космос без ответов... и 3 вопрос ВЫ ВЕРИТЕ ЧТО ВАКЦИНЫ ВОТ ТАК вопреки практике 4-5 годов на посик и выработку за месяцы появились -У МЕНЯ СВОЯ ТЕОРИЯ ОТВЕТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ...... а Ковилд часом не продукт этих самых фарм-гигантов -которые сегодня- стригут миллиарды.... еще суки потребовали.... от стран мира- законов- что к ним никаких претензий за их вакцины-а на перспективу что будет потом никто не знает в смысле последствия от вакцин.. самое поганое оно убивает зачатие и иммунитет .... а последствия в сегодняшеней реалии да типа нет смерти...но есть факты инвалидности..это сеолня а что будет через год два 5 лет никто не знает или знают но молчат.... вот и я допускаю.... что фармкомпании может и Китай и олигархи мира решили сделать падение экономики...своего рода урезание лишних ртов остановку роста наслеения в мире..коллапс в экономике смотрите как правительства везде получили власть ДИКТАТУР волевым решением они в целях типа нашего спсения урезают права и свободы.. немцы такзже уничтожали миллионы как и сталин во благо человечества и страны... а сегодня имея так сказать Депрессию в экономике мира облекая ее в форму... вирусной пандемии.... а что как версия вполне реальная и даже практика реальностей говорит- вот вам сначала неизвестная болячка вирус- потом переляк вдруг появились вакцины и сразу новые штаммы...как ответ на вирусы и вот вам чудодейственное лекарство вакцина которая по факту не работает а лишь дает вам шанс не умереть.. но в краткосрочной персективе а кто дает гарантии что через полгода чтоыб не умереть от любой инфекции вам не придется вакцинирвоатсья каждые полгода прожив остаток жизни как вакцинированный наркоша зависимый от укольчика?????!!!!а иначе смерть- от простого насморка...
19.10.2021 15:41 Ответить
анекдот доктор бегает по коридору бьется головой об стену ...идет коллега и спрашвиает что случилось коллега ??!! да понмиаешь в кабинете пациент бабла немеряно.... НО здоровый как бык ни одной проблемы вот и бьюсь об стену придумать ему какую то болячку-- чтобы посадить его на лечние и вытащить с него бабло....... анекдот шутка ---увы.... этам только малюсенькая часть шутки остальное --это наша реальность....
19.10.2021 15:43 Ответить
Все, на жаль, можливо.
Питання таке. Чому при сотнях-тисячах померлих українців (серед яких є й лікарі), ВСІ депутати й інша провладна живність живі й здорові? При всій їхній активній єплі, тусні та вояжах.
Це нелогічно.
19.10.2021 12:52 Ответить
Робіть висновки.
19.10.2021 12:56 Ответить
Та да...и даже жирный хряк стефанчук копыта не откинул...хотя по всем признакам эта жирная туша должна была вирус не пережить...
19.10.2021 13:16 Ответить
А динозавриха Третьякова? С такой то жёппой - и на свободе.
Как они около нее нам в зале сидят? От нее же, наверное , потищем несет смрадно!
19.10.2021 13:39 Ответить
вот вот если вирус как по закказу власти через 2 недели ждите рост и надо же реально пошел в рост и так ак предсказали интересноу них машина времени или святое писание от святого Мойши стоматолога..??!! а если серьезно и вирус доставляют распылением или как научно говорят аэрозольным путем которому маски до лямпочки... я больше верю у теорию руковторного ковида вернее процесса это если хотите новая мировая война которую насление даже не осознало... смотрите какой то Ляшко мутный -какой то-- издает свой Приказ - отменяет Конституцию Решения КСУ всех судов Законы и Акты Рады и КМУ и президента.. ого так мы скоро дойдем что Приказом МОЗ Ляшко объявит мобилизацию на войну с Китаем или Оманом..неее как версия???! а все молчат как быдло......
19.10.2021 14:49 Ответить
они вакцинированы были в ПЕРВУЮ очередь.. при первых же поставках пфайзера.
помнишь, весной 2021 года - в частную клинику имени "сдачи анализов БубОчкой" начали бегать дУпататы от слуг урода?
19.10.2021 14:43 Ответить
Сосна Богуцька, подруга Саака на стороні антивакцинаторів.
У її шефа Зєлі немає претензій до сосни з його гарему.
Нехай гої слухають пропаганду Богуцької і мруть.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__[0]=AZUc_9REvl_fj45jY9JUaJFI-NluE7KSup8d4ODbwxXEJco2CihavSaKPxfzKPkV25m8m19KB_4cWWV9PFl045tmOZHQRw3h7BgfE63PMdsETz_j8uDTQyyOztaY3PqAcZQ&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya

Министр Ляшко увлёкся, и собирается расширить список профессий, обязательных к вакцинации.

