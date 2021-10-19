Завтра-послезавтра Украина покажет свыше 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, - KSE

В Украине завтра-послезавтра число новых случаев коронавируса за сутки может превысить 20,5 тысяч. Это будет новым абсолютным рекордом.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тысяч случаев, что будет также новым абсолютным рекордом и частично это связано с тем, что было влияние выходных", - отметил он.

