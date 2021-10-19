10 041 50
Завтра-послезавтра Украина покажет свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, - KSE
В Украине завтра-послезавтра число новых случаев коронавируса за сутки может превысить 20,5 тысяч. Это будет новым абсолютным рекордом.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тысяч случаев, что будет также новым абсолютным рекордом и частично это связано с тем, что было влияние выходных", - отметил он.
VOLVO XC 70
Freken
Алла Новосад #194524
Иной раз их так "делают" - что 100% больной ковид - оказывает (по тестам) абсолютно здоровым.
В другой лаборатории у него выявляют ковид..
ну а прогнозы.. тут все просто - у них есть более-менее точяные данные.. вот и готовят население к их публикации, пока что публикуя заведомо ложные.
Реальный уровень заболевших в 2-3 раза выше чем по статистике...
Откуда информация и откуда такие выводы? Может все с точностью до наоборот? Ибо вот фотографии очереди на вакцинацию в Днепре я видел на цензоре, а фото забитых больниц нет.
С весны прошлого года (еще со времен степанова) - спущенно цу "по возможности не ставить диагноз ковида"..
Но, в принципе, зебилам никто не запрещает совать пальцы в розетку, пить сурогат, трахаться с вокзальными шалавами и верить в "заговор Госдепа"
зачем верить фото - сходи и сам посмотри)
"Пациенты поступают в такой стадии, что их сразу же необходимо класть в реанимацию. Основная масса поступающих - больные тяжелой и крайне тяжелой степени. Сейчас у нас 12 больных на аппаратном дыхании на СИПАП-режиме. Все они не были вакцинированы", - уточнил он.
Медик добавил, что в районной больнице развернуто 180 коек для лечения пациентов с коронавирусом, но их количество постоянно увеличивается. "Сейчас мы разворачиваем новые койки в других отделениях. Фактически у нас вся больница уже инфекционная", - сообщил врач.
18/10/2021 - 18:00
ЕКАТЕРИНА ШВЕЦ
В Днепропетровской области почти все больницы заполнены заболевшими коронавирусом. Ситуация выходит из под контроля и приближается к критической.
Как рассказал Владимир Орлов, первый заместитель председателя облгосадминистрации, в области ежедневно регистрируют тысячи новых случаев. На данный момент «активно больных» порядка 17 тысячи. На стационарном лечении находятся более 3 тысяч человек. В 27 больницах осталось около 5 тысяч мест. Больничные койки загружены на 77%. А 10 больниц заполнены почти на все 100%.
Известно, что 95% госпитализированных не имеют ни одной прививки. В связи с этим значительно усилили карантинные ограничения и настоятельно просят пройти полный курс вакцинации. С 18 октября на Днепропетровщине зафиксировали превышения трех показателей эпидемиологической опасности, это означает, что область вошла в красную зону.
Украина - толпы долбоящеров бегают без масок, на 40 млн - 20 тыс заболевших (реально в 2-3 раза больше, т.е. 40-50 тыс заболевших)..
Вывод: если бы в Украине носили маски и вакцинировано было бы хоть 40-50% населения - то уровень заболевших был в районе 2 000 в сутки.. при смертности 5-10 человек.
Бо дурні!
- а чого дцрні?
Бо бідні!
Датчане, шведы - тоже газовые камеры?)
зебилы бегают и орут "нах маски - это заговор госдепа!"
а потом дохнут в больницах со стонами "во всем виноваты попередники!
вот ссылка ЮТУБ на одну речь экс Президента Эстонии на днях..сильно сказано не в бровь даже а в глаз причем о ссученности и соучастниках европейцев именно как соучастниках Путина Лукашенко Китая и КНДР и прочих в том числе и Зеленского....
https://www.youtube.com/watch?v=L3IwST1mhdo
это как "радоваться за умных"..
каждый решает сам - быть идиотом, голосующим за клоуна, бегать без масок и верящим в "заговор госдепа" - или быть умным и беречь СВОИ легкие и СВОЁ здоровье от идиотизма окружающих.
И дело не только в ковиде... а в банальном соблюдении мер гигиены.
Впрочем, зебилам даже рук мыть не нужно, тем более после сортира - ибо "какие микробы/вирусы? Их придумали сумашедшие!" (реальные слова 73% врачей в середине 19 века)
Питання таке. Чому при сотнях-тисячах померлих українців (серед яких є й лікарі), ВСІ депутати й інша провладна живність живі й здорові? При всій їхній активній єплі, тусні та вояжах.
Це нелогічно.
Как они около нее нам в зале сидят? От нее же, наверное , потищем несет смрадно!
помнишь, весной 2021 года - в частную клинику имени "сдачи анализов БубОчкой" начали бегать дУпататы от слуг урода?
У її шефа Зєлі немає претензій до сосни з його гарему.
Нехай гої слухають пропаганду Богуцької і мруть.
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__[0]=AZUc_9REvl_fj45jY9JUaJFI-NluE7KSup8d4ODbwxXEJco2CihavSaKPxfzKPkV25m8m19KB_4cWWV9PFl045tmOZHQRw3h7BgfE63PMdsETz_j8uDTQyyOztaY3PqAcZQ&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya
Министр Ляшко увлёкся, и собирается расширить список профессий, обязательных к вакцинации.
Предлагаю не останавливаться и сразу для "антиваксов" строить концлагеря.
Сбежать далеко не смогут, потому что в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят.
Хотя, по большому счету, зачем на них тратить еду и элементарные бытовые принадлежности? Лучше сразу к стенке.
Интересно, доктора Ля и Пи не родственники?
- Доктор, а на какой период времени сохраняется иммунитет у переболевших?
- Антитела есть только у вакцинированных.
- А у переболевших?
- Следующий вопрос...
Негайно випити 1 таблетку ІВЕРМЕКТИН-у.
А потім Азатроміцин, плакеніл.
они вакцинированы были в ПЕРВУЮ очередь.. при первых же поставках пфайзера - весной 2021 года - в частной клинике имени "сдачи анализов БубОчкой"
Тогда в эту "лабораторию" "вдруг" начали бегать дУпататы от слуг урода...))
ЯК можа було таке утнути? путіну на радість? дебіли.
Спад волны COVID-19 ожидается с середины ноября, - главный санврач Кузин Источник: ". Теперь Юрий Ганиченко вещает!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Как уточнили в Минздраве, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Срок годности до 31 октября у 1 604 591 дозы вакцин AstraZeneca и 5 772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября в 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Кроме того, вакцины Pfizer будут пригодными до 31 ноября - 2 862 дозы, до 31 декабря - 767 722 дозы и еще 877 296 доз - до 31 января 2022 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308747/ Имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными до 15 июня 2022 - 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут пригодны к апрелю-августа 2023 года.