Предлагаю не останавливаться и сразу для "антиваксов" строить концлагеря.
Сбежать далеко не смогут, потому что в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят.

Хотя, по большому счету, зачем на них тратить еду и элементарные бытовые принадлежности? Лучше сразу к стенке.

Интересно, доктора Ля и Пи не родственники?

- Доктор, а на какой период времени сохраняется иммунитет у переболевших?
- Антитела есть только у вакцинированных.
- А у переболевших?
- Следующий вопрос...
19.10.2021 12:55 Ответить
прогнозированием заболеваемости в Украине занялись "соросятники" из КSE- ,которые подгоняют основание под отмыание монет из бюджета .
19.10.2021 13:16 Ответить
Как бы ни критиковали вакцины (особенно придурковатая продажная карлица Лиза Богуцкая), видимо, вся эта провластная гопота вакцинировалась Пфайзерами/Модернами. Где-то за границей. Или в Феофании, с нормальной температурой хранения вакцин. И гоцают, пляти, по трускавцам. Водяру водичкой промывают.
19.10.2021 13:22 Ответить
Можна самому трошки почати лікуватися при ПЕРШИХ ознаках хвороби.
Негайно випити 1 таблетку ІВЕРМЕКТИН-у.

А потім Азатроміцин, плакеніл.
19.10.2021 14:21 Ответить
Що кому приймати кожен вирішує лікар, або сама людина виходячи з свого власного життєвого досвіду. Немає однозначного визначення що і кому приймати в разі хвороби. Бо одні й ті самі ліки можуть давати різні наслідки для людини.
19.10.2021 14:38 Ответить
Таки що, коли глистів зоо-препаратом поганяти, ковід легше проходить?
19.10.2021 15:09 Ответить
где ее найти?
19.10.2021 23:26 Ответить
зачем за границей?
они вакцинированы были в ПЕРВУЮ очередь.. при первых же поставках пфайзера - весной 2021 года - в частной клинике имени "сдачи анализов БубОчкой"
Тогда в эту "лабораторию" "вдруг" начали бегать дУпататы от слуг урода...))
19.10.2021 14:54 Ответить
Мене здивувало, на військовому параді у серпні, вулиці Києва були забиті натовпом без масок. Один до одного стояли щільно.
ЯК можа було таке утнути? путіну на радість? дебіли.
19.10.2021 13:28 Ответить
и самое смешное - заболеваемость тогда все равно была почти ноль!
19.10.2021 23:28 Ответить
Мы можем и больше. Мы ж "мастера спорта по борьбе с пандемией".
19.10.2021 13:31 Ответить
Нада просто перестати лікувати не вакцинованих . І заборонити їм працювати . Нічого складного , а кількість вакцированих різко виросте .
19.10.2021 13:38 Ответить
Газенвагены необходимо строить и там их травить а имущество отбирать на строительство дорог
19.10.2021 13:46 Ответить
Е ні , це якось дуже по російськи . Україна - вільна держава . Ти маєш право не вакцинуватися , держава має право тебе не лікувати , якщо ти не вакцинований . Не перевозити в громадському транспорті і захищати від невакциновоного інших вільних громадян . Сидиш собі в хаті і вперто не вакцинуєшся , поки або не вмреш , або продукти в холодильнику не закінчаться . Потім голод додає розуму , або жінка виганяє вінком з хати - і йдеш вакцинуєшся . Що тут поганого ?
19.10.2021 14:02 Ответить
Предсказатели... Ясновидящие... Оракулы... Только вчера: "
Спад волны COVID-19 ожидается с середины ноября, - главный санврач Кузин Источник: ". Теперь Юрий Ганиченко вещает!
19.10.2021 13:57 Ответить
А я даже не сомневаюсь что так будет. Все прекрасно коррелирует по срокам с этими данными:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Как уточнили в Минздраве, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Срок годности до 31 октября у 1 604 591 дозы вакцин AstraZeneca и 5 772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября в 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Кроме того, вакцины Pfizer будут пригодными до 31 ноября - 2 862 дозы, до 31 декабря - 767 722 дозы и еще 877 296 доз - до 31 января 2022 года.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными до 15 июня 2022 - 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут пригодны к апрелю-августа 2023 года.
19.10.2021 14:05 Ответить
 
 